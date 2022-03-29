يقول مدربه السابق في بيسكارا: «جيانلوكا لابادولا لاعب يبرز في أهم المباريات»

قبل حوالي 7 سنوات، ارتدى جيانلوكا لابادولا قميص بيسكارا كالسيو 1936، حيث سجل معظم أهدافه (30) ) في 44 مباراة. غير ذلك الفريق حياته وأخذ منعطفا 180 درجة، حيث أن كونه هدافا أكسبه التوقيع لنادي إيه سي ميلان القوي.

المهاجم الحالي للمنتخب الوطني البيروفي، جيانلوكا لابادولا، كان في ماسيمو أودو، المدرب الذي أخرج جانبه التهديف. الكرة التي تربط «Lapagol» تضخيم الشباك. تسبب ذلك الأداء في قيام فريقه بمحاربة المباريات، في عام 2016، بفوزه بتراباني، بعد الاستفادة الشاملة من 3-1.

لهذا السبب، في غضون ساعات من المبارزة ضد باراغواي، دعا Infobae ماسيمو أودو، DT السابق من بيسكارا، لماذا تحدثت عن جيانلوكا لابادولا، ابنه، كما يخبرنا.

ماذا تتذكر عن جيانلوكا لابادولا عندما وجهته إلى بيسكارا؟

عندما يصل جيانلوكا لابادولا إلى بيسكارا، يأتي من السلسلة C، ثم كانت أعظم فضيلته في ذلك الوقت هي الرغبة في الوصول إلى هناك، والجوع للعب في فئة أعلى كانت السلسلة B وأيضًا للتغلب على السلسلة A كما فعل.

عندما كنت تقود بيسكارا، سافر مدرب بيرو ريكاردو غاريكا إلى إيطاليا للقاء جيانلوكا لابادولا، هل تحدثت مع مدرب بيرو؟

هذا صحيح، أتذكر أن (ريكاردو غاريكا) قادم إلى (بيسكارا)، لكن لم تتح لي الفرصة للتحدث معه. في ذلك الوقت كان يود أن يتم استدعاؤه، لكننا كنا في التصفيات وفي ذلك الوقت كنا نلعب في دوري الدرجة الاولى الايطالي وفضل الاستسلام لمساعدة بيسكارا على الصعود إلى دوري الدرجة الاولى الايطالي A.

لقد تابعت مهنة جيانلوكا لابادولا، كيف تعتقد أنها سارت؟

بالنسبة لي هو مثل الابن، لقد كبرت عليه تقريبا، أو ربما كنت أحد والديه، لذلك أحب دائما أن أتبعه، على الرغم من أنه يتصل بي في كثير من الأحيان. وقد خاض سباقًا من هذا القبيل، بمعنى أنه إذا نظرنا إلى مكانه، فقد قام بسباق رائع، فقد تمكن من الفوز ببطولة دوري الدرجة الأولى بالهدف، ميلان، وهو فريق مهم، الفريق البيروفي، وهو بالتالي فريق مهم. ثم ربما كان لديه مهنة رائعة.

هذا الثلاثاء, تلعب بيرو فرصتها الأخيرة للتأهل لكأس العالم, هل تعتقد أن Lapadula سيكون الشخص الذي يسجل ويعطي هذا الهدف للأمة البيروفية?

ماذا يمكنني أن أقول لكم عن جيانلوكا لابادولا، كما قلت أولا، وقال انه يمجد نفسه في المباريات الهامة. بالإضافة إلى ذلك، لديه إمكانية تقريب فريقه من كأس العالم وهي مناسبة فريدة، فرصة مهمة للغاية ومن ثم يجب أن يعطي كل شيء من نفسه معًا لزملائه لتحقيق هذا الهدف.

كيف يوجد جيانلوكا لابادولا؟

عندما يلعب جيانلوكا، أعتقد أنه لاعب يتفوق في أهم المباريات، ومباراة الغد (اليوم) ستكون حاسمة لفريقه، فهو بلا شك لاعب يمكنه القيام بعمل جيد.

يتحقق المرء من الإحصائيات وسجل جيانلوكا لابادولا، تحت قيادته، أكبر عدد من الأهداف كلاعب كرة قدم محترف، ماذا فعل به؟

وسجل 30 هدفا إذا لم أكن مخطئا أو 32 هدفا، شيء من هذا القبيل، لأنه كان لاعبا قويا في ذلك العام، كان لديه ضمير كبير وكان وراء الشباب، ولكن فريق قوي جدا الذي وضعه في وضع يسمح له بتسجيل العديد من الأهداف.

أي حكاية تتذكرها مع جيانلوكا لابدولا؟

حكاية لطيفة جدا عن جيانلوكا لابدولا هي أنه قبل مجيئه إلى بيسكارا، كان لديه العديد من الفرق تبحث عنهم. لذلك، تحدث معي أثناء حديثه، أتخيل مع العديد من المدربين الآخرين وأكثر شيء أتذكره هو أنه يريد أن يعرف المركز الذي كان يلعبه لأنه كان خائفا من الذهاب إلى فريق حيث سيجد مدربا سيضعه للعب في الخارج، بدلا من ذلك، يقول لي: «المعلم أريد أن أجعل النصيحة الأولى», قلت له: «ابحث عن أنا النقطة الكبيرة الوحيدة لأننا لعبنا مع اثنين أو ثلاثة من لاعبي خط الوسط وكان على النهاية. لذلك، فهو مقتنع بهذا ويوافق على الذهاب إلى بيسكارا.

كيف تصف الجانب البشري من جيانلوكا لابادولا؟

جيانلوكا هو صبي جيد جدا، قائد من وجهة نظر إنسانية، صبي بدأ من القاع وكان لديه تواضع كبير، مما سمح له بالوصول إلى القمة.

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