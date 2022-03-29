تم إصدار «اختر أو يموت»: لعبة فيديو قديمة تطلق العنان للإرهاب

«لا أرى كيف يمكن للعبة فيديو أن تقتل شخصًا ما»، كما يقول في المقطع الدعائي لـ Choose or Die (كان يسمى سابقًا Curs>R)، يسأل شخصية آسا باترفيلد (التربية الجنسية). بالنظر إلى أن صوت روبرت إنجلوند (نعم، فريدي كروجر نفسه من ملحمة كابوس) يسمع في المقطع، فمن الممكن أن يفهم إسحاق الفقير قريبًا بالتفصيل الطرق العديدة التي يمكن أن تقتل بها لعبة فيديو شخصًا ما. هذه هي فكرة فيلم الرعب البريطاني هذا الذي ستصدره Netflix في 15 أبريل.

هذه لعبة بقاء من الثمانينيات، والتي تبدأ كايلا، شخصية إيولا إيفانز (100) في اللعب. لقد انسحبت من الجامعة، فقدت وظيفتها للتو، هي على وشك أن تُطرد من منزلها. ويخبره إسحاق عن العديد من جوائز ألعاب الفيديو القديمة التي تركت دون منح. في حالة Curs> r، 125,000 دولار أمريكي والتي يمكن أن تحل أكثر من مشكلة لك.

يتصور إيولا إيفانز («100") أنه لن يكون من الصعب التغلب على لعبة فيديو من الثمانينيات. (نيتفليكس)

ومع ذلك، فإنه سيخلق الآخرين لك. يمكن للعبة التحكم في الواقع وتحريفه، وسرعان ما تلعب كايلا لحياتها، وليس من أجل المال. عليه أن يتخذ قرارات مروعة تؤدي إلى نتائج لا تطاق. ولكن إما أن تختار أو تموت، كما هو موضح في عنوان فيلم توبي ميكينز الذي كتبه سيمون ألين.

كما تدرك إسحاق، صديقة الفتاة، أنها فتحت نسخة مرآة سوداء من بوابة الجحيم، وأن اللعنة التي سقطت على كايلا سيكون لها عواقب مميتة على المدينة بأكملها.

كان فيلم توبي ميكينز الذي كتبه سيمون ألين يسمى في الأصل «Curs>R». (نيتفليكس)

شاشات الرجعية، مع توهجها الأخضر، تطلق الصراخ والدم والكثير من الرعب النفسي. في أعقاب الدمار هو بقية المدلى بها: إدي مارسان (شيرلوك هولمز)، أنجيلا غريفين (خطوط بيضاء)، كيت فليتوود (حرب النجوم: الحلقة السابعة)، ريان غيج (الهوبيت) وجو بولاند (محاكمة كريستين كيلر).

يمكن للعبة التحكم في الواقع وتحريفه، مع عواقب مميتة. (نيتفليكس)

اختر أو يموت, التي تم تطويرها بعنوانها السابق في الأصل مع ريدلي سكوت كسلسلة محدودة, من إنتاج سيباستيان رايبود وجون زويس من قبل أنطون وماثيو جيمس ويلكينسون لأفلام وصمة العار, مع سيمون ألين, ليزا جلوكوفت, نك أنجل وهولي هابشير كمنتجين تنفيذيين.

سيتم إصدار الإنتاج في الأيام القليلة القادمة. (نيتفليكس)

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