حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022: مستخدمو الإنترنت يقتحمون ويل سميث بالميمات بعد فوزه على كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022

فاز ويل سميث على شريكه كريس روك، حيث قام الأخير بمزحة جعلت بطل الرواية في البحث عن السعادة غاضبًا، ثم نهض من مكانه أخذ المسرح وصفع مقدم العرض في وجهه.

هذا الموقف جعلها لحظة محرجة في غرفة المسرح، حيث أظهر العديد من الفنانين تعبيرًا عن التأثير، لأنهم لن يعرفوا ما كان يحدث مع زملائهم المهنة.

أدى ذلك إلى تفاعل الآلاف من مستخدمي الإنترنت بروح الدعابة مع الحدث، حيث تم تقديم إبداع الناس على الشبكات الاجتماعية، مما أدى إلى العديد من الميمات للحظات المماثلة التي حدثت على التلفزيون المفتوح، لذلك إليك بعض الميمات الأكثر انتشارًا:

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