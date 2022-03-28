بيدرو كاستيلو و 10 من عباراته في الكونغرس: «يبدو الأمر كما لو أن بولا أخطاء وتعاقب إيلينا»

قدم رئيس بيرو، بيدرو كاستيلو، بعد ظهر اليوم دفاعه ضد اقتراح شاغر رئاسي مقدم من قطاع المعارضة كونغرس الجمهورية، الذي سيتم مناقشته والتصويت عليه اليوم. ووصل رئيس الدولة إلى الغرفة برفقة وزراء الخارجية، سيزار لاندا؛ ورئيس الإسكان، غاينر ألفارادو؛ ووكالة النقل، نيكولاس بوستامانتي؛ والثقافة، أليخاندرو سالاس؛ والعدل، فيلكس شيرو، والدفاع خوسيه غافيديا. ولدى وصوله إلى البرلمان، تلقى تحيات من رئيس مجلس الوزراء الوزاري، أنيبال توريس.

هذه بعض العبارات التي تركها الرئيس في خطابه الموجز أمام الكونغرس بعد ظهر اليوم.

- «لن أقوم أبدًا بعمل قائمة نظيفة من الشرعية وسأستمر في النضال بكل قوتي لتعزيز المؤسسية».

- «طوال هذه الأشهر التقيت مع شعبي، شعرت بعاطفتهم وتقديرهم. لقد سمعت أيضًا شكاوى وانتقادات قاسية جدًا لإدارتي أستمع إليها وأقبلها بتواضع».

- «الوظيفة الشاغرة التي تمت ترقيتها ترجع إلى سبب العجز الأخلاقي الدائم. يعلم الجميع أنه لا يحتوي على عنصر واحد يدعمه بشكل صحيح، لأنه عبارة عن مجموعة من إصدارات قطاع الصحافة».

- «أسأل، كيف يمكن أن أقصد اتهام ومعاقبة أفعال أطراف ثالثة؟ يبدو الأمر كما لو أن باولا أخطاء وتعاقب إيلينا».

- «بالإضافة إلى ذلك، فإن الحقيقة التي جذبت اهتمامًا قويًا هي أن الاقتراح قد تم إعداده بشكل أساسي بالنظر إلى التقارير الصحفية المتحيزة والمتناقضة وغير المؤكدة».

- «هذا الاقتراح هو أفضل مثال على كيفية تمكن التجربة الإعلامية من الحصول على اقتراح شاغر.»

- «شعب بيرو، دعونا نعمل معا لمكافحة الأعداء الحقيقيين للوطن والفساد والفقر والتمييز وعدم المساواة وانعدام الأمن للمواطنين والعنف ضد المرأة ليست سوى بعض منهم».

- «بعد ظهر اليوم سوف يحكم علي من قبلك، على عكس ما أعلنه منتقدوي، لقد مارست شخصيا دفاعي معززا بالحقيقة التي أكشفها».

- «رفض اقتراح الشواغر هذا لا يعني أن القضايا لا يتم التحقيق فيها بشكل أكبر. على العكس تماما. ونحن على استعداد لمواصلة التعاون مع التحقيقات والهيئات ذات الصلة».

- «أعضاء الكونغرس، أطلب منكم التصويت للديمقراطية، والتصويت لبيرو، والتصويت ضد عدم الاستقرار».

ردود الفعل

كانت عبارة إيلينا وباولا هي التي ولدت ردود فعل على Twitter. هنا بعض منهم.

ردود فعل تويتر على عبارة بيدرو كاستيلو.

ردود فعل تويتر على عبارة بيدرو كاستيلو.

ردود فعل تويتر على عبارة بيدرو كاستيلو.

ردود فعل تويتر على عبارة بيدرو كاستيلو.

ردود فعل تويتر على عبارة بيدرو كاستيلو.

ردود فعل تويتر على عبارة بيدرو كاستيلو.

ردود فعل تويتر على عبارة بيدرو كاستيلو.

ردود فعل تويتر على عبارة بيدرو كاستيلو.

الدفاع عن الوظائف الشاغرة

صنف الرئيس كاستيلو النقاط العشرين في اقتراح الشواغر إلى أربعة أجزاء للرد على الادعاءات:

أول, تم بناء الموجز على أساس الحقائق التي تمت مناقشتها بالفعل في الاقتراح السابق الذي تم تقديمه في ديسمبر الماضي والتي لم يتم قبولها. لذلك، ذكر الرئيس أنه ليس من المنطقي استخدام نفس الحجج مرة أخرى لأنها تنتهك الحق في عدم المقاضاة مرتين لنفس الفعل.

ثانياً، يتعلق الأمر بالأحداث التي تشارك فيها أطراف ثالثة. في هذا الصدد، تساءل رئيس الدولة كيف كان من الممكن أن ينوي اتهامه ومعاقبته على تصرف أطراف ثالثة.

ثالثا، يشير الاقتراح إلى وقائع قيد التحقيق سواء في مكتب المدعي العام أو في البرلمان نفسه. سأل الرئيس : «كيف يمكن المعاقبة عليها باستخدام هذه الحقائق دون أي شيء تم تأكيدها».

رابعًا، تقدم الوثيقة سردًا للحقائق الجديدة التي لا تتأهل للحصول على وظيفة شاغرة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الدولة من جديد أنه ليس لديه أدلة وعناصر قوية، بالإضافة إلى أنه تم تطويره أساسا على أساس النسخ الإعلامية.

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