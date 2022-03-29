ستقوم INAI بالتحقيق في FMF لمعرف المروحة لدخول الملاعب

أدت المأساة التي وقعت في ملعب Corregidora في Querétaro إلى تنفيذ التغييرات التي روج لها الاتحاد المكسيكي لكرة القدم (FMF) للبحث عن سلامة المشجعين. سيكون أحد أهمها استخدام معرف Fan.

يعمل هذا السجل مع البيانات الشخصية المقدمة من الحاضرين، بالإضافة إلى صورتهم وتذكرتهم، بالإضافة إلى استخدام التعرف على الوجه والبيانات البيومترية الخاصة بها، والتي تم انتقادها باستمرار بسبب السهولة التي يمكن بها استخراج معلومات كل شخص.

لهذا السبب، قام المعهد الوطني للشفافية والوصول إلى المعلومات وحماية البيانات الشخصية (INAI)، في 22 مارس، بتنبيه FMF إلى هذا الجانب وحثه على تنفيذ بروتوكول أمني وفقا لأحكام القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية في حيازة الأفراد (LFPDPPP).

ومع ذلك، تجاهل الاتحاد ولم يقدم تقاريره إلى الوكالة الفيدرالية، لذلك بدأ تحقيقًا بحكم منصبه في تنفيذ معرف Fan، الذي تم طرحه منذ يناير الماضي.

قام IANAI بتنبيه FMF إلى خطر معرف المروحة منذ 22 مارس (الصورة: INAI)

وقال فرانسيسكو خافيير أكونيا، مفوض INAI، إنه يتفهم استخدام هذا السجل قبل المباراة، لكنه أشار إلى أنهم عرضة لانتهاك البروتوكولات الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، قال إن لديه متطلبات، مثل التعرف على الوجه، لا تحتوي على المعلمات المثلى لحماية سلامة المروحة.

«النقطة هي أن الاتحاد لم يأت أبدًا إلى INAI لفضح هذا الوضع، ولم يأت أبدًا لإخبارنا» مهلا، سنريد تنفيذ هذا، ماذا نفعل؟ أخبرنا، ساعدنا، لا شيء. الكثير من التوقعات، الكثير من القلق، بدأت أهمية هذه المسألة في النمو. ثم، لسوء الحظ، قال الاتحاد أيضًا إنهم سيطبقون التعرف على الوجه للقبول، وكذلك للقصر. مع العديد من هذه التصريحات، أطلقت INAI تحقيقًا بحكم منصبه مستمرًا الآن.» قال المسؤول في مقابلة مع ESPN.

كان Acuña قاطعًا في التعرف على الوجه وحذر من أنها «تسمح بالعديد من الاستخدامات الإضافية للاستخدامات التي تسعى للحصول عليها». كما أشار إلى أن طريقة الحصول على البيانات البيومترية هذه محظورة «ليتم تطبيقها على أطراف ثالثة على الرغم من أن لديهم بعض المعرفة بما سيحدث لها».

في وقت لاحق، وصف هذا الشرط بأنه «خطير» وأكد أنه لا يمكن استخدامه لأي تسجيل للحضور في الأحداث الجماهيرية.

و يسعى الاتحاد إلى اتخاذ تدابير أمنية أكبر لتجنب حدوث مأساة مثل استاد كوريجيدورا (الصورة: EFE/سيباستيان لوريانو ميراندا)

«لا يزال التعرف على الوجه بمثابة استكشاف لاكتشاف لفتح الباب الأمامي الخاص بك، للقضايا التي تقتصر على العناوين الرئيسية. التعرف على الوجه هو مجال يمكن التعليق عليه على أنه خطير وليس لأي نوع من الأسباب سيكون من الممكن تطبيقه دون سبب أو بدون سبب على الآلاف من المشاركين المحتملين».

وأخيرا، صنف هذا المطلب على أنه «معقول»، حيث أن هناك آخرين مثل الأقواس الأمنية وتسجيل المقاعد واستخدام الكاميرات، لكنه أشار إلى أنه في النهاية سيتعين على المشاركين في مشادة أن يعلنوا بأي صفة شاركوا فيها.

حتى الآن، لم يضع الاتحاد المكسيكي لكرة القدم نفسه في هذا الصدد، لكن خافيير أكونيا نفسه قال إنه مع سلطات من Liga Mx طلب عقد اجتماع مع INAI لمناقشة القضية.

وقال «ان الامر لن يستغرق وقتا طويلا لانه من الواضح ان الاتحاد المكسيكى والرابطة والاندية تريد الاجتماع وانهم يرسلون لنا رسائل، امر جيد، لاننا بهذه الطريقة يمكننا مساعدتهم على انجاز الامور بشكل جيد فى النهاية».

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