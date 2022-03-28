حصلت ابنة أخت بيدرو كاستيلو على أوامر خدمة لـ S/18,000 في MTC

فانى ياكلي اوبليتاس باريديس، ابنة الاخ السياسية للرئيس بيدرو كاستيلو، ستستفيد من عقدين مع وزارة النقل و الاتصالات في نفس الشهر، والتي بلغت عدد 18 ألف شمس.

أوبليتاس باريديس، ابنة أخت ليليا باريديس، هي محاسب وتم الفوز بأوامر خدمتها في 4 فبراير من هذا العام (مقابل 6،000 باطن)، وفي 24 من نفس الشهر (بنسبة 12،000 باطن).

ذهب برنامج بانوراما إلى منزل ابنة أخت الرئيس، في Chorrillos، التي نفت في البداية وجود أوامر الخدمة. ومع ذلك، في مواجهة الأدلة، اعترف بذلك، لكنه قال إنها مصادفة، على الرغم من حقيقة أن الأمر الأول تمت الموافقة عليه بعد يوم واحد فقط من إعلانه قادر على تقديم الخدمات للدولة.

القرب من بيدرو

وكانت ابنة أخت الرئيس، من جانب زوجته، حاضرة أيضًا في قسم رئيس الدولة، ووفقًا لبانوراما، ستكون جزءًا من الأشخاص الذين نظموا حفل عيد ميلاد ابنة أخت الرئيس.

بالإضافة إلى ذلك، تسجل 12 زيارة إلى قصر الحكومة بين أغسطس وأكتوبر 2021.

كما يسجل اجتماعًا مع مستشار سابق للمكتب الوزاري MTC، في 24 سبتمبر 2021. و قالت فاني أوبليتاس إن ذلك يرجع إلى أنها تقدمت بطلب لل حصول على و ظيفة في بروفياس بصفتها «محللة محاسبية III» و أرادت أن تعرف ما هو الإجراء. وقال «لقد فعلت ذلك بطريقة شخصية».

الدرجة الأولى من الخدمة

يعود تاريخ الطلب الأول إلى 4 فبراير 2022 لمنح الخدمة لإعداد التقييمات المسبقة ونسب المدفوعات التي يدفعها أولئك الذين تتم إدارتهم في ERM. كان المبلغ 6 آلاف باطن لمدة شهر. و قالت إنها قامت في يوم و احد فقط بالإجراء لتصبح موردا لل دولة.

أشارت بانوراما إلى أن المبلغ تم جمعه من قبل Fany Oblitas، التي قالت إن جزءًا من عملها هو تحديث البيانات.

«هناك انتهاك أخلاقي واضح لأن هناك تضاربا صارخا في المصالح بين شخص قريب من الرئيس، لأنها ابنة أخت السيدة الأولى وتتعاقد مع الدولة بطريقة غير منتظمة بشكل واضح»، وقال إدواردو هيريرا، المدير التنفيذي لمنظمة الملكة الخاصة لمكافحة- مجلس الفساد

الدرجة الثانية من الخدمة

تم تأريخ طلب الخدمة الثاني في 24 فبراير 2022 لـ Sutran، التي تنتمي إلى MTC. كانت الخدمة «إدارة متخصصة في إدارة المعلومات للإدارة الفرعية للتحكم في المركبات وإدارتها.

المبلغ الذي كان سيجمعه كان 12,000 باطن لمدة ثلاثة أشهر. ومع ذلك، أكد داني أوبليتاس أنه رفض الأمر بعد الاستماع إلى الادعاءات في MTC.

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