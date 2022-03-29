سخر بروزو عن جيرتز مانيرو بعد رحيل أليخاندرا كويفاس من سانتا مارثا: «التقدم بطلب للحصول على وظيفة»

وفيا لأسلوبه، بروزو - الشخصية التي أنشأها الممثل فيكتور تروخيو - سخرية حول الوضع الذي كان رئيس مكتب المدعي العام للجمهورية (FGR)، أليخاندرو جيرتز مانيرو، وبعد ذلك أمرت محكمة العدل العليا للأمة (SCJN) بالإفراج الفوري عن أليخاندرا كويفاس موران.

من خلال حسابه الرسمي على تويتر، أكد الممثل الكوميدي أنه بعد كل ما حدث يوم الاثنين 28 مارس، سيتقدم وزير الأمن العام السابق - خلال فترة ولاية فيسنتي فوكس التي استمرت ست سنوات - بطلب للحصول على عمل، «حتى لو كان مثقفًا».

«يتقدم أليخاندرو 'G' للحصول على وظيفة. على الرغم من أنها «فكرية»، كانت الكلمات Trujillo المستخدمة على شبكاته الاجتماعية، والتي كانت مصحوبة صورة للمدعي العام.

غرد بروزو بعد إصدار أليخاندرا كويفاس (الصورة: تويتر/ @brozoxmiswebs)

ومع ذلك، لم يكن الشخصية الوحيدة التي حكمت في القضية، حيث أن الرئيس السابق لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، خافيير لوزانو ألاركون، تساءل أيضًا عما إذا كانت أعلى محكمة بطيئة في اتخاذ القرار الذي صدر يوم الاثنين في الغرفة العليا.

مثل الممثل الكوميدي، اعترف عضو حزب العمل الوطني (PAN) بعمل الوزراء؛ ومع ذلك، أشار إلى أن بعض الحاضرين كانوا يقدمون «خدمة شخصية» لجيرتز مانيرو، الذي وصفه بشخصية غير قابلة للتمثيل.

كما أشار إلى أن القرار الذي صدر اليوم لصالح المتهم يرجع إلى ضغوط عائلية واجتماعية بدلاً من «الإدانة» بوضع سوابق في إقامة العدل في البلاد.

«أحسنت. أنا أتعرف عليهم، لكنهم عرفوا، منذ @ArturoZaldivarL جذب القضية إلى @SCJN أنه كان يقدم خدمة شخصية لرئيس غيرقابل للتمثيل من @FGRMexico جيرتز مانيرو. كان هناك ضغط عائلي واجتماعي أكثر من الإدانة لتحقيق العدالة في تلك المحكمة, كتب المسؤول السابق.

تحدث خافيير لوزانو عن الأمبارو العادي والسهل (الصورة: Twitter/ @JLozanoA)

ومع ذلك, بعد مناقشة المحكمة وتصميمها, غادرت أليخاندرا كويفاس سجن سانتا مارثا أكاتيتلا واستعادت حريتها بعد, تجدر الإشارة, اتهمت أليخاندرا جيرتز مانيرو بالمشاركة في وفاة شقيقها فيديريكو, التي اتهمت بسببها القتل عن طريق الإغفال، جريمة تمت مناقشتها بعد ظهر اليوم غير موجودة.

عند مغادرته، استمع كويفاس موران إلى وسائل الإعلام الموجودة هناك وشكر جميع الأشخاص الذين ساعدوه على الخروج من السجن؛ وكذلك وزراء SCJN الذين صوتوا يوم الاثنين 28 مارس لصالح حريته. بيد أنه أكد أن مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي لم يقدم الشكر، على الرغم من أنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن هذا الموضوع.

وفي الوقت نفسه، أكد مكتب المدعي العام للعاصمة أنه سيقوم بإجراء «تحليل عميق» لتصرفات الجمهور. الخدم في مواجهة السجن غير المبرر من النساء. وفي بيان نشر على شبكاته الاجتماعية، أشار أيضًا إلى أنه «مستقل، ولا يطيع المصالح الشخصية، ولا يصنع أطرافًا مذنبة أو جرائم، أو يولد اتفاقيات خارج القانون».

وأعربت الوكالة عن احترامها الواسع لقرار المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى ضمان مراجعة جميع الإجراءات التي تقوم بها من قبل السلطات العليا في القضاء، التي أيدت شرعية أفعالهم.

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