بعد عام واحد من قتل أنثى فيكتوريا سالازار، قتلت المرأة السلفادورية على يد ضباط الشرطة في تولوم

دعت العديد من منظمات المجتمع المدني يوم الاثنين إلى «العدالة وجبر الضرر» لقضية المهاجر السلفادوري الذي قتل في مارس 2021 على يد أربعة من ضباط الشرطة في تولوم، في ولاية كوينتانا رو.

«بعد عام واحد من قتل أنثى فيكتوريا سالازار، وهي امرأة سلفادورية معترف بها كلاجئة في المكسيك منذ عام 2018، تواصل السلطات (...) تأخير النظر في القضية، وتعليقها دون إشعار مسبق لأولئك الذين يمثلون الأسرة بشكل قانوني، في حين أن التحقيق يفتقر إلى نوع الجنس المنظور والاكتمال، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب وعدم الوصول إلى العدالة لأسرة فيكتوريا»، قالوا في بيان.

في 27 مارس 2021، قتلت المهاجرة السلفادورية فيكتوريا إسبيرانزا سالازار، 36 عامًا والمقيمة في المكسيك بتأشيرة إنسانية منذ عام 2018، على يد أربعة من ضباط الشرطة في تولوم.

تسببت وفاة سالازار المسجلة بالفيديو في غضب المكسيك والسلفادور وأثارت احتجاجات من المنظمات والجماعات الدولية التي اتهمت قوات الأمن المكسيكية بالعنصرية وكراهية النساء, وكذلك ادعاءات من السلفادور.

وفي أوائل نيسان/أبريل، ربطت السلطات المكسيكية أربعة من ضباط الشرطة، ثلاثة رجال وامرأة واحدة، بالإجراءات الجنائية لجريمة قتل الإناث ضد فيكتوريا.

في أغسطس 2021، أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH) توصية تطلب فيها، من بين أمور أخرى، اعتذارًا علنيًا ورعاية طبية ونفسية للأسرة والاعتراف كضحايا. وقالوا إن هذا «تم تجاهله من قبل السلطات».

بالنسبة للممثلين القانونيين، «على الرغم من أن التوصية لا تتناول رأي الضحايا غير المباشرين، إلا أنها ليس لها منظور جنساني أو عبر الجنسية، ولا تنشئ آليات للامتثال لها، ولا تأخذ في الاعتبار توقيت العملية القانونية في الاعتذار العلني، وتفعل لا تشدد على الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل, بعد سبعة أشهر من الإصدار, لم يلاحظ أدنى جهد من جانب السلطات لل امتثال له».

وأضافوا أن البحث عن العدالة الذي يقودونه لا يقتصر على قضية فيكتوريا، بل يسعى إلى أن يكون صوت الآلاف من النساء المهاجرات، والمتقدمين للحصول على الحماية الدولية واللاجئين، الذين «لا تضمن المكسيك الحماية والوصول إلى العدالة، بل على العكس من ذلك، فهي تنتهك لهم مرارا وتكرارا و جعلها غير مرئية, و تميز ضدهم, و تديم العنف المؤسسي».

تم التوقيع على البيان من قبل مؤسسة العدالة (FJEDD)، المساعدة القانونية لحقوق الإنسان AC (Asiligal)، ومعهد المرأة في الهجرة (Imumi)، ومنظمة وصول اللجوء المكسيك، وهي منظمات ترافق الأسرة ووثقت التناقضات في الإجراءات الجنائية.