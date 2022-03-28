يواصل لويس سينيستيرا إضافة الخاطبين في أوروبا

أثارت العروض الجيدة التي قدمها لويس سينيستيرا مع Feyenoord في Everidivise اهتمام العديد من الفرق من القارة القديمة الذين يرغبون في الاعتماد على خدمات اللاعب الكولومبي. حاليا، يتركز مرة واحدة كالداس السابق مع المنتخب الوطني الكولومبي الذي سيحدد يوم الثلاثاء المقبل تأهله لقطر 2022 عندما يواجه فنزويلا خوسيه نيستور بيكرمان في بويرتو أورداز.

وتجدر الإشارة إلى أن لويس سينيستيرا لعب 65 دقيقة في فوز المنتخب الوطني 3-0 ضد بوليفيا، يوم الخميس الماضي في متروبوليتانو دي بارانكويلا لتصفيات أمريكا الجنوبية. هذا الموسم، سجل الجناح البالغ من العمر 22 عامًا 18 هدفًا مع فريقه ويعتبر أحد أكثر اللاعبين الكولومبيين قيمة على هذا الكوكب.

وفقًا لـ Transfermarkt، وهي بوابة متخصصة في عمليات النقل، فقد وضعت الكولومبي في المركز السابع، بسعر 18 مليون يورو. في يونيو 2018، استحوذت Feyenoord على حقوق Sinisterra الرياضية مقابل ما يقرب من 2 مليون يورو.

أفضل 10 لاعبي كرة قدم كولومبيين:

1. لويس دياز - 40 مليون

2. دافينسون سانشيز - 30 مليون

3. دوفان زاباتا - 30 مليون

4. لويس فرناندو موريل - 22 مليون

5. ييري مينا - 20 مليون

6. ويلمار باريوس - 20 مليون

7. لويس سينيستيرا - 18 مليون

8. جون قرطبة - 17 مليون

9. رافائيل سانتوس بوري - 17 مليون

10. ماثيوس أوريبي - 16 مليون.

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وفقًا لوسائل الإعلام من القارة القديمة، هناك العديد من الفرق المهتمة بـ Luis Sinisterra. بادئ ذي بدء، أصبح من المعروف أن أتلتيكو دي مدريد في إسبانيا كان سيسأل عن ديل كويليتشاو المولود في سانتاندير، حيث كان معروفًا أيضًا في الأيام الأخيرة أن ريال بيتيس لديه في خططهم للموسم المقبل صانع القهوة.

بينما في إيطاليا يقال أن إيه سي ميلان, الزعيم الحالي لدوري الدرجة الاولى الايطالي, يود الفوز بتوقيع لويس سينيستيرا وهناك أيضًا حديث عن أن تخصص الدوري الممتاز وراء أهداف الكولومبي الموهوب.

من ناحية أخرى، أشار لويس سينيستيرا إلى تعليقات الصحافة الكولومبية عندما سألوه عن الإضافة الجديدة لليفربول من إنجلترا، لويس دياز.

أيضا، خلال مقابلة مع صحيفة ماركا، تحدث لاعب فينورد عن ما يمكن أن يجلبه إلى «لا تريكولور» في هاتين المباراتين الحاسمة من جولة التصفيات.

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