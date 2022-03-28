حكم فيسنتي فوكس AMLO لتصريح «سيمبلتون» في مذبحة ميتشواكان: «يا له من رامبلون أنت»

انتقد فيسنتي فوكس الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، في أعقاب بيانه بشأن مذبحة تم تسجيل 20 شخصًا في زينابيكوارو، ميتشواكان، ليلة 27 مارس.

و, استجوب هذا الحدث, أفاد الرئيس التنفيذي فقط أن المشاجرة في بالينكي السرية غالوس نتجت عن مواجهة بين المجموعات المتنافسة - ربما تكون مرتبطة بالجريمة المنظمة. غير أنه ذكر أن نشر فريق للتحقيقات ذات الصلة قد صدر تعليمات.

وهكذا، وصف الرئيس السابق لـ Acción Nacional (PAN)، من خلال حسابه على تويتر، رد الرئيس التنفيذي على ما يمكن أن يكون أسوأ جرائم قتل متعددة في الولاية حتى الآن في عام 2022 بأنه «بسيط».

(الصورة: لقطة شاشة)

وفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الأمن العام والحماية (SSPC)، وضع ميتشواكان نفسه ككيان لديه أكبر عدد من جرائم القتل المتعمد ، مسجلاً تراكميًا قدره 484 في الشهرين الأولين من عام 2022.

في ظل هذا السيناريو الدموي، وقعت المشادة يوم الاثنين، عندما تم تسجيل انفجار الرصاص حوالي الساعة 22:30، تاركًا، في البداية، 19 شخصًا بلا حياة (16 رجلاً و 3 نساء) وما لا يقل عن ستة جرحى، توفي أحدهم في طريقه إلى المستشفى لرعايتهم.

عند الوصول إلى مسرح الجريمة، قامت عناصر مكتب المدعي العام (FGE) بتأمين 15 مركبة من طرازات مختلفة، بالإضافة إلى أكثر من 100 7.62 أغلفة ضرب عيار، تم جمعها في نقاط مختلفة من المبنى.

ويرجع ذلك إلى سلسلة من الهجمات التي شنتها فوكس ضد حكومة الرئيس التنفيذي بسبب غياب العناصر الأمنية التي، كما قال، تم تعيينها في مناطق أخرى غير تلك المقابلة: «المزيد من القتلى، وكثير من الأبرياء، تتراكم على حساب طويل جدا بالفعل: 'ميت أملو'»، كتب في واحدة.

(الصورة: لقطة شاشة)

وفي زينابيكوارو، كما هو الحال في عدة بلديات في ميتشواكان، تعمل المنظمات الإجرامية المعروفة باسم كارتل لوس كوريا، وكارتل جيل خاليسكو الجديد، وكارتل لا نويفا فاميليا ميتشواكان، وكارتل فرسان الهيكل، التي تقاتل بالدماء والنار من أجل السيطرة على أنشطة غير قانونية مثل مثل إنتاج الميثامفيتامين و الاتجار به, و الابتزاز و الاختطاف.

تجدر الإشارة إلى أن المجزرة الأولى في الولاية وقعت في 28 فبراير في سان خوسيه دي غراسيا، حيث تم إطلاق النار على 17 شخصًا كانوا في جنازة والدة أليخاندرو غارسيا، الملقب بـ El Pelón، أحد أفراد عائلة ميتشواكان.

وعلى الرغم من أنه، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تم تحذيره من أنه لا يستطيع أن تطأ قدمه القرية مرة أخرى، إلا أنه حضر. على ما يبدو، علمت كارتل خاليسكو نويفا جينيراسيون (CJNG) بحضوره في مراسم الجنازة التي كانت تجري في شارع ريفورما، وبعد ذلك جاءت عدة شاحنات مع رعايا مسلحين إلى مكان الحادث، وأخذ العديد من الحاضرين رهائن.

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