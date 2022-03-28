واجه ضباط الشرطة والمشتبه به هواتشيكوليروس طلقات نارية في هيدالغو

اشتبكت الشرطة من سان أغوستين تلاكسياكا وهيدالغو والمشتبه به هواتشيكوليروس بالأسلحة النارية في مجتمع الهويزاش خلال صباح يوم الاثنين 28 مارس، عندما كان أفراد يرتدون الزي الرسمي يقومون بدوريات حول المدينة.

يُزعم أن ضباط الشرطة تعرضوا للاعتداء من قبل مجموعة من حوالي 10 أشخاص بعد تأمين سيارة شيفروليه إكسبريس بيضاء, التي تم الإبلاغ عن سرقتها ويفترض أنها تم التخلي عنها على الفور.

بعد ملاحظة هجوم هواتشيكوليروس المشتبه به، الذي حمل أسلحة طويلة وقصيرة، بالإضافة إلى معدات تكتيكية، استجاب الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي بنفس الطريقة للمعتدين، الذين فروا على متن المركبات. نفذت السلطات على جميع المستويات الثلاثة للحكومة عملية أمنية لمحاولة العثور على المسؤولين عن الهجوم.

يُزعم أن Huachicoleros المزعوم اعتدى على الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي في محاولة لإبعادهم, لأنهم كانوا في طريقهم لإجراء تفتيش لمنزل خاص حيث كانت هناك مصادرة غير قانونية للهيدروكربونات.

هيدالغو هي الدولة التي يوجد فيها أعلى نشاط لـ huachicoleo (الصورة: Cuartoscuro)

في مجتمع كواتيبيك، على بعد حوالي ستة كيلومترات من المكان الذي وقعت فيه المواجهة، ضمنت السلطات الاستيلاء السري داخل مقصورة تقع في منطقة ريفية من المدينة.

تم تفتيش الممتلكات بأمر من القاضي, حيث قدم ضباط شرطة التحقيق أدلة على وجود أنشطة huachicoleo في المكان. قامت السلطات بتأمين 2,100 لتر من الهيدروكربونات في المنزل والخراطيم التي كانت متصلة بخطوط أنابيب بتروليوس مكسيكانوس (Pemex)، لاستخراج المواد الهيدروكربونية المزعومة.

شارك موظفون من المدعي العام لولاية هيدالغو (FGE) والشرطة الوزارية والخبراء وأعضاء الجيش المكسيكي في العملية التي أسفرت عن الاستيلاء على 28 براميل من 200 لتر لكل منها، بالإضافة إلى 500 متر من الخراطيم التي تربط المبنى ب خطوط أنابيب الهيدروكربون.

وأتيحت السلع المؤمن عليها والهيدروكربونات لمكتب المدعي العام في مكتب المدعي العام المحلي كجزء من الأدلة الخاصة بمجلد التحقيق الذي سبق فتحه للقضية. ولم يتم الإبلاغ عن اعتقال أي شخص بسبب الأحداث.

المعركة ضد هواتشيكول تترك أكثر من 136 مليار بيزو (الصورة: PMT)

في 23 مارس، أفاد الجنرال لويس كريسينسيو ساندوفال، رئيس وزارة الدفاع الوطني (سيدينا)، أن هيدالغو هي الولاية التي يوجد فيها أكبر قدر من سرقة الوقود، وهو نشاط يعرف باسم هواتشيكول.

ووفقا للمعلومات التي قدمها المسؤول، تم في فبراير تسعة اعتقالات لجرائم مشتقة من هواتشيكول، بالإضافة إلى تأمين 974331 لترا من الهيدروكربونات وتم العثور على 177 طلقة سرية، مما أدى إلى تأمين ثلاثة مواقع و 23 مركبة.

وسلط الجنرال كريسينسيو ساندوفال الضوء على أن 3,80 عنصرًا من عناصر سيدينا مكرسون حاليًا بدوام كامل لمكافحة الهواتشيكول، بالإضافة إلى توفير الأمن لتسعة خطوط أنابيب بتروليوس مكسيكانوس.

من جانبه، قال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه بفضل الإجراءات ضد هواتشيكول، تم إنقاذ حوالي 136 مليار بيزو، وهو رقم أكبر لصندوق المساعدات للمسنين.

«من خلال عدم السماح لـ huachicol، فقد وفرنا 136,000 مليون بيزو، كم هذا؟ إنه أكثر مما نعينه في المعاش التقاعدي لكبار السن في عام، والذي بالمناسبة التزمنا بزيادته»، قال الرئيس.

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