تندد حكومة سانتاندر بأنها لم تكن اجتماعية في دراسة الأثر البيئي للتكسير

بعد ساعات من معرفة أن الهيئة الوطنية للترخيص البيئي (ANLA) منحت Ecopetrol الترخيص لبدء مشروع Kalé التجريبي للتكسير، في بويرتو ويلش (سانتاندر)، ذكرت السلطات المحلية أنها لم تكن اجتماعية مع دراسة الأثر البيئي. بالإضافة إلى ذلك، يشيرون إلى أن المبادرة قد تمت الموافقة عليها على الرغم من عدم التوصية بها.

يهدف مشروع Kalé Research التجريبي (PPI) إلى جمع المعلومات التقنية والبيئية والاجتماعية، والتي يمكن أن تكون نتائجها السيناريو الذي يسمح بتنفيذ التكسير كممارسة للتنقيب عن النفط في البلاد. يتوخى هذا المشروع المعتمد في بويرتو ويلش حفر بئر بطول 200 قدم (60.96 متر) سيكون له مسار يصل إلى 4000 قدم أو 1,219 كيلومترًا.

تضمن الكيانات المرتبطة بالمشروع أن مشاريع التكسير لديها جميع التدابير اللازمة لضمان ألا تترك المبادرة تأثيرات بيئية، بل على العكس من ذلك، تفيد المجتمع. وبالمثل، أشاروا إلى أنه ليس من المفهوم سبب وجود أولئك الذين يريدون نسف العملية.

وعلى الرغم من هذه التصريحات، أصرت الحكومة، وحتى سكان بويرتو ويلشيز، على الضرر البيئي الذي قد ينتج عنه هذا المشروع. وأشاروا إلى أن منطقة ماغدالينا ميديو هي واحدة من أهم المناطق في البلاد ويخشون أن تتأثر الحيوانات والنباتات المحلية، مما سيؤثر بدوره على أنشطتهم الاقتصادية الرئيسية.

تجدر الإشارة إلى أن المرصد البيئي للبلدية أشار إلى أنهم لم يكونوا واضحين بشأن الطيار الاستغلال وندد بأنهم كانوا يحاولون معرفة المعلومات لفترة طويلة، ولكن لم يكن هناك إمكانية الوصول إلى المواد. قالوا إنهم اضطروا إلى جمع البيانات بمفردهم ووجدوا متغيرات مقلقة يمكن أن تؤثر على السكان.

قالت لويزا أكونيا، عضو المرصد: «ومع ذلك، من تحالف التكسير الحر، قمنا بتحليل دراسة التأثير البيئي مع 100 منظمة، واكتشاف العديد من أوجه القصور مثل تأثيرات الصحة العامة، لأنه لا يوجد وضوح فيما يتعلق بالتعويض الذي سيتم إجراؤه».

وعلق المرصد البيئي بأن الآثار أو العواقب الأخرى، وفقًا للدراسات التي أجرتها جامعات في بلدان أخرى، تمثل الضرر الذي سيتعرض له النظام البيئي، حيث تبدأ تلوث مصادر المياه بالسوائل التي يجب استخدامها، بالإضافة إلى microseismicity (الحركات) التي تحدث في التربة). تتميز بتمزقات صغيرة في الأرض، بالقرب من سطحها).

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد وزير البيئة في سانتاندر أن هناك خطرًا من انتهاك المجتمعات نتيجة لهذه الممارسة.

وقال سارمينتو: «إن الخطر المحتمل الذي تواجهه المجتمعات يجبرنا على اتخاذ تدابير التخفيف لتجنب وجود الجهات الفاعلة التي تنشر العنف المسلح ضد السلائف أو المنتقدين لهذا المشروع».

على الرغم من المخاوف والمعارضة التي تم تقديمها، فإن PPI Kalé سوف تمضي قدمًا. وأشارت حكومة سانتاندر إلى أنهم يتوقعون أن «يمتثل copetrol لجميع بروتوكولات الطوارئ، والتكنولوجيات ذات التأثير الأدنى، والكشف القوي في جداول المشاركة المجتمعية».

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