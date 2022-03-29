«ضرب جيرتز مانيرو»: انتقد ريموندو ريفا بالاسيو المدعي العام لقضية أليخاندرا كويفاس

بدأت بداية الأسبوع بحماية سلسة ومسطحة منحت لأليخاندرا كويفاس ولورا موران، اللذين اتهمتا بارتكاب جريمة مزعومة لشقيق المحامي. عام الجمهورية (FGR)، وهذا هو السبب في تضمين الطابق الأول السجن لأكثر من 500 يوم.

وقد أثار ذلك سلسلة من ردود الفعل من الرأي العام، من السياسيين والمحللين والخبراء، إلى الصحفيين أو المجتمع المدني، الذين انتقدوا المدعي العام إلى أن طلبوا استقالته من منصبه داخل FGR.

وفقًا للصحفي ريموندو ريفا بالاسيو، أصر جيرتز مانيرو مع فرصة أخيرة للتدخل في القضية قبل القرار، وكان ذلك السعي للحصول على موعد مع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ليطلب من المحكمة دعمه وضغطه، لكنه لم يسمع.

اعتبر الكاتب في آخر عمود له لـ Ejecentral أن المدعين العامين، العاصمة والفيدرالية، «أطلقوا النار على القانون في الرأس»، بعد أن أظهرت المحكمة العليا كيف «انتهكوا الدستور، وتلاعبوا بالقانون، واخترعوا الاتهامات، وتجاهلوا أدلة المتهمين و القتل عن طريق ارتكاب جريمة, و كراهية النساء و انتهاك حقوق الإنسان».

الصورة: EFE/فرانسيسكو غواسكو/أرشيف

وأشار ريفا بالاسيو إلى أن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور «قرأ جيدًا ما كان يحدث»، بعد نشر تقارير مختلفة عن إساءة استخدام السلطة والتلاعب بالمدعين العامين ومحكمة العدل العليا في CDMX.

على الرغم من أن أليخاندرو جيرتز مانيرو كان غاضبًا من دور قضية أليخاندرا كويفاس، ولكن كما أشار الكاتب، كان عليه أن يستقيل بنفسه ورأى مشروع قرار يمر أمامه بلغ ذروته في حرية المرأة المعنية.

كتب ريموندو ريفا بالاسيو: «كان انتهاك القوانين هائلاً، كما يتضح من بعض الادعاءات المقدمة في المحكمة خلال تصريحاتها».

وأشار إلى أن ما شوهد في المحكمة العليا هو «ضرب جيرتز مانيرو، غودوي، ومحكمة العدل العليا في مكسيكو سيتي»؛ ومع ذلك، أدرك أيضًا أنه لا توجد عقوبة مثالية للأشخاص الذين أساءوا استخدام منصبه، على الرغم من أن المحكمة مخولة بفرضه.

«لقد غفر لهم تجاوزاتهم»، وخلص الصحفي في النص المحكمة العليا، 11 - جيرتز مانيرو، 0 في Ejecentral.

الصورة: EFE/ساشينكا غوتيريز

فاز أليخاندرا كويفاس ولورا موران، اللذان تعرضا للاضطهاد والسجن بتهمة القتل المزعوم لشقيق المدعي العام أليخاندرو جيرتز مانيرو، بأمبارو عادي وواضح في الجلسة العامة للمجلس الأعلى. محكمة العدل للأمة (SCJN)، كونها حرة تمامًا.

بعد صدور تحليل متعمق للقضايا في 14 مارس، اتفق الوزراء على أن كل من أمر الاعتقال وأمر السجن الرسمي ضد المرأتين غير دستوري.

وأضافوا من المحكمة العليا، علاوة على ذلك، أن السلطة لم تعتمد حتى الآن الشروط التي حددها الدستور لهذا الغرض. كان التصويت النهائي على المشروع 11 لصالح الإجماع.

وفي حالة لورا ديل موران المحددة، أكدت السلطات أن «صاحبة الشكوى سعت، وفقاً لإمكانياتها، إلى الاهتمام والرعاية لشريكها، لأنها عهدت بصحتها إلى موظفين مُجهزين تقنياً».

الصورة: دانيال أوغستو سانشيز/CUARTOSCURO.COM

لذلك، لا يمكن ولم يثبت أن جريمة قد ارتكبت في إطار طريقة «ارتكاب عن طريق الإغفال»، كما قالوا في بيان موجه إلى الصحافة والرأي العام، والتي يمكن الرجوع إليها علنا.

من ناحية أخرى، تقرر أن أليخاندرا كويفاس، التي سُجنت لأكثر من 500 يوم، ستكون حرة على الفور، لأنهم اعتبروا أنه من غير الصحيح نسب وفاة فيديريكو جيرتز مانيرو إليها تحت الرقم «الضامن التبعي».

ويرجع ذلك إلى أنها، أولاً، شخصية غير موجودة أمام القانون؛ وثانياً، لا يوجد دليل على أن صاحبة الشكوى وافقت على رعاية المريضة، لذلك لم تتخذ قرارات بشأن رعايتها، والأسوأ من ذلك، أنهم لم يعيشوا معاً حتى.

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