أكثر من 30 مليون شخص نزحوا بسبب تغير المناخ: هل يمكن وقف الاحترار العالمي؟

A city showing the effect of Climate Change

قال أنطونيو غوتيريس: «نحن نسير نائمين نحو كارثة المناخ ولا يمكننا توجيه أصابع الاتهام إلى بعضنا البعض بينما يحترق الكوكب» . كلمات الأمين العام للأمم المتحدة هي مقدمة للتقرير الذي سيصدره الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) في 4 أبريل.

في هذه الوثيقة، سيشير الخبراء إلى الالتزامات التي يتعين على البلدان أن تتعهد بها للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وعواقبه، والتي أدت بالفعل إلى اضطرار أكثر من 30 مليون شخص حول العالم إلى مغادرة منازلهم للانتقال إلى مناطق أخرى.

كان الهدف قد تم رسمه بالفعل، وبحلول عام 2030 لم تتمكن درجة حرارة الكوكب من الارتفاع بأكثر من 1.5 درجة مئوية. هذا هو السبب في وجود ضغط قوي لتغيير مصفوفة الطاقة العالمية والتخلي عن الوقود الأحفوري لصالح الطاقة المتجددة. حذر غوتيريس خلال قمة الاستدامة الاقتصادية التي نظمتها مجلة الإيكونوميست من أن «البلدان يمكن أن تستهلك بسبب القصور الفوري في إمدادات الوقود الأحفوري لدرجة أنها قد تهمل أو تهمل سياسات الحد من استخدام الوقود الأحفوري».

وحذر عنوان الأمم المتحدة من أن «الإدمان على الوقود الأحفوري يضمن التدمير المتبادل»

وحذر عنوان الأمم المتحدة من أن «الإدمان على الوقود الأحفوري يضمن التدمير المتبادل». مع الإشارة إلى أنه «بدلاً من الضغط على المكابح على إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، فقد حان الوقت الآن للخطوة على دواسة الوقود في عمق مستقبل الطاقة المتجددة ». وأشار غوتيريس إلى أن «هذه هي الطريقة التي يمكننا بها إنقاذ هدف 1.5 درجة مئوية من وحدة العناية المركزة إلى غرفة الإنعاش»، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف «يتطلب خفض 45٪ في الانبعاثات العالمية بحلول عام 2030 وحياد الكربون بحلول منتصف القرن».

تم الاتفاق على النقاط التي يركز عليها شاغل الأمم المتحدة خلال قمة COP26 لتغير المناخ، التي عقدت في نهاية عام 2021 في غلاسكو، اسكتلندا. وفقا للخبراء، على الرغم مما سبق، لم يكن هناك التزام حقيقي من جانب البلدان المشاركة. «نحن نسير أثناء النوم نحو كارثة المناخ. لقد ارتفعت درجة حرارة كوكبنا بالفعل إلى 1.2 درجة ونرى العواقب المدمرة لهذا في كل مكان».

وأشار التقرير الذي أصدره الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ قبل أسبوعين إلى أن نصف سكان العالم يعيشون في مناطق مصنفة على أنها معرضة لخطر الكوارث المناخية. وحتى بسبب هذه الظواهر نفسها، فإنهم يقدرون أن ما يقرب من 30 مليون شخص قد نزحوا. لهذا السبب، سعى رئيس الأمم المتحدة إلى الإشارة إلى أهمية جميع الدول، بغض النظر عما إذا كانت ناشئة أو متطورة، تمتثل للحد المتفق عليه: «لا يمكننا توجيه أصابعنا إلى بعضنا البعض بينما يحترق الكوكب».

«نحن نسير أثناء النوم نحو كارثة المناخ. لقد ارتفعت درجة حرارة كوكبنا بالفعل إلى 1.2 درجة ونرى العواقب المدمرة لهذا في كل مكان». (جيتي)

المناخ عند «نقطة تحول»

في 4 أبريل، ستنشر هيئة الأمم المتحدة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التقرير حيث ستقوم برسم سلسلة من المفاتيح للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري. هو أن الهدف من 1.5 درجة مئوية هو الاقتراب والأقرب، كما هو الموعد النهائي: 2030. لن يكون الخبراء حاضرين لتسليم هذه الوثيقة فحسب، بل سيتعين على قادة العالم الانضمام، الذين سيتعين عليهم التوقيع والموافقة عليها.

قام التقريران الأولان بتفصيل الأسباب التي أدت بالعالم إلى هذا الواقع، حيث الظواهر الطبيعية متطرفة بشكل متزايد. مع هذا السيناريو ، فإن الطبيعة نفسها هي التي تقدم نفسها كواحدة من أكبر التهديدات التي سيتعين على البشرية وجميع الأنواع على الكوكب مواجهتها.

في الوثيقة الأولى التي صدرت في أغسطس الماضي، حذر الخبراء من أن المناخ في نقطة تحول. بالفعل مع زيادة 1.5 درجة مئوية، ضمنوا أنه سيكون هناك المزيد من موجات الحرارة، وستكون المواسم الدافئة أطول بينما سيتم تقليل المواسم الباردة. عندما يصل الكوكب إلى زيادة درجة الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية، ستصل موجات الحرارة في كثير من الأحيان إلى حدود التسامح لكل من البشرية والزراعة.

بالفعل مع زيادة 1.5 درجة مئوية، أكد الخبراء أنه سيكون هناك المزيد من موجات الحرارة، وستكون المواسم الدافئة أطول بينما سيتم تقليل المواسم الباردة (جيتي)

من ناحية أخرى، في الجزء الثاني من التقرير، الذي صدر الشهر الماضي، قال الخبراء إنه إذا لم يقتصر الاحترار العالمي على بضعة أعشار فوق 1 درجة مئوية، فإن العالم لن يعاني فقط من موجات الحر، ولكن سيتم أيضًا إضافة المزيد من الحرائق والفيضانات والجفاف. علاوة على ذلك، أشاروا إلى أن الكوكب سوف يتحلل في 127 طريقة مختلفة على مدى العقود القليلة المقبلة وأن البعض سيكون «لا رجعة فيه».

كما شددوا على أن السنوات الأربع الأخيرة كانت أكثر السنوات سخونة على الإطلاق، منذ ما قبل التصنيع. وفي هذا الصدد، حذر الخبراء من وجود «مستقبل قاتم» للبشرية وجميع النظم الإيكولوجية، لأن ما يقرب من نصف سكان العالم «معرضون بشدة» لهذا الوضع

حذر 270 عالمًا من 67 دولة قاموا بتقييم تطور الاحترار العالمي للأمم المتحدة: «الأدلة العلمية المتراكمة لا لبس فيها: تغير المناخ يشكل تهديدًا لرفاهية الإنسان وصحة الكواكب». كما أشاروا إلى أن «بعض الخسائر لا رجعة فيها بالفعل»، في حالة انقراض الأنواع الأولى، في حين أن البعض الآخر «يقترب من اللارجعة»، مثل تراجع الأنهار الجليدية وفقدان التربة الصقيعية (التربة المجمدة بشكل دائم في مناطق القطب الشمالي).

حذر خبراء الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ من أن «تغير المناخ يشكل تهديدًا لرفاهية الإنسان وصحة الكواكب». (جيتي)

« إن النقاط الساخنة العالمية ذات الضعف البشري الشديد توجد بشكل خاص في غرب ووسط وشرق أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية والدول الجزرية الصغيرة النامية والقطب الشمالي»، وعددت الخبراء وحذروا من أنه «بين عامي 2010 و 2020، أدت الفيضانات والجفاف و كانت العواصف أعلى 15 مرة في المناطق الشديدة الضعف مقارنة بالمناطق ذات الضعف الشديد».

هل يمكن إيقاف ظاهرة الاحتباس الحراري؟

سيقدم التقرير الأخير، الذي سيصدر في 4 أبريل، إرشادات حول كيفية وقف الاحترار العالمي أو تخفيفه. وبما أنه، وفقًا لخبراء الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، إذا احترمت البلدان الالتزامات الحالية، فإن درجة حرارة الكوكب سترتفع بمقدار 2.7 درجة مئوية وستكون «كارثية». بالفعل مع زيادة 1.5 درجة مئوية، فإن ما بين 3٪ و 14٪ من الأنواع الأرضية التي تم تحليلها ستكون في خطر كبير للانقراض. عندما تصل إلى 3 درجات مئوية، يتضاعف هذا الخطر وعند 5 درجات مئوية يتضاعف ثلاث مرات.

كما حذروا من أن الاحترار العالمي سيقلل من توافر المياه العذبة، حيث أن الخسارة الطبيعية عند 4 درجات مئوية ستتسارع وتتضاعف بمقدار اثنين. وحذروا الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ من أنه «في جنوب أوروبا، سيتعرض أكثر من ثلث السكان لندرة المياه إذا وصلت إلى درجتين »، مشيرين إلى أنه مع ارتفاع درجة الحرارة ستكون هناك «خسائر اقتصادية كبيرة في القطاعات المعتمدة على المياه والطاقة».

في المقابل، ستزداد أضرار الفيضانات، والتي ستتضاعف أربع مرات تقريبًا إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب بمقدار 3 درجات مئوية.

حذر الخبراء من أن الزيادة في الاحتباس الحراري ستؤدي إلى زيادة في أضرار الفيضانات، والتي ستتضاعف أربع مرات تقريبًا إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب 3 درجات مئوية. رويترز/إيف هيرمان

وفي مواجهة هذا المستقبل القاتم، سيقود الخبراء الطريق أمام البلدان لتسريع إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ. كما اتضح، سيتم تقسيمها إلى قطاعات، مثل الزراعة والطاقة والنقل، على سبيل المثال. حتى أنه يقدر أنهم سيقدمون مساهمات تكنولوجية حتى تتمكن الدول من تطبيق أدوات لالتقاط وتخزين الكربون.

الإنذار المبكر: استجابة منقذة للحياة للكوارث الطبيعية

ويعتقد بعض الخبراء أن هذا التقرير سيشدد على تنفيذ نظام عالمي للإنذار المبكر بالكوارث الطبيعية، مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات والحرائق، فضلا عن العوامل المناخية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى قتل البشر.

أعلنت الأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، عن إطلاق شبكة عالمية من التحذيرات المبكرة لأحداث الطقس المتطرفة، والتي ينبغي أن تؤتي ثمارها الأولى في حوالي خمس سنوات، حيث أن ثلث سكان العالم حاليا ليس لديهم هذه و الهدف هو حماية 100 في المائة من البشرية . بالإضافة إلى ذلك، ضمن هذه الاستراتيجية، سيتم إضافة نوع من الدليل لتنفيذ خطط الاستجابة لتقليل التأثيرات.









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