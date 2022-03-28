توفي كلب المنقذ نالا؛ كانت هذه تدخلاتها البطولية في زلزال 2017

«كانت رفيقة حياة استثنائية، نبيلة، مخلصة، حنونة، ذكية. ككلب عامل كان لديها قدرة غير عادية على تحديد مكان الضحايا ووضع علامة عليهم، كانت K9 ولدت ومكرسة لعملها. غادر في 24 مارس 2022»، كتب مالكه، جانيت، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولدت نالة في 17 مايو 2011، ولكن تم تبنيها على الفور من قبل عائلتها. لم تكن جزءًا من أمانة البحرية (سيمار) مثل زملائها كلاب الإنقاذ. كان KA-9 تعويذة جانيت فيكاشي.

بالطبع، لا يمكن للجميع أن يكونوا جزءًا من الكوارث المختلفة، لأنه في حالة نالة، على سبيل المثال، بدأت التدريب منذ أن كانت تبلغ من العمر 8 أشهر ككلب بحث عن سرب الإنقاذ والطوارئ الطبي (ERUM) التابع لوزارة أمن المواطنين (SSC). استمر إعداده ما يقرب من عامين.

طوال حياته المهنية، حدد موقع ما مجموعه 17 شخصًا، بما في ذلك 12 من الأشخاص الذين تم العثور عليهم في انهيارات أرضية مختلفة بسبب زلزال 19 سبتمبر 2017 في مكسيكو سيتي.

تم تنفيذ عمله الرئيسي في مصنع النسيج في تشيمالبوبوكا وسيمون بوليفار، كولونيا أوبريرا. كانوا أول من وصل، وكان إنقاذهم الأول من ثلاث نساء أجروا اتصالات لفظية معهم.

بعد تقاعدها، جعلها مالكها متاحة للإنقاذ العاطفي في الملاجئ في مكسيكو سيتي، ولكن لديها الفضل في قائمة كبيرة من عمليات الإنقاذ التي تشمل الانفجار في مبنى بيمكس، من بين أمور أخرى.

كانت نالا جزءًا من العديد من الإشادة بأزواج الكلاب والمتطوعين الذين شاركوا في أعمال إنقاذ زلزال 7 و 19 سبتمبر. الصورة: ماريو جاسو/CUARTOSCURO.COM

من خلال شبكاته الاجتماعية، تم نشر نسخة من إنقاذه الأخير كعضو في فيلق الأنياب البطولي الذي شارك في أعمال زلزال 2017، في مكسيكو سيتي، إلى جانب آخرين مثل فريدا والشر والبيئة الشهيرة، من خلال شبكاته الاجتماعية.

تم تنفيذ هذا التدخل في انهيار برول. Petén و Eje 7، حيث واجهوا حريقًا جعل مناورات الإنقاذ صعبة للغاية، حتى تسبب في التسمم في الكلب، لذلك كان من الضروري الإخلاء.

«حصلت نالة في حالة سكر، أردت إخراجها ولم تكن تريد ذلك، سحبتني وحاولت النزول إلى منطقة حيث وجدت أثرا، تركتها تذهب، وهناك زيفت وأذى مخلبها»، كتبوا على الفيسبوك حيث نشروا كل خطوة من حياتها البطولية.

في ذلك المكان، كان فيلق الإنقاذ يبحث عن عائلة اشتبهوا في وجودها في مكان قريب. عند سماع هذا، كشف زوج نالا أنها منطقة آمنة، لذا بدءًا من الدرب الذي استنشقه الكلب كان فكرة جيدة، وفي الواقع، وجدوها هناك.

توفي كلب المنقذ نالا، الذي أنقذ 17 شخصا طوال حياتها المهنية (الصورة: Facebook/ @K9Nalah)

حضرت نالة وحدة متنقلة من كلية الطب البيطري و Zootechnics في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، وبمجرد وصولها إلى الحديد، انهارت أمام الجميع. على الرغم من الاعتقاد بأنه سيصل إلى نهايته، إلا أن الأطباء البيطريين قاموا بعمل ممتاز.

«اعتقدت أنني سأفقد شريكي، ونادرا ما شعرت بذلك الخوف وهذا اليأس، قالوا لي أن أسمح لهم بمساعدتها وأخرجوني من الوحدة، لم أستطع أن أكون أكثر امتنانًا لهم على الاهتمام الذي قدموه لها في ذلك اليوم»، نشروا.

من خلال الشبكات الاجتماعية، أرسلت المنظمات والمؤسسات والمستخدمون رسائل دعم لمديرهم، بعد الإعلان عن وفاتها حوالي 11 عامًا.

استمر في القراءة: