تم التخلي عن جثتين معذبتين برسالة مخدرات في سيلايا: «حافظ على نظافتها»

CELAYA, GUANAJUATO, 28DICIEMBRE2021.- Hallaron varias bolsas de plástico con restos humanos, se habla de que podrían ser entre 3 y 5 cuerpos, sobre un camino de terracería en la colonia Gobernadores. Los autores de estos homicidios no dejaron mensaje como en otros hallazgos. FOTO: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM

تم العثور على جثتي رجلين صباح يوم الاثنين, مارس 28 في مجتمع لا كروز في سيلايا, غواناخواتو; أظهر كلاهما علامات عنف واضحة ورافقتهما رسالة يفترض أنها كتبت من قبل أعضاء الجريمة المنظمة.

«حدث هذا لي للعب عندما شاهدت** يتجول في بيع الأبيض وalconing pu**deras من الكلب النحيف** يقتل الأبرياء يتبعون pu النظيف**. في: MV. C.S.R.L. (هكذا)»، تمت قراءته في الرسالة المكتوبة على الورق المقوى والتخلي عنها بجانب الجثث.

من المفترض أن الرسالة كتبت من قبل أعضاء كارتل سانتا روزا دي ليما بسبب الاسم المختصر C.S.R.L. الموجود في الرسالة؛ ووفقا لمعلومات غير رسمية، فإن الذين أعدموا سيكونون أعضاء في كارتل جيل خاليسكو الجديد (CJNG) الذين حضروا جنازة لوس عقد Chuparrecios عطلة نهاية الأسبوع في مجتمع خوان مارتين، غواناخواتو.

(الصورة: تويتر @InfoRoja_Mx)

حوالي الساعة الثامنة صباحًا، نبهت مكالمة مجهولة إلى نظام الطوارئ 911 بوجود جثتين بالقرب من مغسلة سيارات في مجتمع لا كروز، سيلايا، وبعد ذلك انتقلت عناصر الأمن البلدية إلى الموقع للتحقق من الموقع، مؤكدة لاحقًا اكتشاف الجثتين.

بعد وضع كلتا الجثتين بين الأعشاب الموجودة بين مباني المنشأة والشبكة المعدنية التي تحدد الأرض، أبلغ الرجال النظاميون أفراد المدعي العام لولاية غواناخواتو (FGE)، وهي وحدة حشدت موظفي التحقيق والخبراء إلى مكان لتنفيذ الإجراءات الأولى للقضية.

كانت كلتا الجثتين تحتوي على بقع دم كبيرة على ملابسهما وكانت رؤوسهما مغطاة بشريط لاصق, فضلا عن أنهم تعرضوا لضربات في جميع أنحاء أجسادهم وأصيبوا بجروح ناجمة عن طلقات نارية, التي يفترض أنها أنهت حياتهم.

حوالي الساعة 11 مساء يوم 22 مارس، تم العثور على شاحنة تحمل سبع جثث محترقة جنوب سيلايا، الضحايا الذين تم التعرف عليهم فيما بعد على أنهم أعضاء في فرقة الموسيقى لوس تشوباريسيو، التي كانت في الأصل من بلدة خوان مارتين، بالقرب من العاصمة غواناخواتو.

الموسيقيون السبعة, بما في ذلك قاصر دون سن 15, قد حضروا مسرحية في بلدة رانشو سيكو, حدث لم يتمكن أقاربهم منذ ذلك الحين من التواصل مع أي من أعضاء الفرقة مرة أخرى, لذلك قدموا شكوى إلى مكتب المدعي العام للدولة.

في وقت لاحق، أكدت سلطات غواناخواتو أن الجثث السبع تخص الموسيقيين المختفين، لذلك تم تسليمهم إلى عائلاتهم وحجبهم يوم السبت الماضي 26 مارس في سان مارتن، مكان منشئهم.

صورة أرشيفية لأعضاء الحرس الوطني يحرسون المنطقة التي تعرض فيها تسعة أشخاص للهجوم في بلدية سيلايا، في ولاية غواناخواتو (المكسيك). إيفي/ستار

في 1 مارس، نشرت CJNG مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي هددوا فيه المدعين العامين في غواناخواتو، متهمين إياهم بمهاجمة وتصنيع جرائم ضد المدنيين، لأنهم زعموا أن الكارتل «مؤسسة رسمية» ولا يشارك في الابتزاز أو الاختطاف.

وقد حددت سلطات الدولة اللجنة الوطنية الحكومية الوطنية على أنها مسؤولة على الأرجح عن اختطاف مجموعة من عمال المناجم المحرومين من حريتهم في شباط/فبراير, الذين أطلق سراحهم في وقت لاحق من قبل موظفي النيابة العامة.

«وأنت تعلم أن ولاية غواناخواتو بأكملها تمتلك وينتمي إلى السيد» مينشو «. فليكن واضحًا لك أننا لم نخطف عمال المناجم، ألعاب pu؛ لم يكن هذا كما تقول. لم تنقذهم، وصلوا على أقدامهم إلى منازلهم ولم يطلب منهم المال أبدًا، ولم يتم خطفهم «، سمع الفيديو.

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