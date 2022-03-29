سيطلب أفراد عائلة ماوريسيو ليل عدم الموافقة على أي اتفاق مسبق يفيد جونييه ليل

بسبب مخالفات جديدة مزعومة تم اكتشافها في القضية المرفوعة ضد جونييه ليل، القاتل المعترف به لوالدته، مارليني هيرنانديز وشقيقه، المصمم موريسيو ليل، سيطلب محامي الضحايا عدم الموافقة المسبقة الموجودة بين المجرم ومكتب المدعي العام. وأكد محامي الضحايا (أقارب المتوفى)، إلمر مونتانيا، أنه لن تؤخذ أي بيانات ذات صلة في الاعتبار، ومن بينها جونييه دفع ثمن جريمة التعذيب.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تقديم الاتفاقية المسبقة إلى قاضي المعرفة الخامس والخمسين في بوغوتا في 29 مارس في الصباح.

وقع القاتل المعترف به اتفاقا مسبقا مع مكتب المدعي العام الذي خفض عقوبته بنحو 40٪. وهذا يعني أن الرجل يجب أن يدفع عقوبة تتراوح بين 26 و 28 سنة في السجن. و بالإضافة إلى ذلك, يجب عليه دفع غرامة قدرها 200 حد أدنى لل أجور, وأن يلتزم بعدم الاستمرار في ارتكاب الجرائم و إصدار عفو عام عن الجريمة المزدوجة.

يجب أن نتذكر أن جونييه اتهم بالقتل المشدد عن طريق القرابة، وحالة من العجز والوحشية، وإخفاء الأدلة أو تغييرها أو تدميرها. تم قبول كلتا التهمتين من قبل النقابة في بداية جلسات الاستماع، لذلك ستكون عقوبته أقل بكثير مما ينص عليه القانون.

كانت عمات ماوريسيو ليل، أخوات مارليني هيرنانديز، قد أعربوا بالفعل عن استيائهم واستيائهم من الاتفاق المسبق. يقولون إن مكتب المدعي العام سيعطي فائدة تتجاهل خطورة جريمة مثل تلك التي ارتكبها جونييه.

وفي الوقت الذي يتم فيه تحديد هذا الوضع، سيستمر احتجاز جونييه في مخبأ مكتب المدعي العام في بوغوتا، حيث بقي منذ 19 يناير، عندما صدر إجراء التأمين الوقائي ضده. وقد قرر القاضي المسؤول عن القضية ذلك مع مراعاة الحجج والأدلة التي قدمها المدعي العام المندوب خلال جلسة الاتهام.

«هناك عناصر يمكن الاستدلال منها على أن السيد جونييه رودولفو ليل هيرنانديز يمكنه تدمير الأدلة وتعديلها وتوجيهها ومنعها وإخفائها أو حتى تزييفها. (...) ويمكن أن نرى كيف أن الغرض من هذا الوضع هو، أو كان، تحقيق الإفلات من العقاب على هذه الأعمال الإجرامية. الممتلكات التي تركها له شقيقه»، قال القاضي.

ومن الجدير بالذكر أن هذا ليس مكان احتجاز جونييه النهائي. معهد السجون والسجون (Inpec) على علم بالفعل بالوضع ويدير منشأة سجن للقاتل المعترف به لدفع عقوبته. الخيارات محدودة، حيث لا يقتصر الأمر على العثور على سجن يلبي المعايير الأمنية اللازمة فحسب، بل يحتوي على أماكن، وهو أمر صعب بالنظر إلى أعداد السجون المكتظة في البلاد.

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