الحكومة الكولومبية تحث فنزويلا على تسليم قائد المنشقين من فارك بعد هجوم في جنوب بوغوتا

الهجوم الأخير الذي وقع في مدينة بوغوتا، والذي أسفر عن خسائر مأساوية من قاصرين اثنين من القتلى، فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات وصبي يبلغ من العمر 12 عاما، 39 شخصا أصيبوا وحوالي 60 منزلا المتضررة في بلدة سيوداد بوليفار، أدى إلى عقد مجلس الأمن اليوم، 29 مارس في ساعات الصباح لرئيس البلدية كلوديا لوبيز والرئيس إيفان دوكي.

الهجوم الذي نُسب إليهم بالفعل عبر الشبكات الاجتماعية من قبل أعضاء الجبهة الثالثة والثلاثين لمنشقي القوات المسلحة الثورية لكولومبيا، قائلين إنه كان في ذكرى وفاة مانويل مارولاندا فيليز المعروف باسم تيروفيجو في عام 2008، قد أثار الرفض والسخط في البلاد بشكل عام.

وأشار رئيس العاصمة إلى الحاجة الملحة لمحاسبة المجرمين أمام نظام العدالة الكولومبي. وقال العمدة لوبيز: «نطلب من الحكومة الفنزويلية تحديد والقبض على وتسليم أي عضو في المجموعة المتبقية من جبهة 33 من المنشقين من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا للرد على هذا الهجوم الجبان والإجرامي».

وكانت الطلبات الأخرى التي قدمتها كلوديا لوبيز، ولكن هذه المرة إلى الحكومة الوطنية، هي تفعيل سبع آليات أمنية في بوغوتا، مثل: تعزيز المعلومات الاستخبارية ضد المجرمين، والتعزيزات العسكرية عند مداخل ومخارج العاصمة، وخطة درع، تقتصر على ديبول، وديجين، Diase للمدينة, أوامر الاتصالات والشركات ذات الصلة بتقديم المعلومات عند الحاجة, الحصول على الموارد التي تحتاجها من الوحدة الوطنية للضحايا وتعزيز قدرات المراقبة خاصة في مدينة سيوداد دي بوليفار .

بعد نشر الفيديو على الشبكات الاجتماعية أن الجبهة الثالثة والثلاثين لمنشقي القوات المسلحة الثورية الكولومبية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي في مركز الرعاية الفورية (CAI) في سيوداد بوليفار، جنوب بوغوتا. وقدمت الشرطة الوطنية معلومات من الملف القضائي لخافيير ألونسو فيلوسا غارسيا، المعروف باسم جون ميتشاس، قائد تلك الجبهة وطائرة شراعية للانفجار.

وفقًا للتقارير، كان الحدث العنيف جزءًا من الاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة مانويل مارولاندا فيليز، المعروف باسم تيروفيجو، الذي توفي في 26 مارس 2008. بالإضافة إلى ذلك، أشاروا مسبقًا إلى أن هذه الأعمال العنيفة تستهدف أفراد قوات الأمن.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن الرجل المسمى لزرع القنبلة معترف به باسم Anfo. وفقا لشرطة العاصمة بوغوتا، زرع Anfo قنبلة تتكون من نترات الأمونيوم والوقود. ويقول المحققون ان رجل الدورية جوان كاميلو فونسيكا الذى اضطر الى نقله الى المستشفى بسبب اصاباته كان سيشهد اللحظة التى تم فيها التخلي عن الحقيبة. مع هذا الاسم المستعار على الرادار، أعلن وزير الدفاع، دييغو مولانو، والرئيس إيفان دوكي وعمدة بوغوتا، كلوديا لوبيز، أنه يتم تقديم مكافأة قدرها 300 مليون دولار لأي شخص قدم المعلومات اللازمة لتوضيح ما حدث المعلومات التي من شأنها أن تسمح للمثقف و المؤلفون المادون للهجوم الذي سيتم تأسيسه.

«لدينا قدرات دولية، نعمل مع مكتب التحقيقات الفدرالي ومجموعة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية التحقيقات الجنائية والإنتربول (ديجين) للوصول إلى الاسم المستعار جون ميكاس. لقد كنا في اجتماع مشترك منذ يوم السبت للوصول إلى المسؤولين عن الاستعانة بمصادر خارجية إجرامية في بوغوتا والمسؤولين عن توظيف هذه الجماعات في عاصمة الجمهورية «، أوضح الجنرال خورخي لويس فارغاس.

وكانت تلك المجموعة قد أعلنت بالفعل مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت في العام الماضي على لواء من الجيش في كوكوتا وضد المروحية التي كان الرئيس إيفان دوكي يحتشد فيها الرئيس إيفان دوكي. منطقة تدخلها هي المنطقة الحدودية، من خلال قطاع كانيو نيغرو، بين منطقة كاتاتومبو وولاية زوليا في فنزويلا. ومن هناك، ينسق الأنشطة المتعلقة بتهريب المخدرات والأعمال المسلحة ضد قوات الأمن.

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