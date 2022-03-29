في تقرير استراتيجية الدفاع, حددت الولايات المتحدة الصين باعتبارها «أهم منافس استراتيجي لها»

قدمت حكومة رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، يوم الاثنين فاتورة ميزانية بقيمة 5.79 تريليون دولار، مع زيادة الإنفاق الدفاعي بالتزامن مع الحرب في أوكرانيا، والتي تريد تمويلها من خلال رفع الضرائب على الشركات والأغنى.

في اقتراحه المكون من 277 صفحة، يدعو البيت الأبيض الكونغرس إلى الموافقة للسنة المالية 2023، التي تبدأ في أكتوبر المقبل، على ميزانية قدرها 5.79 تريليون دولار، ارتفاعًا من 5.85 مليار دولار في عام 2022.

في المجموع، تريد الحكومة الأمريكية تخصيص 813 مليار دولار للدفاع، بزيادة قدرها 4٪ عن السنة المالية 2022، منها 31 مليار دولار ستكون في الإنفاق الجديد.

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز/هنري نيكولز)

بالنسبة للحرب في أوكرانيا وتعزيز الجانب الشرقي للناتو، تسعى إدارة بايدن إلى تخصيص 6.9 مليار دولار من أجل «مواجهة» الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

في بيان، دعا بايدن إلى مواصلة الإنفاق للرد على «عدوان» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، «بدعم أمريكي لاحتياجات كييف الاقتصادية والإنسانية والأمنية».

في مؤتمر صحفي لاحق، أكد الرئيس أن الزيادة في الإنفاق الدفاعي ترجع إلى حقيقة أن «العالم قد تغير» بسبب المنافسة من دول مثل الصين وروسيا، الأمر الذي سيتطلب استثمارات ضد الهجمات الإلكترونية والقدرات الجديدة في الفضاء، بما في ذلك تفوق سرعة الصوت صواريخ.

وقال بايدن: «ستكون هذه واحدة من أكبر استثماراتنا في الأمن القومي».

وتطرقت كاثلين هيك، «رقم اثنين» في وزارة الدفاع الأمريكية، إلى هذه النقطة، مشيرة إلى أن الصين هي المنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة ووصفت روسيا بأنها «تهديد خطير للنظام العالمي» بسبب «غزوها غير المبرر» و «تكتيكاتها الشريرة».

وزير الدفاع لويد أوستن في بلغاريا (رويترز)

وفي المؤتمر الصحفي، أشار هيك إلى أن الاستراتيجية الأمريكية ستستند إلى «الردع»، مع اعتبار الصين «أهم منافس استراتيجي لها».

وقال «ان جمهورية الصين الشعبية لديها امكانات عسكرية واقتصادية وتكنولوجية لتحدى النظام الدولى ومصالحنا داخله»، واضاف ان «التهديدات المستمرة» الاخرى هى كوريا الشمالية وايران و «المنظمات المتطرفة العنيفة».

«الدفاع عن الوطن؛ تفسح المجال للتهديد المتزايد متعدد المجالات الذي تشكله الصين؛ ردع الهجوم الاستراتيجي؛ ردع العدوان أثناء الاستعداد للانتصار في الصراع عند الضرورة؛ إعطاء الأولوية لتحدي الصين في الهند والمحيط الهادئ؛ تحدي روسيا في أوروبا وبناء قوة مشتركة مرنة ودفاعية النظام البيئي»، وقال انه مفصل عن أولويات الولايات المتحدة.

«وبالمثل، فإن طلب الميزانية لدينا يجعل الاستثمارات التي تدعم القيادة الأوروبية الأمريكية وتعميق التزامنا القوي تجاه حلف شمال الأطلسي. وسنعمل على تحسين قدرة الاستجابة للقوة المشتركة، وتقديم المساعدة لكييف من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، وتعزيز برامج التعاون».

طائرة تابعة للجيش الأمريكي تقل جنودا لدى وصولها إلى مطار رزيسزو - جاسيونكا البولندي (رويترز/كوبا ستيزيكي)

كما أوضح هيك أن الميزانية «تزود الإدارة بالموارد اللازمة للحفاظ على القوة المشتركة وتعزيزها»، وكذلك «نشر قوات ذات مصداقية للقتال اليوم» وفي الوقت نفسه الاستعداد «لتهديدات المستقبل».

(مع معلومات من EFE و EuropaPress)

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