سئمت من الصين ضد سياسة «صفر COVID» بعد إغلاق جديد في شنغهاي: «دعونا نخرج»

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre se somete a una prueba de ácido nucleico durante una prueba masiva en la ciudad para la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Changchun, provincia de Jilin, China, 13 de marzo de 2022. REUTERS/cnsphoto

تظهر المشاهد غير المنشورة في عامين من جائحة الأشخاص الذين يحتجون، ويقاتلون مع المراحيض في بدلات واقية وحتى الهروب حتى لا يتم عزلهم كيف يبدأ التعب ونفاد الصبر في إحداث خسائر فادحة في الصين في مواجهة السياسة الرسمية الصارمة المتمثلة في «عدم التسامح» مع covid-19.

حتى وقت قريب، أبقى العملاق الآسيوي الأزمة الصحية في مأزق مع إغلاق شبه محكم لحدوده وبروتوكولاته القاسية التي تضمنت دخول جميع الحالات الإيجابية إلى المستشفى والعزل في مرافق الدولة لكل من الأشخاص المصابين بدون أعراض وجميع الاتصالات الوثيقة.

عملت الاستراتيجية حتى اقتحم omicron المعدية العملاق الآسيوي، مما تسبب في تفشي المرض في العديد من الأماكن، بما في ذلك المدن ذات الأهمية الاقتصادية الهائلة مثل شنغهاي وشنتشن، ونمت تلك المعزولة من بضع عشرات إلى مئات الآلاف - أكثر من 370،000 اليوم العد فقط قريبة. جهات الاتصال.

مترددة في الحبس

«دعونا نخرج!» ، يدعي سكان مجمع سكني في شنغهاي في شريط فيديو تم نشره على الشبكات الاجتماعية، حيث تم تسجيل مشاهد متوترة أيضًا خلال جنون السكان لتزويد أنفسهم في مواجهة الحبس العام الذي بدأ هذا الأسبوع والشكاوى حول سوء الظروف الصحية لـ المرافق العامة للعزل.

على الرغم من أن هذا النوع من المحتوى قصير الأجل على الشبكات الاجتماعية الصينية الخاضعة للرقابة، فقد تمت مشاركة العديد منها أيضًا على منصات غربية مثل Twitter أو Facebook - الخاضعة للرقابة في الدولة الآسيوية - مما يوضح أن المجتمع الصيني، على الرغم من ذعره الشديد ضد الفيروس، يعاني اقتصاديًا و نفسيا من قسوة التدابير. من الاحتواء.

«يقول لي المالك أن أدفع الإيجار. يقول لي البنك أن أدفع القرض. تقول لي الحكومة ألا أذهب إلى العمل ويخبرني الحي بعدم الخروج. ولكن من أين أحصل على المال؟ لا أحد يخبرني بذلك»، يقرأ رسالة تمت مشاركتها على نطاق واسع على Weibo، تويتر الصيني.

منظر يظهر شارعًا مهجورًا بجوار المباني السكنية أثناء الإغلاق في منطقة بودونغ لإبطاء انتشار مرض فيروس كورونا (COVID-19) في شنغهاي، الصين. ماريك ناروزنياك/فيا رويترز

والحقيقة هي أن الكشف عن حالة واحدة يمكن أن يؤدي إلى احتجاز مئات الأشخاص في مبنى، وحتى خارجها، مراكز التسوق والمدارس، حيث إذا انطلقت الإنذارات بسبب حالة إيجابية داخل لا أحد يغادر حتى يخضع الجميع لاختبار PCR.

حتى أن هناك مدارس دولية في بكين طلبت من أولياء أمور الطلاب إرسال بطانية لأطفالهم في المدرسة فقط في حالة ضدهم لقضاء الليل هناك.

وفقًا لمقطع فيديو آخر، تم عرض استقالة أقل من قبل مئات الأشخاص الذين ازدحموا بسوق الملابس في شنيانغ (شمال شرق) حيث تم اكتشاف حالة إيجابية. تظهر الصور كيف حاول المسؤولون عن المكان حبسهم جميعًا ولكن الناس تمردوا وهربوا.

عصا نظيفة

الشرط المستمر لاختبارات PCR، والتي تعتبر إلزامية في بعض الأماكن على أساس يومي للوصول إلى العمل أو إلى المبنى السكني نفسه، هو آخر من ثوابت الأشهر الأخيرة التي أثارت احتجاجات على الطوابير الطويلة في الهواء الطلق.

في المدن الكبيرة، تم إنشاء أكشاك في كل زاوية حيث يكون من السهل والسريع وبأسعار معقولة - 35 يوان، حوالي 5.5 دولار أو 5 يورو - للاختبار.

ولكن في البيئات الريفية تصبح الأمور معقدة وقد يصبح السكان أكثر ترددًا، كما يتضح من شريط فيديو تأخذها فيه امرأة مسنة تجلس بهدوء في اللوحة الجدارية بعصا مع عامل صحي يحاول الاقتراب منها لأخذ عينة.

صورة الملف: يصطف الناس لشراء الطعام في منطقة تسوق رئيسية بعد تفشي مرض فيروس كورونا (COVID-19) في شنغهاي، الصين. رويترز/أغنية علي/صور الأسهم

كما تم نشر صور للصفع والركل بين الأفراد الذين يرتدون بدلات واقية والجيران، والتي على الرغم من أنها ليست الاتجاه العام بين سكان يبلغ عدد سكانها 1,411 مليون نسمة، إلا أنها تعكس ردود الفعل التي لم يتم رؤيتها حتى الآن.

كما أثر إغلاق الحدود، الذي كان عمره عامين هذا الأسبوع، على مزاج السكان، وخاصة أولئك الذين لديهم أقارب في الخارج لم يروهم منذ بداية الوباء.

يُمنع الأجانب غير المقيمين من دخول البلاد، ويجب على المواطنين أو الأجانب المقيمين الذين يرغبون في العودة إلى الصين الحجر الصحي لمدة لا تقل عن أسبوعين - غالبًا ثلاثة أو حتى أربعة - في فندق يجب أن يتحملوا سعره، مما يضيف إلى التكلفة الباهظة للرحلات القليلة المصرح بها.

«أوصي الجميع بإبقاء الأطفال قريبين. أرسلت ابنتي للدراسة في الخارج قبل خمس سنوات واستغرق الأمر ثلاث سنوات قبل أن تعود. بعد فترة طويلة دون رؤية بعضنا البعض، والتحدث معها لاحظت أن رابطنا العاطفي قد ضعفت. إنه أمر محزن»، تحذر أم صينية.

وفقًا لروايات لجنة الصحة الوطنية الصينية، تراكمت البلاد 145,808 حالة و 4638 حالة وفاة منذ بداية الوباء.

(مع معلومات من EFE)

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