باولو غيريرو وانتقاد صحفي أرجنتيني لاستخدامه صورة خدعة لهدف بيرو الذي لم يتم التحقق منه

كان باولو غيريرو أحد اللاعبين القلائل في المنتخب الوطني البيروفي الذي تحدث بصوت عالٍ ضد التحكيم في الهزيمة أمام الأوروغواي بتصفيات قطر 2022. ومع ذلك، ارتكب «المفترس» خطأ ولم يدرك أنه قام بتحميل صورة محررة لصالح «ثنائي اللون» وقد انتقد ذلك بشدة من قبل صحفي أرجنتيني.

بدأ برنامج Debate F بالحديث عن خطأ حارس المرمى سيرجيو روشيه في المسرحية التي انتهت بالجدل. «ما فعله روشيه، لم أفهم بعد، لم يكن هدفًا بالسنتيمتر»، بدأ مارتن ليبرمان. أوضح حارس المرمى السابق كارلوس نافارو ما أراد حارس مرمى أوروغواي القيام به. «انه يفقد المسار من حيث هو، وأنا الحصول على الانطباع.»

انضم داميان تريليني إلى المحادثة. «كان شعب بيرو غاضبًا جدًا، واللاعبين، والكثير من الغضب. مراجعة الإحصاءات والجدول، أن السحب لبيرو لم يغير الوضع، كان علي الفوز». أظهر ليبرمان موقفًا آخر. «نعم، لكن أوروغواي لم تتأهل. عذرًا، ستكون هناك إمكانية للتأهل المباشر لبيرو».

«كان البيروفيون غاضبين للغاية، لكن الحقيقة هي أنهم ليسوا على حق وإذا لم يكن لديهم ذلك، بغض النظر عن مدى رغبتهم في صياغة الصور. يلفت باولو غيريرو انتباهي، أمسك صورة تم تزويرها ونشرها على حسابه في Instagram »، قال دانيال أفيلانيدا. «هل جعل غيريرو من تزوير لنشره أم كان مخطئا؟» , كان السؤال الذي طرحه مارتين ليبرمان.

أرسلت الصحفية Avellaneda رسالة إلى محبي «blanquirroja». «على استعداد يا رفاق الأدلة تظهر أن الكرة لم تدخل، القصة قد انتهت والتفكير في الفوز في باراغواي.»

استمر في القراءة