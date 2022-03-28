حذرت المملكة المتحدة من أن مجموعة فاغنر سترسل مرتزقة إلى شرق أوكرانيا

ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الاثنين أن الشركة العسكرية الروسية الخاصة, مجموعة فاغنر, تم نشرها في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه «من المتوقع نشر أكثر من ألف مرتزقة، بمن فيهم كبار قادة المنظمة، للمشاركة في عمليات قتالية».

يذكر التقرير أن موظفي فاغنر قد تم إعطاؤها الأولوية للصراع في أوكرانيا بدلاً من العمليات في أفريقيا وسوريا. كان الدافع وراء ذلك خسائر فادحة وغزو تباطأ بسبب المقاومة الأوكرانية الشرسة والمشاكل اللوجستية الخطيرة.

في السنوات الأخيرة، أصبحت الشركات العسكرية الخاصة، مثل مجموعة فاغنر، أداة حيوية توسع بها روسيا التأثير في العالم بينما يدافع عن مصالحه. حاليا، المرتزقة الروس موجودون في ما لا يقل عن 30 بلدا في أربع قارات، مما يدل على توسع هذه الظاهرة التي وقعت في الصراع في أوكرانيا في 2014 أول محاكمة لها.

على الرغم من أن شركات المرتزقة غير قانونية من الناحية الفنية بموجب الدستور الروسي، إلا أن الحقيقة هي أنها أصبحت مكونًا رئيسيًا في استراتيجية «الحرب الهجينة» في موسكو وتقدم لرئيس الدولة الروسي فلاديمير بوتين وسيلة «لتنفيذ روسيه السياسي والمتقدم». مصالح الأمن القومي في جميع أنحاء العالم»، وفقا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).

مرتزقة مجموعة فاغنر في منطقة Starobeshevo في دونيتسك الأوكرانية

بشكل عام، وفقًا لمؤلفي حرب المرتزقة في موسكو، فإن هذه الشركات الأمنية محتجزة من قبل القلة القريبة من الكرملين، مثل بريغوزين، الذي هو قريب جدًا من بوتين والذي يخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة.

تتمثل إحدى مهامها الرئيسية في تعزيز السياسة الخارجية الروسية وتوسيع نفوذها في جميع أنحاء العالم، حيث بفضل المرتزقة موسكو قادرة على دعم بعض البلدان أو الشركاء.

من وجهة نظر عسكرية، بالنظر إلى قدرات هؤلاء المرتزقة (عادة أعضاء سابقين في قوات الأمن)، يمكن تعزيز الحلفاء، في حين يتم تأسيس الوجود العسكري في الأماكن التي لم يكن فيها أي شيء، بل إنه يعطل ميزان القوى في بعض الصراعات «بينما يحافظ على درجة الإنكار المعقول من جانب الكرملين «، التأكيد على المؤلفين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المرتزقة أكثر قابلية للاستهلاك واستخدامهم أقل خطورة من نشر الجنود الروس، خاصة إذا ماتوا في القتال أو أثناء مهمات التدريب. أصبح موظفو شركة الأمن أيضًا مصدرًا لجمع المعلومات الاستخباراتية، فضلاً عن قدرتهم على تنفيذ إجراءات سرية وأنشطة سرية، وفقًا لـ CSIS.

ويتلقى المقاولون الأمنيون تدريبا قبل إرسالهم إلى الخارج، حتى في بعض الحالات حتى داخل القواعد العسكرية وبدعم محتمل من الجيش وأجهزة الاستخبارات. تقوم مجموعة فاغنر بتدريب رجالها في معسكرين بجوار قاعدة أجهزة المخابرات (GRU) في مولكينو، منطقة كراسنودار.

(مع معلومات من رويترز ويوروبا برس)

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