مكتب منزلي: كيفية العمل مع الكمبيوتر المحمول أثناء العناية بالظهر

كثير من الناس لا يزالون يعملون من المنزل، وغالبا ما يفعلون ذلك مع جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر محمول، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى وضع مترهل.

في هذا السياق، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن محاذاة الشاشة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

والشيء هو أن الكمبيوتر المحمول لديه العديد من المزايا، مثل أنه يمكن استخدامه بسرعة على طاولة المطبخ، على الشرفة أو حتى على الأريكة. يجعل الكمبيوتر المحمول هذا النوع من الحركة المصغرة ممكنًا أثناء المكتب المنزلي. ومع ذلك، فإن الظهر غالبا ما يعاني من عواقب سوء الموقف الذي يتم تبنيه عند العمل مثل هذا.

مع مرور الوقت، قد تتصلب عضلات الرقبة وقد تصبح عضلات الصدر والبطن أقصر، تحذر الجمعية الألمانية لجراحة العظام والكسور (DGOU).

يقول البروفيسور بيرند كلادني، الأمين العام لـ DGOU: «إن ما يسمى بـ «عنق التكنولوجيا»، أو الرقبة التكنولوجية، يمثل مشكلة متنامية».

ومع ذلك، يمكن تجنب ذلك من خلال مساحة عمل تلبي احتياجات الظهر. على سبيل المثال، يشير إلى DGOU، يجب أن تكون شاشة الكمبيوتر المحمول موجودة على مستوى العين.

إذا لم يكن لديك حامل أو جهاز يسمح بذلك، فيمكن تحقيق الارتفاع الصحيح للشاشة، على سبيل المثال، بمساعدة كومة من الكتب (أكثر أو أقل).

يوصى أيضًا بإضافة شاشة وفأرة ولوحة مفاتيح منفصلة إلى مكان العمل في المنزل لرعاية ظهرك. في حالة ملاحظة المرء أثناء العمل أن الجزء الخلفي ينعقد مرة أخرى، يلزم التناوب. يقترح كلادني: «أخذ فترات راحة دورية، وتمتد واستقامة، أو حتى الاستلقاء بين الحين والآخر».

dpa