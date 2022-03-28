الكلب، أقدم رفيق للبشر

Postdoctoral researcher Laura V. Cuaya talks to her dog Kun-kun, an 8-year-old Border Collie, at the Ethology Department of the Eotvos Lorand University in Budapest, Hungary, January 5, 2022. Picture taken January 5, 2022. REUTERS/Bernadett Szabo

هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كان الكلب لديه ذكاء أم لا، سواء كان يفكر أم لا، سواء كان لديه تفكير أو مجرد غريزة. لكن الشيء الوحيد المؤكد هو أن الكلب هو، ربما، النوع الوحيد الذي رافقنا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا وموزعًا على نطاق واسع، في تجول جنسنا البشري، لذا فهو يسافر، مدمرًا جدًا وخاصًا جدًا.

الشاعر، اللورد بايرون، كان لديه كلب نيوفاوندلاند اسمه «Botswain» الذي كتب أجمل صورة أن الكلب قد استحقها من أي وقت مضى من رجل، وقال: «هنا تكمن بقايا كائن الذي يمتلك الجمال دون الغرور، قوة دون وقاحة، والشجاعة دون شراسة وكل فضائل الرجل بدون رذائله».

إذا كان شخص ما قد أوضح للشاعر أنه بينما كان يقدم آخر عرض له إلى «Botswain»، في الحقيقة سلوك الكائن الأكثر إخلاصًا الذي يعرفه كان مجرد «تلوث» بشري، وهو مجسم قصصي يراه الإنسان وخلقه خياله، لكان قد يكون مستاء جدا من الرفض، غير المعقول والجسيم، من عدم الاعتراف بمظاهر الكلاب من السعادة، الامتنان أو الاستياء مماثلة لذلك لنا.

وفقا للدراسة، لديهم حياة داخلية غنية، يصبحون حزينين ولديهم عادات وآمال ومخاوف وأوهام (تصوير كارلوس ألفاريز/غيتي إيماجيس)

في أوائل التسعينيات، قدمت عالمة الأخلاق إليزابيث مارشال توماس عملاً يعتمد على اثني عشر عامًا من البحث و 200,000 ساعة من مراقبة الحياة، وهو ما فكرت به الكلاب الإحدى عشر من عائلتها وشعرت به.

بفضل البحث، تم التأكيد بعد ذلك على أن الكلاب هي أكثر من مجرد حيوانات تنبح وتركض وتشم وتتبول، دون أن تكون بشرًا متنكرًا. وفقا للدراسة، لديهم حياة داخلية غنية، وهم حزينون، محسوبون ولديهم احتياجات معقدة وعادات وآمال ومخاوف وأوهام معقدة.

هذا يعني أن لديهم حساسية ومشاعر، أعمق من تلك التي لدى العديد من البشر الذين يضحكون عليهم بشكل متعجرف.

كان تشارلز داروين العظيم، العالم وعالم الطبيعة، أول من أشار إلى مشاعر الحيوانات، لأنه اعتبرها مهمة جدًا في تحديد التطور البشري . في عام 1859، في عمله «على أصل الأنواع»، قال إنه من الصعب الشك في أن حب الإنسان لم يصبح غريزيًا في الكلاب.

طورت الكلاب صفات أخلاقية مثل المودة والولاء وحتى نوع معين من الذكاء بعد آلاف السنين من العيش مع البشر (قصة وكالة فرانس برس بقلم بيير هنري ديزايس)

تطورت بعض الصفات الأخلاقية والذكية في الحيوانات تحت رحمة الحياة المشتركة مع الإنسان. الصفات الأخلاقية مثل المودة والولاء وحتى نوع معين من الذكاء، كان عليها أن تتطور على مدى آلاف السنين من العيش مع البشر.

من المعروف الآن أن الكلب ظهر على الأرض منذ حوالي 35000 سنة، أيام أكثر، أيام أقل. على الرغم من أن البعض يدعي عشرات الآلاف من السنين أكثر.

كان الكلب، وهو سليل الذئب، الذي كان عليه أن يكون له علاقات معقدة إلى حد ما، رفيق رجل إنسان نياندرتال وانتهى به الأمر إلى أن يكون الرفيق الأكثر إخلاصًا لأفضل رجل موهوب من كروماغنون.

على وجه التحديد، قام فريق من الباحثين من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، بقيادة البروفيسور روبرت واين، بمقارنة الحمض النووي للميتوكوندريا لـ 162 ذئاب من 77 عائلة كلاب مختلفة منتشرة في جميع أنحاء الكوكب، بالإضافة إلى 140 كلبًا محليًا يمثلون 27 سلالة مختلفة. لا تختلف تسلسلات الحمض النووي الخاصة بهم كثيرًا.

يبدو لنا أنهم يبتسمون بسبب الترجمة التي يقوم بها دماغنا في محاولة لإضفاء الطابع الإنساني على ميزاته (GETTY)

عندما اعتبر رينيه ديكارت، فيلسوف من القرن السابع عشر، يعتقد أنه جوهر الوجود البشري والكلب نوعًا مختلفًا من الآلة الخالية من العقل، جاء فرانسوا فولتير، الكاتب والفيلسوف، إلى الاجتماع للتأكيد على أن الكلاب لا تشعر بالعواطف فحسب، بل إنها» اتبع الرجل بشكل معجزة بمعنى الصداقة».

على سبيل التفكير، من المناسب أن نقتبس عبارة الطبيب واللاهوتي الذي لا يوصف في القرن التاسع عشر، الدكتور ألبرت شفايتزر: «لا أعرف ما إذا كانت الحيوانات قادرة على التفكير، فأنا أعلم فقط أنها قادرة على المعاناة وهذا هو السبب في أنني أعتبرها الجار».

رافقه أفضل صديق للإنسان في مغامرته على الأرض لآلاف السنين. في السابق كان هناك حديث عن تعايش بينهما من حوالي 10،000-15000 سنة، لكن النظريات الحديثة تؤكد وجود علاقة أقدم بكثير ظهرت في العصر الحجري القديم الأوسط، منذ حوالي 35000 سنة على الأقل.

نشأ تدجين الكلب في العصر الحجري القديم الأوسط، منذ ما لا يقل عن 30،000 سنة (EFE/EPA/PAULO CUNHA)

يشير البعض إلى أنه من المرجح أن أصغر الجراء هم الذين اقتربوا من المراهقين من القبيلة، وبالتالي ظهرت صداقة مستمرة اليوم.

عندما تطورت إلى جانبنا، اعتادوا علينا وعلى روتيننا وحتى الأدلة تظهر «أن الكلاب طورت عضلة لرفع حواجبها الداخلية بعد تدجينها» وبالتالي تكون قادرة على الشفقة علينا أكثر.

بنفس الطريقة، يبدو لنا أنهم يبتسمون بسبب نوع من الترجمة التي يجعلها دماغنا في محاولة «إضفاء الطابع الإنساني» على سمات حيوانهم الأليف. ومع ذلك، من الواضح أن التواصل البصري مهم جدًا. على الرغم من وجودهم معهم لفترة طويلة، لا يزال هناك الكثير لاكتشافه عنهم.

*الدكتور خوان إنريكي روميرو @drromerook هو طبيب بيطري. متخصص في التعليم الجامعي. درجة الماجستير في علم النفس المناعي uroendocrinology. المدير السابق لمستشفى مدرسة الحيوانات الصغيرة (UNLPAM). أستاذ جامعي في العديد من الجامعات الأرجنتينية. محاضر دولي.

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