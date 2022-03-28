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الاثنين 28 مارس 2022
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حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022: مستخدمو الإنترنت يقتحمون ويل سميث بالميمات بعد فوزه على كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022

لعب ويل سميث دور البطولة في لحظة مخزية خلال حفل التمثال في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، حيث ضرب كريس روك بعد أن ألقى نكتة على جادا بينكيت سميث

Newsroom Infobae

28 مارس 2022

فاز ويل سميث على شريكه كريس روك، حيث قام الأخير بمزحة جعلت بطل الرواية في البحث عن السعادة غاضبًا، ثم نهض من مكانه أخذ المسرح وصفع مقدم العرض في وجهه.

هذا الموقف جعلها لحظة محرجة في غرفة المسرح، حيث أظهر العديد من الفنانين تعبيرًا عن التأثير، لأنهم لن يعرفوا ما كان يحدث مع زملائهم المهنة.

أدى ذلك إلى تفاعل الآلاف من مستخدمي الإنترنت بروح الدعابة مع الحدث، حيث تم تقديم إبداع الناس على الشبكات الاجتماعية، مما أدى إلى العديد من الميمات للحظات المماثلة التي حدثت على التلفزيون المفتوح، لذلك إليك بعض الميمات الأكثر انتشارًا:

Memes - جولبي دي ويل سميث وكريس روك

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