استولوا على زعيم «إل فيجو» المزعوم لعشيرة الخليج

مع سجل إجرامي يبلغ من العمر خمسة عشر عاما، وهو الاسم المستعار «إل فيجو» - «فيليبي» أو «سيباستيان»، كما كان معروفا أيضا - كان لديه تعميم أزرق من الإنتربول عندما ألقت السلطات القبض عليه في عملية نُشرت في مقاطعة موري في فرونتينو، غرب أنتيوكيا.

وفقًا لقائد كتيبة المشاة #32 التابعة للواء الرابع، العقيد جوني بوستوس ريفيرا، ادعى أن الاسم المستعار «El Viejo» كان له مركز عمليات غير قانوني في أنتيوكيا وسوكري وبوليفار وماجدالينا. وفي وقت القبض عليه، تم ضبط 4 أسلحة وذخيرة منه.

بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن يكون الزعيم الثاني لهيكل إرلين بينو دوارتي في مقاطعات سوكري وبوليفار وماجدالينا.

على وجه التحديد، في الأيام السابقة، تم تسليم كارلوس أنطونيو مورينو توبركيا، المعروف باسم «نيكولاس»، والذي كان الثاني في قيادة الهيكل الإجرامي، المسمى عشيرة الخليج.

كان المجرم خليفة دايرو أنطونيو أوسوغا، المعروف باسم «Otoniel»، الذي تم القبض عليه خلال عام 2021 من قبل القوات العامة في البلاد. على هذا المنوال، في صباح يوم الجمعة 25 مارس، في قاعدة كاتام الجوية، بدأ نقل نيكولاس، بطلب من محاكم نيويورك وميامي، في الولايات المتحدة.

وإلى جانب «إل فيجو»، أُلقي القبض على الاسم المستعار «تشيلابو»، واسم مستعار «عربي» واسم مستعار «توريتو»، وتم تصنيفهم على أنهم ينتمون إلى عشيرة الخليج، وتحديداً كأعضاء في هيكل وادي إدوين رومان فيلاسكيز.

وفي وقت القبض، تم القبض على المعتقلين بمدفع رشاش، وثلاثة مسدسات، وأكثر من 150 خرطوشة، و 9 موردين، و 9 هواتف محمولة، و 4 أجهزة لاسلكية للاتصالات، ونقود.

وقد ترك الأشخاص الذين تم القبض عليهم والمواد المصادرة تحت تصرف السلطات المختصة لمحاكمتهم.

وذكر ذلك الجنرال إدواردو إنريكي زاباتيرو، قائد الجيش الكولومبي.





36 حافلة محروقة متبقية في يارومال (أنتيوكيا)

وفي يارومال، أفادت التقارير أن المتبقية 36 مسؤولة عن إشعال النار في مركبة للخدمة العامة.

في الأحداث التي وقعت صباح يوم الأحد 27 مارس، قام مسلحون عرفوا أنفسهم بأنهم منشقون من فارك بإيقاف حافلة الخدمة العامة على الطريق السريع أنغوستورا-يارومال، وأجبروا الركاب على التخلي عن السيارة ثم أشعلوا النار فيها على الطريق.

وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات، أبلغت السلطات عن تدخلها في منطقة المتبقية 36، التي ادعت أنها مسؤولة عن الهجوم.

بالنسبة لوزير الأمن البشري في أنتيوكيا، لويس فرناندو سواريز، قامت الجماعة المسلحة بتركيب متفجرات على الطريق لمهاجمة القوات العامة:

«بين يارومال وأنغوستورا، تم حرق حافلة، وعلى ما يبدو، تم تركيب أجهزة متفجرة كشرك حتى يتم ارتكاب هجوم عند وصول القوات العامة. إنهم على الأرض للتحقق من الوضع ونحن نراقب الأخبار, قال المسؤول.

وقد تم تفجير المتفجرات بطريقة تسيطر عليها السلطات؛ وغطت حافلة الخدمة العامة طريق يارومال-أنغوستورا. بعد الأحداث المبلغ عنها، تم تنفيذ العمليات للعثور على المسؤولين عن هذه الحقيقة.

ووفقا للتقارير الرسمية، يتم تنفيذ العمليات من قبل قيادة شرطة أنتيوكيا واللواء الرابع للجيش. وبالمثل، لا يستبعدون النسخة التي تفيد بأن الهجوم كان يستهدف شركة النقل كوسيلة لابتزاز الأموال منها لتحقيق الأرباح التي يبلغون عنها في المنطقة.

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