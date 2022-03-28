يشير سيباستيان ليزارزابورو إلى حفلة مع أندريا سان مارتين حيث ينتهي بها الأمر إلى القيام بخطوة أنيتا: «لقد كان صخبنا الصغير منذ أن كنا آباء»

في نهاية هذا الأسبوع، قدم سيباتيان ليزارزابورو وأندريا سان مارتين أخبارًا بعد أن تم القبض عليهما في اجتماع لم يحدث فيه النموذج فقط اشرب الخمور من بطنها لشريكه، لكنه كان يحاول أيضًا اتخاذ خطوة أنيتا. في حين أنه صحيح، أشار الكثيرون إلى أنه مجرد عدد قليل من الآباء يستمتعون، وتساءل آخرون عن مكان وجود الصغار في ذلك الوقت. هذا هو السبب في أن النموذج لم يتردد في التعليق على «لعبته الكبيرة الصغيرة».

من خلال رسالة واسعة، أوضح فتى الواقع السابق أنه بعد بضعة أيام حيث يكافح من أجل المضي قدمًا، كان يستحق مع أندريا سان مارتين الخروج والاسترخاء.

«جميعكم الذين يتبعونني يعرفون جيدًا كيف أحصل كل يوم على «M» في chamba، في صالة الألعاب الرياضية، في المنزل، ومساعدة الآخرين على توليد المال، وتثقيف أنفسهم، وتحفزنا، وتعليمهم الانضباط، وتعليمهم عن التنظيم والمثابرة. وهم يعرفون كل ما حققته في فريق العمل في الأسبوع الماضي ولهذا السبب احتفلت كيف كان علي القيام بذلك»، بدأ Lizarzaburu.

إلى هذا المنشور، أرفق صورة حيث شوهد في المسبح بجوار والدة ابنته. قال الشاب: «والصورة مخصصة حرفيًا لنزهتنا الأولى و» حفلة كبيرة صغيرة «، مستحقة تمامًا، والتي دخلناها منذ أن كنا آباء».

سيباستيان ليزارزابورو يعطي تفاصيل رحيله مع أندريا سان مارتن. (الصورة: إنستغرام)

لم يهملوا بناتهم

أوضح Lizarzaburu أيضًا أنهم لم يهملوا فتيات أندريا الصغيرات في أي وقت من الأوقات، حيث تم التخطيط لهذه النزهة لفترة طويلة.

«في الواقع، حددنا ذلك اليوم قبل بضعة أشهر لأنه كان هناك آباء آخرون في المجموعة. لذلك تحدثنا بجد، فعلنا كل ما يجب القيام به في المنزل، قمنا بتنسيق وتعديل كل شيء تمامًا بحيث يكون الأطفال في رعاية شخص ما، بحيث يكون المنزل نظيفًا، بحيث يكون الشامبا مرتبًا ومتحكمًا فيه، بحيث يتم «ما يجب فعله»... ثم نبدأ بداية جيدة، والتي لا يمكن دائمًا أن يتم ذلك لأسباب واضحة... لكنها كانت مستحقة جدا لدرجة أننا حصلنا عليه أفضل وأصعب من «أكابولكو شور»، وأشار مع التعبيرات الضحك.

«إنها إحدى اللحظات القليلة التي يمكنك أن تكون فيها بمفردك بدون أطفال، ومن الواضح أنها تراقب باستمرار عن طريق الهاتف أو مكالمة الفيديو ولكن مع راحة البال أنهم كانوا أيضًا في إجازتهم المصغرة. تم الاستمتاع بها كما كان من المفترض أن تستمتع بها. تم الاحتفال بأعياد الميلاد، وتم الاحتفال بالإنجازات في شامبا، وأقيمت أول نزهة إلى ديسكو لأننا آباء (معًا)، وتم الاحتفال باختتام نهاية موسم الصيف، وتم الاحتفال به ليكون في مجموعة لطيفة من الناس. وحتى أنني أدرج نفسي مع القول: «مرة واحدة في خمسمائة... لا يضر»، وخلص إلى ذلك.

حاولت أندريا سان مارتين اتخاذ خطوة أنيتا

احتفلت أندريا سان مارتين بنزهة والدها الأول مع سيباستيان ليزارزابورو عند نقطة - في منتصف عدد قليل من المشروبات - في محاولة لجعل مرور أنيتا. ما لم تلاحظه هو أن الشابة ارتدت فستانًا بخط رقبة بنوبة قلبية، أولئك الذين تركوا ثدييها مكشوفين في عدة مناسبات، كما يتضح من الفيديو الذي شاركته Instarandula.

نرى أيضًا النموذج السابق يشرب الخمور من بطن سيباستيان ليزارزابورو.

«غير محتشمة، كيف يحدث لها أن ترتدي مثل هذا، هاها، مع تلك الخطوة الصغيرة من قبل أنيتا، والآن الجدة وجميع وصمة عار يخرج. يا إلهي، سان مارتن ذهب في حفلة مع سيباستيان ليزارزابورو «، الصحفي صموئيل سواريز، صاحب المنصة التي نشرت مقاطع الفيديو، يسمع قائلا مع الضحك.