فاز فرنانديز نورونيا على لوريت دي مولا وأزوسينا أوريستي لنشرهما إطلاق نار مزعوم في مطار كانكون

خلال صباح يوم 28 مارس، ظهرت تنبيهات في مطار كانكون، كوينتانا رو، بسبب الأصوات العالية التي تم تسجيلها داخل المبنى، والتي لفتت انتباه الأشخاص الذين غادروا المكان في رعب.

وأشار الشهود إلى أن هذه كانت تفجيرات للأسلحة النارية، لذلك بدأ العديد من الصحفيين في تبادل المعلومات دون التحقق أولاً. غمرت هذه التفاصيل الشبكات وبدأت في جذب الانتباه.

وانضم إلى شبكة المعلومات هذه اثنان من أشهر الصحفيين في البلاد: كارلوس لوريت دي مولا وأزوسينا يورستي، اللذان نشروا على شبكاتهم الاجتماعية عن التفجيرات المزعومة في الولاية التي ازداد فيها العنف في الاتجار بالمخدرات.

«ما الكرب، ما عدم اليقين. حتى متى؟ تقارير إطلاق النار C5 في مبنى الركاب 3 من مطار كانكون الدولي, تم تنشيط كود روجو, كتب المساهم في وسائل الإعلام مثل Milenio و Radio Formula. من جانبه، شارك مراسل LatinUs و El Universal المثير للجدل الأخبار فقط.

ومع ذلك، بعد لحظات من التقارير الأولى، أوضحت أمانة البنية التحتية والاتصالات والنقل (SICT)، جنبًا إلى جنب مع مجموعة مطار الجنوب الشرقي (ASUR)، أن هناك لا يوجد إطلاق نار في مطار كانكون الدولي، حيث كان سقوط ثلاث علامات تسببت، عند دفعها، في حالة من الذعر بين الحاضرين وتسبب عدة لنفاد المكان.

من خلال منشور على تويتر، شددوا على أن «حالة التنبيه كانت ناتجة عن سقوط ثلاث علامات عندما تم دفعها عن غير قصد، مما تسبب في الخروج المفاجئ للمستخدمين بسبب الزئير».

حذرت التقارير الأولى من احتمال إطلاق النار (الصورة: تويتر)

وفي ظل هذه الخلفية، اندلع نائب حزب العمل، جيراردو فرنانديز نورونيا، ضد الصحفيين لمشاركتهم أخبارًا مزيفة حول الضجة التي اندلعت في مرافق المطار.

في المقام الأول, استجوب لوريت دي مولا وطلب منها حذف منشورها, لأن هذه النسخة قد تم رفضها بالفعل, وكذلك إصدار اعتذار لنشر هذه الحقيقة.

«هل مرت ثماني ساعات قمت بتحميل تلك الملاحظة الكاذبة. هل ستسحبها وتعتذر في مرحلة ما لوريتيتو؟ @CarlosLoret أكاذيب»، كتب المشرع.

في وقت لاحق, كانت ضحيته أزوسينا وريستي, الذي وصفه بأنه «كاذب» وطلب منها أيضًا الاعتراف بخطأها والتوقف عن مشاركة الأحداث التي لم تحدث بهذه الطريقة. «هذا صحيح: كم من الوقت ستتوقف عن نشر الأكاذيب أو تدرك ما إذا كنت مخطئًا @azucenau؟» ، حكم عليه.

رفضت سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية الإصدارات (الصورة: تويتر)

حتى الآن، لم يصدر أي من الاثنين المذكورين ردًا على فرنانديز نورونيا، لذلك من المتوقع أن يشككوا على الشبكات الاجتماعية في رسائل petista أو ربما يغذفون واحدة من أكثر تعليقاته ضدها.

بعد الإصدارات الأولى من إطلاق النار، وصلت عناصر من الحرس الوطني والجيش المكسيكي إلى المنطقة للتأكد من أن كل شيء على ما يرام. بعد عملية مكثفة، تم التخلص من النسخة المتداولة على الشبكات الاجتماعية التي ادعت أن الضوضاء كانت بسبب إطلاق نار مزعوم.

وقال وزير الأمن العام في ولاية كوينتانا رو، لوسيو هيرنانديز غوتيريز، إنه لم تكن هناك إصابات أو خراطيش أو أدلة أكبر لتأكيد الحقيقة.

أخيرًا، أوضح أوسكار مونتيس دي أوكا، المدعي العام لولاية كوينتانا رو و GN أن الصوت الذي تسبب في الكثير من الإثارة هو سقوط ثلاثة إعلانات 50 كيلوغرامًا تم إسقاطها عن طريق الخطأ من قبل سائح نفد من أحد المراحيض.

استمر في القراءة