بعد التسمم في اجتماعات سابقة مع الروس، حذرت أوكرانيا مندوبيها: «لا تأكل، لا تشرب، لا تلمس أي شيء»

Turkish President Tayyip Erdogan addresses Russian and Ukrainian negotiators before their face-to-face talks in Istanbul, Turkey March 29, 2022. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

نصح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا وفد بلاده المشارك في المفاوضات مع روسيا في تركيا «بعدم تناول الطعام أو لمس أي شيء»، نظرا للشكوك في التسمم الذي نشأ في اجتماعات سابقة.

وقال الوزير، متحدثا إلى بوابة Ukraine24، إن أعضاء الوفد الموجود في اسطنبول «يجب ألا يأكلوا أي شيء ومن الأفضل أن يتجنبوا لمس أي سطح».

يتبع بيان كوليبا أعراض التسمم التي أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال والتي ظهرت في مبعوثين أوكرانيين وفي القلة الروسية رومان أبراموفيتش, الذي شارك في المحادثات.

ووفقا لتلك الصحيفة، ظهرت الأعراض في الحالات الثلاث كانت عيون حمراء، وتمزق مستمر ومزعزع وتقشير على جلد اليدين والوجه. حياتهم ليست في خطر وتطورت جميعها بشكل إيجابي.

القلة الروسية رومان أبراموفيتش

وألقى المقربون منهم باللوم على الهجوم المشكوك فيه على القطاعات المتشددة في الكرملين التي يفترض أنها كانت تحاول تخريب المحادثات التي تسعى إلى وقف الحرب. وقال مصدر آخر مقرب من رجل الأعمال إنه ليس من الواضح من سيكون وراء الهجوم المزعوم.

وفي الوقت نفسه، أكدت هيئة الإذاعة البريطانية أيضًا الحقيقة، واستشهدت بمصادر قريبة من أبراموفيتش.

في الوقت الحالي، لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان هناك أي عوامل كيميائية أو بيولوجية تسببت في الاضطرابات.

كما يشارك أبراموفيتش في اسطنبول في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، والذي من المتوقع أن يتم حتى الغد.

(مع معلومات من EFE)

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