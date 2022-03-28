رينالدو رويدا يرسل في الثناء على بيكرمان

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Venezuela v Bolivia - Estadio Agustin Tovar, Barinas, Venezuela - January 28, 2022 Venezuela coach Jose Pekerman. Picture taken January 28, 2022 REUTERS/Manaure Quintero

هذا الثلاثاء، سيلعب المنتخب الكولومبي حياته ضد فنزويلا في بويرتو أورداز، والتي سيكون لها أحد معارفه القديمة على مقاعد البدلاء؛ خوسيه نيستور بيكرمان، الذي قاد فريق القهوة إلى كأسين عالميين (البرازيل 2014 وروسيا 2018) والذي سيكون الآن قاضي «Tricolor» الذي تبحث عن مكان في repechage قطر 2022.

تجدر الإشارة إلى أنه مع خوسيه نيستور بيكرمان، حقق المنتخب الوطني الكولومبي أفضل أداء له في بطولة العالم من خلال الوصول إلى الدور ربع النهائي في البرازيل 2014 عندما سقط أمام السكان المحليين 2-1 وحيث لمس جيمس رودريغيز المجد بفوزه في الحذاء الذهبي بعد الانتهاء من الهداف تلك المسابقة.

لطالما أظهر روزارينو إعجابه ببلدنا، حيث أن لديه ابنة كولومبية ولدت عندما كان بيكرمان يدافع عن ألوان Independiente Medellín في السبعينيات. وعلى الرغم من كونه في الجانب الأمامي، فإن الأرجنتيني لديه عاطفة خاصة جدًا لكولومبيا.

وقد قاد ثلاث مباريات على رأس «فينوتينتو» بنتيجة هزيمتين عانى منهما على يد أوروغواي والأرجنتين بينما كان أول ظهور له مع هزيمة ضد بوليفيا 4-1 في حالة المنزل. يجمع قادتهم ثمانية أهداف ضد وخمسة أهداف لصالحها.

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خلال المؤتمر الصحفي الأخير، لم تبخل البروفيسور رينالدو في الاعتراف بعمل فني «ألبيسيليست» السابق قبل المباراة ضد المنتخب الوطني الفنزويلي في ملعب CTE Cachamay.

الخيار الوحيد الذي يتعين على المنتخب الكولومبي أن يتأهل إلى قطر 2022 هو طريق إعادة التأهيل ولا يكفي الفوز على فنزويلا، التي لم يهزمها كزائر من قبل التصفيات منذ 15 ديسمبر 1996، عندما فاز 2-0 في سان كريستوفال بأهداف من خورخي بيرموديز وإيفان رينيه فالنسيانو.

إذا حققوا النقاط الثلاث على الأراضي الفنزويلية, سيتعين على فريق رينالدو رويدا توقع سقوط بيرو في ليما أمام باراغواي, مما سيعطيهم تذكرة للعب repechage ضد الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا على التوالي.

ومن شأن التعادل أن يزيد من تعقيد الوضع في كولومبيا، لأنه بالإضافة إلى النتيجة السلبية التي يجب أن يحصل عليها تلاميذ ريكاردو غاريكا، سيتعين عليه النظر إلى سانتياغو دي تشيلي، حيث يواجه الأستراليون «Charrúas».

في حين أن الإحصاءات على وشك أن تنكسر، والحقيقة هي أن الأوقات التي واجه فيها خوسيه نيستور بيكرمان كولومبيا لم يخسره قط. تجدر الإشارة إلى أن مدرب تولوكا السابق كان لديه ممر ناجح عبر الأرجنتين U20.

ستكون هذه هي المرة الرابعة التي سيواجه فيها رويدا وبيكرمان بعضهما البعض في الجولة التأهيلية حيث يتعين على gaucho الفوز بفوزين وهزيمة واحدة.

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