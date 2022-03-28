دفع كاريليم لوبيز 95,000 باطن لحفلة ابنة برونو باتشيكو، وفقًا لبيان ضريبي





منذ العثور عليها، في حمام القصر الحكومي، بالقرب من مكتب السكرتير آنذاك، برونو باتشيكو، مبلغ 20 ألف دولار. بدأ الأمين العام السابق لبالاسيو دي غوبيرنو، برونو باتشيكو في التحدث في مكتب المدعي العام وكشف أن سيدة الأعمال كاريليم لوبيز هي التي دفعت 95،000 باطن التي كلفت حفلة عيد ميلاد ابنتها، وفقا ل لاتينا، وهي منفذ إعلامي تمكن من الاطلاع على بيانها أمام جمهور الوزارة.

وفقًا لهذه الشهادة، لم يكن باتشيكو على علم بهذا الحزب وأنه كان مفاجأة من جانب سيدة الأعمال وأنه لم يحضر. وكشفت أيضا أن لوبيز هي عرابة الشركة لابنتها.

في آخر من تصريحاته، أكد باتشيكو أن مبلغ الـ 20،000 دولار الذي عثر عليه في حمام مكتبه، قال إنه كان «خنزير» بين إخوته أن يدفع للمحامي فرناندو أوغاز للدفاع عنه وأنه عن طريق الصدفة وجدوا في مظرفين أثناء البحث، وهي نسخة كان قد أعطاها بالفعل قبل لجنة التفتيش التابعة لكونغرس الجمهورية.

«أنا واضح أنني لم أحصل على أموال من قبل في القصر. كما أشرت، كان لدي فقط s/50 في الأسبوع لنفقاتي. لقد طلبت الدفاع القانوني المسؤول عن فرناندو أوغاز زيجارا، الذي طلب مني دفع 20,000 دولار؛ الدفع الذي اضطررت إلى دفعه في 19 نوفمبر 2021، «قال باتشيكو لمكتب المدعي العام.

أصل 20 ألف دولار

«في 19 نوفمبر، انتقلت إلى قصر الحكومة. امتلاك المال في حزمتين بقيمة 10 آلاف دولار في جيوبي، اخترت تركه بأمان في خزانة المرحاض، حيث كان لدي ملابسي الشخصية. تركتها في صندوق أحذية. أريد أن أشير إلى أن المال لم يكن في خزان المرحاض ولا بالقرب من المرحاض»، قال باتشيكو.

باتشيكو تنفي امتلاك عقار

«ليس لدي أي ممتلكات. الشيء الوحيد هو أن لدي سيارة الهيكل السفلي Tico AOD840 مهملة. لقد اشتريتها في عام 1985 ودفعت ما يقرب من 3 آلاف باطن «، قال برونو باتشيكو في البداية.

في المقابل، قال ما كان راتبه كمدرس، قبل توليه منصب الأمين العام لبالاسيو. «2200 باطن شهريا كأستاذ معين. التي تتأثر منها محاكمة النفقة وبعض الديون».

وبصفته أمينا عاما، مع الخصومات، حصل برونو باتشيكو على راتب S/19′400، وعندما سئل عن نفقاته، عندما شغل المنصب. «كانت صغيرة، حيث كان لدي التنقل والطعام داخل القصر وكان ذلك ما هو ضروري. فيما يتعلق بعائلتي، أعطيت بطاقة BCP الخاصة بي لأم بناتي. اهتمت الأم بنفقات عائلتي وأعطتني ما يقرب من s/50 لنفقاتي الشخصية».

ومع ذلك، قال برونو باتشيكو إنه ليس لديه أي دليل على الصفقة، لكنه سيسأل المحامي.

يتم التحقيق مع باتشيكو بزعم ممارسة الضغط على سونات لصالح شركات معينة. وبسبب الإجراءات المرفوعة ضده، يواجه عائقين أمام مغادرته البلد.

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