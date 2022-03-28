ريكاردو ميندوزا يعيد إشعال الانتقادات لسخرية طفيفة له بعد تعريف نفسه مع كريس روك: «كن حذرا من أن الادعاء يفتح تحقيقا فيك»

بعد أن صفع كريس روك بقوة من قبل ويل سميث لسخره من ثعلبة جادا بينكيت في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، لم يتردد ريكاردو ميندوزا مضيف هابلاند ويفاداس في استخدام حسابه على إنستغرام للإشارة إلى أنه يشعر بالتعرف على الممثل الكوميدي. سرعان ما أثار رد الفعل هذا انتقادات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين سألوه أين ذهب اعتذاره للسخرية من قاصر تعرض للاعتداء الجنسي في حافلة.

كما تتذكر، تلقى الممثل انتقادات لاذعة قبل بضعة أشهر للسخرية من الاعتداء الجنسي الذي تعرض له قاصر، وهذا هو السبب في أن الادعاء قرر فتح تحقيق لانتهاك حقوق الأطفال والمراهقين.

وعلى الرغم من أنه خرج للاعتذار لشريكته نوركا جاسبار، إلا أن ريكاردو مندوزا ظهر مرة أخرى يسخر من نتيجة مزحته السيئة.

«كريس روك، السبب، أنا أعرف ما تمر به. كن حذرًا من أن يفتح الادعاء تحقيقًا لك... وأنت مقشر «، كتب ريكاردو، واصفا كريس روك.

كما أشار إلى النكتة التي انتهى بها الأمر إلى غضب ويل سميث مباشرة. «بالنسبة لي نكتة كريس روك عن زوجة ويل سميث كانت لينة، لكنها لا تزال الفكاهة المظلمة»، وكتب.

يجب أن نتذكر أن كريس روك صفع في وجهه من قبل ويل سميث للسخرية من صلع زوجته، التي تعاني من الثعلبة. على الرغم من أن الممثلة تحدثت بصراحة عن شر الشكوى، إلا أنها موضوع حساس للغاية بالنسبة لها.

يشعر ريكاردو ميندوزا بالتعرف على كريس روك. (الصورة: إنستغرام)

يشعر ريكاردو ميندوزا بالتعرف على كريس روك. (الصورة: إنستغرام)

سرعان ما تسببت هذه المنشورات في إثارة ضجة على الشبكات الاجتماعية، لأنه على الرغم من كتابتها في قصصهم، إلا أن العديد منهم أخذوا لقطات شاشة واهتموا بمشاركتها، مذكرين إياه بالسخرية التي قام بها على برنامج YouTube حول قاصر اعتدى عليه جنسيًا.

يتم إحياء انتقادات ريكاردو ميندوزا

«تذكر عندما خرج ريكاردو ميندوزا للاعتذار المفترض في محنة؟ ها هو الرب، بعد بضعة أسابيع، دون أن يتعلم أي شيء». ، كتب أحد المستخدمين عن تعليقات الممثل الكوميدي على حسابه في Instagram.

«تذكر قليلاً النكتة السيئة لريكاردو ميندوزا حول الفتاة التي تتعرض للمضايقة في حافلة. لكل شيء هناك حدود، ماذا ستفعل إذا قام شخص ما بمزحة لك كل دقيقة واحدة وذهب إلى السخرية والإذلال؟» قال متابع آخر.

«ريكاردو ميندوزا (الشخص الذي سخر من قاصر تعرض للمضايقة في حافلة): «بالنسبة لي كانت النكتة حول زوجة ويل سميث ناعمة، إنها فكاهة مظلمة». هل يعتقد أي شخص حقًا أن هذا المعتوه سيتغير أو يتعلم شيئًا ما? لا يتم أخذ الغباء من قبل أي شخص...» قال مستخدم آخر.

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