ألبرتو فوجيموري: 52٪ من البيروفيين يعارضون العفو، وفقًا لمسح EIP

في 28 مارس، نشرت المحكمة الدستورية القرار الذي يضفي الطابع الرسمي على العفو الذي عاد إلى الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري. . ومع ذلك، فإن دعم السكان لهذا القرار هو الأقلية. أحدث استطلاع للتمثيل الوطني أجراه معهد الدراسات البيروفية (IEP) لصحيفة La República يكشف أن 52٪ من البيروفيين يعارضون إطلاق سراح الرئيس السابق.

أكثر من نصف البيروفيين يعارضون قرار المحكمة هذا، لإعادة العفو الذي قدمه السابق الرئيس بيدرو بابلو كوزينسكي إلى الرئيس السابق فوجيموري. من ناحية أخرى، 43٪ يؤيدون، 1٪ يشيرون إلى أنهم لا يهتمون و 4٪ لا يعرفون/لا يفكرون.

الآراء ضد العفو شائعة في الجنوب (64٪) ووسط (59٪) من البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا الموقف أكثر شيوعًا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا (60٪). الأرقام هي كما يلي:

النطاق:

- متروبوليتان ليما: 50٪

- المناطق الحضرية في بيرو: 53%

- ريف بيرو: 55%

- بيرو بدون ليما: 54%

ماكروزون (بدون ليما):

- الشمال: 48%

- المركز: 59%

- على: 64%

- الشرق: 46%

العمر:

- من 18 إلى 24 عامًا: 60٪

- من 25 إلى 39 عامًا: 53٪

- من 40 إلى أكثر: 49٪

الحالة الاجتماعية والاقتصادية:

- أ/ب: 50٪

- ج: 53%

- د/ه: 52%

من ناحية أخرى، فإن الموقف المؤيد لعفو ألبرتو فوجيموري أكثر شيوعًا في المناطق الشمالية (48٪) والشرقية (47٪) من البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فهي أكثر شيوعًا بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 40 عامًا فأكثر (45٪). الأرقام هي كما يلي:

النطاق:

- متروبوليتان ليما: 46%

- المناطق الحضرية بيرو: 42٪

- ريف بيرو: 40%

- بيرو بدون ليما: 42٪

ماكروزون (بدون ليما):

- الشمال: 48%

- المركز: 36%

- على: 33%

- الشرق: 47%

العمر:

- من 18 إلى 24 عامًا: 37٪

- من 25 إلى 39 عامًا: 43٪

- من 40 إلى أكثر: 45٪

الحالة الاجتماعية والاقتصادية:

- أ/ب: 46%

- ج: 44%

- د/ه: 41٪

احتجاج على العفو عن ألبرتو فوجيموري في 19 مارس 2022 | الصورة: رويترز/سيباستيان كاستانيدا

فيما يتعلق بالخيارات الأخرى («لا يهمني» و «NS/NP»)، فإن النسب المئوية ضئيلة. أرقام من «لا يهمني»:

النطاق:

- متروبوليتان ليما: 1٪

- المناطق الحضرية في بيرو: 1٪

- ريف بيرو: -

- بيرو بدون ليما: 1٪

ماكروزون (بدون ليما):

- الشمال: 1٪

- المركز: -

- على: 1٪

- الشرق: 2%

العمر:

- من 18 إلى 24 عامًا: -

- من 25 إلى 39 عامًا: -

- من 40 إلى أكثر: 2٪

الحالة الاجتماعية والاقتصادية:

- أ/ب: 1٪

- ج: 1٪

- د/ه: 1٪

أرقام من «لا أعرف/لا تقل»:

النطاق:

- متروبوليتان ليما: 3٪

- المناطق الحضرية في بيرو: 4٪

- ريف بيرو: 5٪

- بيرو بدون ليما: 3٪

ماكروزون (بدون ليما):

- الشمال: 3%

- المركز: 5٪

- على: 2%

- الشرق: 5٪

العمر:

- من 18 إلى 24 عامًا: 3٪

- من 25 إلى 39 عامًا: 4٪

- من 40 إلى أكثر: 4٪

الحالة الاجتماعية والاقتصادية:

- أ/ب: 3%

- ج: 2%

- د/ه: 6%

استشارت الدراسة السكان من الاثنين 21 إلى الخميس 24 مارس، ولها هوامش خطأ تبلغ 2.8 نقطة أعلى وأقل من كل نتيجة للتمثيل الوطني.

نشرت TC حكم العفو لألبرتو فوجيموري

في 28 مارس، نشرت المحكمة الدستورية الحكم بإعادة العفو عن الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري. و يأمر بالإفراج عن سجن باربادوس. تم اتخاذ القرار يوم الخميس, 18, في تصويت 3 مقابل 3, حيث حكم الرئيس أوغوستو فيريرو.

وتأمر الوثيقة المكونة من 102 صفحة «بالإفراج الفوري» عن الرئيس السابق الذي سيترشح نفسه في الساعات أو الأيام القليلة القادمة القادمة.