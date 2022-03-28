أوسكار 2022: لماذا تذكروا إدواردو يانيز بعد أن ضرب ويل سميث كريس روك

ترك حفل الأوسكار لعام 2022، وهو الأول شخصيًا بعد تعليقه بسبب جائحة COVID-19، لحظات لا تُنسى. الفاعلون الذين فازوا بالتمثال لأول مرة، مفاجآت في بعض الفئات، لكن الجميع لن ينسوا هذا الحفل أبدًا بسبب حقيقة خرجت من سيناريو La Academia.

ويل سميث، الممثل الشهير الذي فاز بأول جائزة أوسكار له عن دوره في فيلم الملك ريتشارد: عائلة فائزة، ضرب الممثل الكوميدي كريس روك في وجهه بعد أن مزح الأخير مع ثعلبة عانت من زوجة سميث، جادا بينكيت سميث، قبل أن تقدم الفائز بجائزة أفضل فيلم وثائقي.

تم بث هذه اللحظة المحرجة على الهواء مباشرة، على الرغم من أنهم في بعض البلدان قاموا بمراقبة المناقشة بعد الانقلاب. ومع ذلك، بدأ الحوار بين الاثنين ينتشر على الشبكات الاجتماعية والطلب، من بين الإهانات، قدم ويل سميث إلى روك:

تفاعل مستخدمو الإنترنت على الفور مع لكمة في منتصف الحفل. صفق البعض بالطريقة التي دافع بها عن زوجته، لكن آخرين اختلفوا مع رد فعل الممثل العنيف. على الرغم من أنهم جميعا اتفقوا على شيء: بعد أن أهانت جادا بينكيت بسبب مظهرها والثعلبة التي تعاني منها.

قطاع آخر من وسائل التواصل الاجتماعي لم يفوت لحظة تذكر حدث مماثل، ولكن أخذ المسافات اللازمة، بطولة الممثل المكسيكي إدواردو يانيز. ضد مراسل خلال السجادة الحمراء.

في ذلك اليوم، في أكتوبر 2017، أثناء تقديم خدمة أفلام بانتايا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، صفع الصحفي الترفيهي باكو فوينتيس، الذي حضر برنامج El Gordo y la Flaca، الذي تم بثه على شبكة Univision.

كان رد فعل يانيز لأن فوينتيس استجوبه عن حادثة قام ابنه ببطولتها في الولايات المتحدة. فتح الشاب حسابًا على منصة تبرع ليتم دعمه بالمال لإصلاح سيارته بعد حادث تحطم الطائرة.

أجاب الممثل المزعج: «إذا كنت قلقًا جدًا بشأن ابني، فأنت ترسل له المال، أو الرجل، أو تذهب وتخبره».

وقال المراسل، الذي أثار رد فعل أكثر عنفا من الممثل، «الناس هم الذين يشعرون بالقلق». قال يانيز قبل وقت قصير من صفع المراسل: «هذا قذر*، هذا ما تقوله حتى يدخل الناس في ما لا يهتمون به».

تسبب الحادث في جدل كبير، وعلى الرغم من اعتذار يانيز مباشرة على تويتر، اندلعت الميمات، وقرر فوينتيس إطلاق عملية قانونية فاز بها في عام 2020 وحصل بها على مبلغ كبير من المال كتعويض انقلاب يانيز.

في هذا السياق، تذكر الناس هذه اللحظة وقارنوها بما حدث في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022. بين الميمات والنكات، كانت المنصات الرقمية مليئة بالذكريات. حتى أن البعض أشار إلى أن يانيز سيكون فخورًا بتلك الضربة التي جعلت الميكروفون الذي يرتديه كريس روك الدمدمة.

كما ذكروا، كفضول، أن الممثل أوجينيو ديربيز، الذي فاز بتمثال صغير بفضل فوز CODA كأفضل فيلم ، كان حاضرا في كلا الحدثين. مع صفعة يانيز كان بالضبط وراء اللحظة؛ بينما في انقلاب سميث كان مختلطا في الجمهور.

كما دخل برنامج Se Vale، الذي تم بثه على Televisa، نكات الناس، حيث ذكروا أنه في كل مناسبة عندما تعرض ضيف لحادث ضخم، عزف الإنتاج أغنية «Arremangala، repujala» لمقدمي العروض للرقص، وهو الوضع الذي يمكن تكراره في جوائز الأوسكار 2022.

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