أوسكار 2022: هل وجه كريس روك اتهامات ضد ويل سميث بعد تعرضه للاعتداء من قبل الممثل؟ لقد تحدثت السلطات بالفعل

هذا الأحد، 27 مارس، شهد الحضور الذين تجمعوا في مسرح دولبي في لوس أنجلوس واحدة من أكثر اللحظات المحرجة في تاريخ حفل توزيع جوائز الأوسكار. وقف ويل سميث من مقعده، واقترب من المسرح وأمام كل ذلك صفع كريس روك بجد، الذي تجرأ على السخرية من ثعلبة جادا بينكيت. كما تتذكر، تحدثت الممثلة بصراحة عن مرضها لكنها قبلت أنه موضوع حساس إلى حد ما بالنسبة لها.

على الرغم من صحة ذلك، إلا أن هناك الكثير ممن يؤيدون موقف المغني، إلا أن آخر يرفض العنف الذي مارسه سميث ضد روك. ومع ذلك، فإن هذا لا يتوقف عند هذا الحد، حيث رأى الجميع العدوان والممثل الكوميدي لديه ما يكفي من الأسلحة لتوجيه اتهامات ضد بطل الرواية الملك ريتشارد والمطالبة بعقوبة شديدة عليه.

ماذا سيفعل كريس روك؟ تحقيقا لهذه الغاية، لدينا بالفعل إجابة. ذكرت إدارة شرطة لوس أنجلوس أن الممثل الكوميدي لن يوجه اتهامات ضد الفائز بجائزة أفضل ممثل في حفل الأوسكار الأخير هذا.

وقالت السلطة في بيان ان «الشخص المعني رفض تقديم تقرير للشرطة».

«تدرك كيانات أبحاث شرطة لوس أنجلوس وقوع حادث بين شخصين خلال برنامج جوائز الأوسكار. تضمنت الحادثة فردًا صفعًا آخر «، يمكن قراءته.

«رفض الشخص المعني تقديم تقرير للشرطة. واذا اراد الطرف المعني تقريرا للشرطة فى وقت لاحق فان شرطة لوس انجليس ستكون متاحة لاكمال تقرير تحقيق».

من جانبه، لم يتحدث روك عن ذلك سواء بعد الحفل أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. الكثير هو التوقع الذي تم نسجه بعد هذا الحادث الذي صدم مشجعي ويل سميث ومحبي الأفلام.

كما تتذكر، لم يصفع سميث روك فحسب، بل صرخ عليه أيضًا: «أبقِ اسم زوجتي بعيدًا عن فمك»، وإسكات الجمهور وأذهل كريس، الذي واصل عرضه دون الإشارة أكثر إلى صلع جادا.

ويل سميث واعتذاره بعد فوزه على كريس روك

اعتذر ويل سميث للأكاديمية خلال خطاب شكره بعد جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن فيلم الملك ريتشارد. على الرغم من أنه لم يشر مباشرة إلى الحادث الذي قام ببطولته منذ دقائق، إلا أن بطل الرواية للملك ريتشارد ألقى خطابًا عاطفيًا له علاقة كبيرة بما حدث.

على ما يبدو، سميث وعائلته لن يكون لديهم وقت جيد بعد المرض الذي تواجهه جادا، لذلك لمس على هذا الموضوع وأكثر من ذلك كما السخرية هو حساس لسميث بينكيتس.

«أعلم، للقيام بما نقوم به، علينا أن نكون قادرين على تحمل سوء المعاملة. يجب أن تكون قادرًا على جعل الناس يتحدثون بجنون عنك. في هذا العمل، يجب أن تكون قادرًا على جعل الناس لا يحترمونك»، قال الممثل في البكاء.

«عليك أن تبتسم وتتظاهر بأن هذا جيد. لكن ريتشارد ويليامز (شخصيته في الملك ريتشارد) وما أحبه، ما قاله لي دينزل [واشنطن] قبل بضع دقائق: «في أفضل لحظاتك، كن حذرا، وذلك عندما يأتي الشيطان من أجلك»، وأضاف.

واختتم ويل سميث بمخاطبة الأكاديمية. وبعد الاعتذار، قال إنه يأمل في أن تتم دعوته مرة أخرى في العام المقبل.

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