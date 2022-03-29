قضية أليخاندرا كويفاس: نفى مكتب المدعي العام CDMX الجناة في التصنيع وسيحضر لموعد استحقاقه

بعد قرار محكمة العدل العليا للأمة (SCJN) في قضية ساندرا كويفاس، أكد مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي (FGJ) أنه سيجري «تحليلاً متعمقًا» لتصرفات الموظفين العموميين في مواجهة السجن غير المبرر نساء.
وقال في بيان نشر على شبكاته الاجتماعية، أكد مكتب المدعي العام بالعاصمة أيضًا أنه «مستقل، ولا يطيع المصالح الشخصية، ولا يصنع أطراف مذنبة أو جرائم، ولا يولد اتفاقيات خارج القانون».
وبالمثل، أقرت الوحدة بأن موظفيها ينتقدون عملهم ولا يقعون في الانغماس الذاتي، لذلك «نحن نفضل التحليل المتعمق ومراجعة الإجراءات التي تتطلب ذلك. بعد القرار، سنتحمل مسؤوليتنا القانونية».
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