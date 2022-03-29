انتقد المدرب السابق للمنتخب الفنزويلي وميلوناريوس المنتخب الكولومبي بشدة: «كانت خيبة أمل التصفيات»

يتم لعب آخر موعد لطريق التصفيات إلى قطر 2022 اليوم، حيث حدد مستقبل العديد من البلدان بالفعل ما إذا كانت ستحضر كأس العالم أم لا، بينما ستقاتل كولومبيا للحصول على فرصتها الأخيرة للحصول على فرصة أخرى للاقتراب من كأس العالم.

من فريق الألوان الثلاثة، ذكر من كان المدير الفني لميلوناريوس والمنتخب الوطني الفنزويلي، ريتشارد بايز، الوقت السيئ الذي عانوا منه تاريخ ًا بعد تاريخ التصفيات، سلط الضوء على اللاعبين لكنهم أظهروا مباريات سيئة لعبها الفريق بقيادة رويدا: «كولومبيا كانت خيبة الأمل من التصفيات. بعد البرازيل والأرجنتين، هو الفريق الذي يضم أكبر عدد من اللاعبين رفيعي المستوى في كرة القدم الدولية واليوم يلعب من أجل repechage».

فيما يتعلق بالمباراة التي لعبها الفريق الكولومبي كزائر اليوم الساعة 6:30 مساءً في أوردوز، قال المدرب الفنزويلي إنه بينما سيلعب الالوان الثلاثة مع الحاجة إلى نقاط، سيقاتل فريق خوسيه نيستور بيكرمان للفوز بما يعتبر «كلاسيكي».

«تمثل المباراة فرصة كولومبيا للوصول إلى repechage بعد خوض التعادل الصعب. باختصار، إنها مباراة يجب أن تفوز من الالتزام، وستلعب كولومبيا بهذه الحاجة وفنزويلا بدافع الفخر»، قال ريتشارد بايز.

في الوقت الحالي، سيلعب فريق رويدا لعبة مع العديد من الأحاسيس، حنين غريب للعب ضد المدرب الذي كان محبوبًا أكثر من قبل الكولومبيين في الآونة الأخيرة، «profe» Pékerman، اعتمادًا على نتيجة أخرى للدخول في repechage أو اللعب ضد فنزويلا المعقدة دائمًا كزائر، هي حالات التي سيتعين على الالوان الثلاثة مواجهتها لمواصلة الحلم بقطر 2022.

بدأت المباراة بين فنزويلا وكولومبيا، المقرر أن تُقام يوم الثلاثاء 29 مارس في مدينة بويرتو أورداز، اللعب قبل يوم واحد مع وصول «الالوان الثلاثة» إلى الدولة المجاورة. احتجز اللاعبون وطاقم التدريب والملابس لأكثر من ساعتين في مطار الجنرال مانويل كارلوس بيار الدولي.

أشار المراسلون الكولومبيون، المتواجدون في فنزويلا في المباراة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية، إلى أنه تم إجراء أكثر من 50 اختبار PCR للكشف عن فيروس كورونا وتم تحليل كل كيس من أكياس الوفد الكولومبي. مع سوء الحظ أن إحدى الآلات عانت من انهيار كان من شأنه أن يؤخر العملية.

تسببت هذه المراجعة المفرطة في عدم الراحة بين اللاعبين وموظفي التدريب، بالإضافة إلى تأخير خط سير الرحلة المنظم للمباراة ضد فنزويلا. في النهاية، تم الوصول إلى الفندق بعد الساعة 9:00 ليلاً.

سيتم لعب المباراة بين فنزويلا وكولومبيا في ملعب كاتشاماي بسعة 42،000 شخص. تشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك حضور كبير للمشجعين الكولومبيين نظرًا لأهمية المباراة في الطريق للوصول إلى كأس العالم قطر 2022. تجدر الإشارة إلى أن المكان الوحيد المتاح لـ Conmebol هو مكان Repechage، حيث سيواجهون المنتخب الوطني من التصفيات الآسيوية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة 6:30 بعد الظهر، بالتوقيت الكولومبي، كما هو الحال في بقية الموعد: بيرو ضد باراغواي، تشيلي ضد أوروغواي، بوليفيا ضد البرازيل والأرجنتين ضد الإكوادور. الفرق المؤهلة بالفعل لقطر 2022 هي البرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروغواي. وفي الوقت نفسه، كولومبيا وبيرو وشيلي هم الذين يقاتلون من أجل هذه الحصة في repechage.

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