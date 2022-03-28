لماذا يقال أن إميليو «إل إنديو» فرنانديز ألهم تمثال أوسكار

خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، تم تجربة جميع المشاعر: الفرح والغضب والحزن والحزن، وما إلى ذلك. كانت هناك أيضًا لحظات لا تُنسى وبعض الذكريات التي تبين أنها حقائق وأساطير مثيرة للاهتمام لبعض المتفرجين.

ذكر أحدهم الممثل الكولومبي جون ليغويزامو، الذي أقرض صوته لشخصية برونو في فيلم إنكانتو، يتذكر القصة التي تحكي كيف كان إميليو هو El Indio Fernández، الممثل والمخرج المكسيكي العظيم، وكان مصدر إلهام للتمثال الصغير الذي هو قدمت للفائزين.

قبل تقديم فعل أغنية «لا حديث عن برونو»، قال إن «الفائزين سيكون لديهم 15 سم من المكسيك في المنزل»، كإشارة إلى هذه الأسطورة التي تم الاحتفاظ بها لعقود في فم النقابة والمتفرجين.

كان «El Indio» فرنانديز معروفًا دوليًا لعمله، لذلك أمضى فترة في هوليوود، منذ عام 1920، لعدة سنوات لاكتساب تلك الخبرة وترك بصمته على واحدة من أهم مراحل السينما العالمية.

كان دولوريس ديل ريو قد اقترح «إنديو» فرنانديز كنموذج (الصورة: تويتر @CinetecaMexico)

بفضل هذه الإقامة، وصداقتها مع دولوريس ديل ريو، بدأت الشائعات حول إلهام التمثال الذهبي، حيث كانت الممثلة متزوجة من سيدريك جيبونز، أحد مؤسسي أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، المسؤول عن تصميم الجائزة في عام 1928.

عندما كانت تفعل ذلك، يقال أنه عندما حان الوقت كان هناك حاجة إلى نموذج، لذلك قدم المكسيكي فرنانديز، الذي يفترض أنه قبل، خلع ملابسه وكان قطعة رئيسية في تشكيل هذا الاعتراف.

على الرغم من حقيقة أن الجماهير المكسيكية واللاتينية كانت فخورة جدًا بمعرفة أن أحد أفضل الممثلين المعروفين كان له مثل هذه المساهمة الكبيرة في الولايات المتحدة والعالم. السينما، ونفت الأكاديمية النسخة.

«شخصية منمقة لفارس يحمل سيف صليبي يقف على بكرة فيلم مع خمسة أجهزة راديو تمثل الفروع الخمسة الأصلية للأكاديمية (الجهات الفاعلة والمخرجين والمنتجين والفنيين والكتاب). لم يتم استخدام أي نموذج أثناء عملية التصميم «، وضعوا على الموقع الرسمي.

من المؤكد أن قلوب الكثيرين قد تحطمت عند قراءة هذا الوصف، لكن التاريخ سيبقى إلى الأبد في سجلات الاحتفالات بعد 27 مارس، وكذلك في ذكريات الأشخاص الذين سيدعمون دائمًا نسخة «El Indio» فرنانديز كان النموذج الحقيقي للتمثال الصغير.

فاز أوجينيو ديربيز بجائزة أفضل فيلم عن دوره في فيلم «CODA» (الصورة: رويترز/مايك بليك)

كان المكسيكي الذي برز أيضًا في حفل توزيع جوائز الأوسكار الرابع والتسعين هذا هو E ugenio Derbez، الذي فاز بجائزة أفضل فيلم لمشاركته في فيلم CODA. من الشبكات الاجتماعية أخذ التصفيق والاعتراف بالمتفرجين، لذلك قرر الاحتفال به على مسافة مع المكسيكيين.

من شبكاته الاجتماعية، أصدر رسالة مثيرة في منتصف الاحتفال بانتصاره في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022. سعيد بشكل واضح بالنصر، قام بتحميل على الشبكات الاجتماعية فيديو اللحظة التي قدمت فيها ليدي غاغا وليزا مينيلي فئة أفضل فيلم، الذي كشف، بعد افتتاح المغلف، أنه لم يكن أقل من CODA، الفيلم الذي شارك فيه.

«تعيش المكسيك!!! ، الليلة كان الفائز إدراج. يعيش فن السينما. وقد أظهرت CODA أنه يمكنك دائمًا صنع التاريخ، حتى بدون أسماء كبيرة أو ميزانية، ولكن وضع كل قلبك فيه»، كانت الكلمات التي كتبها في المنشور التالي.

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