سينضم إريك روبين إلى خوسيه إل سونيادور ويعمل مع بولينا روبيو

لا يتوقف إريك روبين عن العمل وهذا عام 2022 مليء بمشاريع للمغني، الذي سيجمع بين مشاركته في جولة البوب في التسعينيات مع توغلات موسيقية أخرى. بالإضافة إلى إنتاج أغاني لابنته ميا روبين، مثل الأغنية التالية التي سيتم إصدارها، تسمى ديابلو، والأغاني التي أنتجها لمجموعة الأطفال Lemongrass، يستعد إريك للمسرح الموسيقي.

بعد العرض الأول للمسرحية الموسيقية خوسيه، إل سونيادور في فبراير الماضي، بمشاركة ممتازة من كارلوس ريفيرا وكاليمبا وفيلا دومينغيز، سيجدد إنتاج أليكس غو الآن التدريج الذي يتميز بإنتاجه الملون.

بطل القصة، كارلوس ريفيرا، سيترك المسرحية في مارس للتركيز على أدائه كعازف منفرد، لذا يفترض أن كاليمبا - الذي يلعب حتى الآن شخصية «فرعون» - سيأخذ الدور القيادي ليضع نفسه تحت رداء يوسف، الحالم.

تشكل فيلا دومينغيز وكارلوس ريفيرا وكاليمبا فريق عمل «خوسيه إل سونيادور» (الصورة: Instagram/ @poluxweb)

هكذا أكد إريك روبين للصحافة أنه سيكون الآن جزءًا من هذا العمل الموسيقي الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة:

«أنضم إلى جوزيف، الحالم في 20 مايو، باسم «فرعون». وقال لمجموعة من الصحفيين لدى مغادرته تيليفيزا «لقد أتيحت له الفرصة بالفعل للعب هذه الشخصية».

وفيما يتعلق بالبلى البدني الذي سيمثل للفنان للعمل على العديد من المشاريع في وقت واحد، قال إنه في حالة جيدة لمواجهته:

«بالفعل بعد 90s جولة البوب أو «يهوذا» — شخصية لعبها في مسرحية يسوع المسيح سوبر ستار — وهو دور مرهق جدا, أو 90s التي هي ما يقرب من خمس ساعات من العرض, وأنا في بلدي مجرد الخلد, «وقال.

تتميز المسرحية بإنتاجها المرئي الملون (الصورة: Instagram/ @_carlosrivera)

بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ إريك يوم الجمعة 1 أبريل، جولة آلة كومبيا، حيث ستسعد مجموعة من المطربين والمجموعات مثل La sonora santanera و La sonora dinamita و Kalimba و Ely Guerra و Benny Ibarra و Raymix و Venus و Mia Rubín الجمهور بإيقاعات استوائية للرقص.

وقال قبل البدء الوشيك للجولة التي ستقام في مكسيكو سيتي أرينا: «الحقيقة هي أن متحمس لأن البروفات العامة غدا تبدأ، ولأول مرة سنكون معا المدلى بها كله ويملأ لي مع الإثارة لأنه كان لدينا استجابة جيدة جدا».

كما أكد إريك أن بولينا روبيو ستنضم إلى مشروع كومبيا قريبًا وقال إن الفتاة الذهبية هي التي أبدت اهتمامًا بالاندماج في المفهوم:

ستقدم «جولة آلة كومبيا» صورة سونوراس دي ميكسيكو الرمزية: كوارتوسكورو

«لست مضطرًا لإقناعها، كانت هي التي تحدثت معي، حسنًا، لقد تحدثت معها لدعوتها، نعم، كما أخبرتك، ستنضم لاحقًا. إنها حقيقة في الأساس، كانت هي التي تحدثت معي لمعرفة متى كان ذلك ممكنًا، حتى الآن التواريخ التي اشتبكنا فيها، ولكن في وقت لاحق نعم، هي وفنانين آخرين، كثيرين آخرين «، أكد زوج أندريا ليجاريتا.

بالإضافة إلى ذلك، قال إنه دعا أيضًا أليخاندرا غوزمان، الذي سيبدأ معه روبيو قريبًا جولة تسمى بيريسيماس: «أنا حتى تحدثت إلى أليخاندرا، دعنا نرى، أعتقد أنه مشروع يرغب أي فنان حقًا في الانضمام إليه، غناء هذه الأغاني الرمزية هو جائزة، سنعلن، بالأمس أجريت محادثات للجولة في الولايات المتحدة، أعتقد أننا سنحصل على آلة Cumbia لفترة من الوقت»

ألمح روبين إلى أن أليخاندرا غوزمان ستنضم أيضًا إلى المشروع الصور: Instagram @paulinarubio /laguzmanmx

أكد إريك أن الحفل سيكون أيضًا عرضًا للمغنين لتقديم أغاني جديدة واللعب على خشبة المسرح بمجموعات وتعاون مختلفة:

«إنها ليست دائمًا نفس الفنانين، إنها فكرة قليلاً، والتي لن تكون هي نفسها أبدًا، بحيث لا يتم تفويت أي من الإصدارات، من ناحية أخرى، نعرض لأول مرة من خلال حفلة موسيقية أغنيتين نجلبهما من موسيقى البوب أو الروك إلى كومبيا. على سبيل المثال، الأغنية التالية، في مونتيري سنقوم بإصدار أغنية لم يتم إصدارها من قبل إيلي غيرا، وسنقوم باستمرار بإصدار الأغاني وسنقوم بإصدارها كنوع من EP».

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