قارن فايتلسون ضربة ويل سميث بضربة كواهتيموك بلانكو: «هناك مستويات»

الحدث الذي برز أكثر خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد الماضي، 27 مارس كان صفعة قدم ويل سميث لكريس روك في منتصف العرض التقديمي لـ «أفضل فيلم وثائقي». على الشبكات الاجتماعية، تصاعد المشهد بسرعة وأفسح المجال للسخرية المختلفة. لم يكن ديفيد فايتلسون غريبًا على الحدث وقفز على هذا الاتجاه.

من خلال تويتر، استذكر المعلق الرياضي ESPN تجربة شخصية مر بها مع Cuauhtémoc Blanco في عام 2003 وقارن الممثل الأمريكي بلاعب كرة القدم الأمريكي السابق. كتب فايتلسون رسالة موجزة أشار فيها إلى أن ويل سميث «يضرب أصعب» من بلانكو، وهذا يلمح إلى العدوان الذي تلقاه من تيمو.

في جملة واحدة سخر من المشهد المحرج لحفل الأوسكار ووصف أن «هناك مستويات»، كما قال فايتلسون في ملفه الشخصي الذي تم التحقق منه:

قارن فايتلسون ضربة ويل سميث بالضربة التي تلقاها من كواهتيموك بلانكو (الصورة: تويتر/ @Faitelson_ESPN)

وسرعان ما أصبح منشوره فيروسيًا حيث وصل إلى أكثر من ستة آلاف رد فعل «مثل» ورد مئات التعليقات على الرسالة البليغة التي أشار بها إلى لقاءه مع الحاكم الحالي لموريلوس. ضحك البعض على الطريقة التي تذكر بها تلك الحادثة واغتنم آخرون الفرصة لمشاركة ميمات الحدث.

تعليقات مثل «متى سيكون faitelson مقابل ويل سميث؟» , «كريس روك هو Faitelson of Hollywood, كلاهما يضحكان ويضربهما في وجهه», «لنفترض أن ويل سميث يفعل ذلك وجهاً لوجه على الأقل. ليس كيف أن معبود الأمريكيين وفيا لأسلوبه، من الخلف و «يختلس النظر» نافذة» و «جوهرة سقسقة»، كانت بعض التعليقات التي تلقاها فايتلسون.

وهو أنه في كل مرة يشارك فيها المحلل الرياضي رأيًا حول أجندة المكسيك الرياضية على الشبكات الاجتماعية، يكون هناك دائمًا مستخدم يذكره بالعدوان الذي تلقاه من تيمو في ملعب لويس بيراتا فوينتيس. على الرغم من حقيقة أن ما يقرب من 19 عامًا قد مرت منذ الحدث، إلا أنه لا يزال صالحًا بين مشجعي كرة القدم المكسيكيين.

قاطع ويل سميث حفل الأوسكار للتغلب على كريس روك لسخرية زوجته (الصورة: رويترز/براين سنايدر)

الوقت الذي أخبرت فيه فايتلسون روايتها من انقلاب كواهتيموك بلانكو

في مهنة ديفيد فايتلسون الصحفية، كان أحد أكثر الأحداث إثارة للجدل والإحراج التي عاشها هو عدوان المهاجم السابق كواوتيموك بلانكو. عندما كان متعاون مع TV Azteca، كان عليه تغطية مباراة فيراكروز ضد أمريكا في بطولة 2003.

كان لدى Faitelson شعور بأنه في غرفة خلع الملابس ستكون هناك دعوى قضائية بسبب ما تم تجربته في المحكمة، وفقًا للبودكاست Un Round Más . في نهاية اللعبة اقترب من المكان لتسجيله والحصول عليه في مذكرته، ولكن بدلا من رؤية معركة بين اللاعبين، كان ضحية لاعتداء.

في نهاية مباراة فيراكروز ضد أمريكا، هاجم كواهتيموك بلانكو فايتلسون (الصورة: ساندرا بيردومو/Cuartoscuro.com)

على الرغم من أنه في ذلك الوقت كان هناك حديث عن ضربة كبيرة ضد الصحفي الرياضي، إلا أن عضو فريق ESPN الحالي كان مسؤولاً عن ضمان أن «انقلاب Cuauhtémoc كان عناقًا مقارنة بالآخرين الذين تلقيتهم»، كما شارك في Un Round Más.

أدى الحدث في ذلك العام لاعب كرة القدم المحترف السابق إلى الاعتذار علنًا والتراجع عن سلوكه العدواني. من جانبه أبقى Faitelson بعض المسافة من Cuau. بعد سنوات، لعبت كلتا الشخصيتين دور البطولة في لم الشمل خلال بث ESPN.

كلاهما ترك هذه اللحظة المحرجة في الماضي وعانق بعضهما البعض أمام الكاميرات. على الرغم من ذلك، لم يتوقف الجمهور عن السخرية من الحادث في Pirate Fuentes.

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