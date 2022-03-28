لماذا رفع ديبورتيفو كالي دعوى ضد ريفر بلايت ضد الفيفا

Soccer Football - Primera Division - River Plate v Boca Juniors - Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina - March 20, 2022 River Plate's Agustin Palavecino looks dejected after the match REUTERS/Agustin Marcarian

بعد سلسلة من النتائج السيئة، فاز ديبورتيفو كالي بفوز آخر ضد كورتولوا في الموعد الثالث عشر لدوري BetPlay. فاز فريق «فيرديبلانكو» 2-1 في ملعب بالماسيكا بفضل عشرات كيفن فيلاسكو (9 ′) ويوني غونزاليس (53 ′)؛ في زيارة لويس كارلوس رويز (86 ′)، أحد هدافي البطولة بسبعة أهداف، مخفضة في الزيارة.

بهذه النتيجة، تمكن أولئك الذين قادهم المدرب رافائيل دوداميل من الخروج من المركز الأخير، حيث وضعوا أنفسهم الآن في المربع 18 في البطولة. على الرغم من أن التأهل لمجموعة الثمانية يبدو معقدًا، إلا أن كالي لا تزال تأمل في عكس التاريخ بسلسلة من عدة انتصارات متتالية.

ومع ذلك، فإن عدم وجود نتائج حزمة «السكر» يجب أن يتفاقم بسبب مشكلة أخرى، ولكن على المستوى القضائي. أكد ماركو كايسيدو، رئيس المؤسسة، يوم الاثنين في مقابلة مع صحيفة أولي أنه رفع دعوى قضائية ضد ريفر بلايت لعدم امتثاله للنشرة الأرجنتينية، أوغستين بالافيتشينو، الذي وقع مع لوحة «Millionario» في فبراير 2021.

في الصورة: ماركو كايسيدو، رئيس ديبورتيفو كالي. (كوبرينسا - دييغو بينيدا)

الفوضى هي التالية. ووفقا للأرقام الواردة من أولي، استحوذت ريفر على بالافيتشينو العام الماضي مقابل 1.8 مليون دولار، أي ما يعادل 35 في المائة من تصريحه. ومع ذلك، في التفاوض، تم إصلاح التزام الشراء لـ 30٪ أخرى من اللاعب إذا لعب في نصف مباريات الفريق الأرجنتيني. تم استيفاء هذا الشرط في 7 نوفمبر الماضي، في الفوز 5-0 على باترونتاتو في الموعد العشرين لدوري المحترفين الأرجنتيني 2021.

لذلك، اضطر ريفر إلى دفع 1.7 مليون دولار إضافية لكالي مقابل تلك النسبة المتبقية. ومع ذلك، ذكر Caicedo أن هذه الدفعة لم يتم بعد، مع الأخذ في الاعتبار أن الموعد النهائي كان حتى ديسمبر.

«لقد حاولنا بكل الوسائل الودية، حيث توجد علاقات جيدة بين الأندية، حتى لم يستجب مرة أخرى واضطررنا إلى اللجوء إلى رفع الدعوى إلى FIFA. كان لدينا الصبر، حتى توقفوا عن الاستجابة لنا ولم يكن لدينا المزيد من الموارد»، قال زعيم كالي.

وأضاف رئيس مجموعة 'أزوكارو'، الذي اختتم بقوله إنه اضطر للذهاب إلى الهيئة الإدارية لكرة القدم كملاذ أخير، «نحن نعلم 100٪ أن لدينا الكلمة القانونية مع كل الحقيقة والقوت والوثائق الداعمة».

ووفقا للمعلومات الصادرة في أولي، فإن ريفر ليس على علم بعد بهذه العملية القضائية ويجادلون بأن التأخير في المدفوعات ناجم عن الحصار في الأرجنتين بسبب تدفق مبالغ كبيرة من الدولارات.

إضافة القسطتين المتفق عليهما، سيدفع ريفر بلايت كالي 3.5 مليون دولار مقابل تصريح أغوستين بالافيتشينو. الصورة: رويترز/أليخاندرو باجني

تركت بالافيتشينو ديبورتيفو كالي كأهم لاعب لها، حيث كانت قيمتها في ذلك الوقت حوالي 1.8 مليون يورو، وفقًا للبوابة المتخصصة Transfermarkt. ومنذ وصولها إلى River Plate، استمرت قيمتها السوقية في الارتفاع، حيث يقدر الموقع نفسه حاليًا بـ ستة ملايين.

تحت إشراف المدرب مارسيلو غالاردو، كانت عجلة القيادة الأرجنتينية هي بطل الرواية في معظم المباريات. في عام 2021 وحده، لعب بالافيتشينو 45 مباراة، بين الدوري والكأس والبطولات الدولية، بالإضافة إلى ذلك، سجل خمسة أهداف.

في وقت سابق من هذا الموسم، تعرض لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عامًا لإصابة في الركبة اليسرى، مما أجبره على تفويت المباريات الأولى. من بين التواريخ السبعة التي لعبها River في كأس الدوري, هذا واحد متاح في أربعة, وواحد فقط كان بداية.

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