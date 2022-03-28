الشريحة خوان أورلاندو هيرنانديز: من الرئاسة الهندوراسية إلى إدانة محتملة لتهريب المخدرات في الولايات المتحدة

وسيقضي خوان أورلاندو هيرنانديز لياليه القليلة القادمة في نفس الزنزانات حيث كان كبار تجار المخدرات الهندوراسيين قبل أن يسافروا إلى الولايات المتحدة.

لم يمر شهر منذ أن غادر JOH، كما هو معروف في هندوراس بالأحرف الأولى من اسمه، رئاسة الجمهورية عندما في 16 فبراير قرر القاضي، إدوين أورتيس، أن هيرنانديز يجب أن يبقى حتى 16 مارس في زنزانة في دائرة الشرطة التي تعمل كقاعدة لقوة كوبرا الخاصة في تيغوسيغالبا، عاصمة البلاد.

وتتهم الولايات المتحدة هيرنانديز بثلاث جرائم: التآمر لاستيراد المواد الخاضعة للرقابة (المخدرات) إلى الولايات المتحدة»، وتحديدا 000 500 كيلوغرام من الكوكايين؛ والتآمر لاستخدام الأسلحة النارية لاستيراد المخدرات إلى الولايات المتحدة؛ والتآمر للتحريض على استخدام الأسلحة النارية.

وإذا تم تسليمه ومحاكمته وإدانته، فقد يواجه هيرنانديز أحكاماً بالسجن تتراوح بين 10 سنوات والسجن مدى الحياة.

وإذا كانت قضايا مهربي المخدرات الهندوراسيين الآخرين الذين تمت محاكمتهم وحكم عليهم في الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات هي أي مؤشر، فمن المرجح جدا أن خوان أورلاندو هيرنانديز سيضطر لقضاء بقية حياته في سجن فيدرالي أمريكي. وفي مارس/آذار 2021، حُكم على شقيقه خوان أنطونيو «توني» هيرنانديز بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى 30 عاماً في السجن بنفس التهم التي يواجهها الرئيس السابق.

سخرية. سيخضع هيرنانديز لقواعد التسليم القانونية التي روج لها هو نفسه في عام 2012، عندما كان رئيسًا للكونغرس وبدأ الصعود السياسي الذي سيقوده، بعد عامين، إلى رئاسة الجمهورية.

توني هيرنانديز، شقيق JOH، قد حكم عليه بالفعل بالسجن مدى الحياة لتهريب المخدرات في الولايات المتحدة (أسوشيتد برس)

في 19 يناير 2012، وقع هيرنانديز مرسومًا تشريعيًا يعدل المادة 102 من دستور هندوراس، والذي ينص حتى ذلك الحين على ما يلي: «لا يجوز اغتراب هندوراس أو تسليمها من قبل السلطات إلى دولة أجنبية». ومع التعديل، أُضيف استثناء ل «جرائم الاتجار بالمخدرات من أي نوع».

وعندما وقع هيرنانديز على هذا التعديل، كانت هندوراس قد تعرضت لتوها لصدمة انقلاب أطاح في عام 2009 بالرئيس مانويل زيلايا، حليف هوغو شافيز لفنزويلا، والذي غازل إعادة انتخابه. بعد سقوط زيلايا، وصل حزب هيرنانديز الوطني إلى السلطة، سواء في الكونغرس أو في السلطة التنفيذية في عام 2010، عندما تم انتخاب بورفيريو «بيبي» لوبو، الذي يستهدف الآن أيضا لتهريب المخدرات، رئيسا.

وأيدت الولايات المتحدة، التي كان باراك أوباما رئيساً لها آنذاك، صعود الحزب الوطني مقابل، من بين أمور أخرى، أن تظهر الحكومة الهندوراسية الجديدة حزماً في مكافحة الاتجار بالمخدرات على الصعيد الإقليمي. كانت هندوراس بالفعل في تلك السنوات الجسر الرئيسي للأدوية التي سافرت من فنزويلا وكولومبيا إلى أسواق الولايات المتحدة.

دعم باراك أوباما في البداية هيرنانديز, الذي كان ملتزمًا بمكافحة الاتجار بالمخدرات ويسّر تسليم بعض زعماء العمران إلى الولايات المتحدة.

منذ بداية ولايته الرئاسية الأولى - أعيد انتخابه في عام 2017، مرة أخرى، بدعم من واشنطن - استخدم هيرنانديز التسليم للتخلص من مهربي المخدرات الذين، سيعرفون فيما بعد من التحقيقات القضائية الأمريكية، كانوا حلفاء للأخوة هيرنانديز في تجارة الكوكايين.

اليوم، يستعد خوان أورلاندو هيرنانديز للسير في نفس الطريق مثل أولئك الذين سبقوها له على الطريق إلى cortes الأميركيين. لنفس الجرائم.

أغلال ومعارف قديمة

لقد لعب Fate الحيل على هيرنانديز في الأيام الأخيرة. انها ليست فقط أن الولايات المتحدة تتطلب ذلك، انها أيضا الشخصيات والأماكن التي لديه لمواجهة، اليوم كسجين محاكمة.

بعد ظهر يوم 15 فبراير، عندما غادر منزله في حي حصري في تيغوسيغالبا للاستسلام للسلطات، صادف هيرنانديز وجهًا مألوفًا، وجه الجنرال رامون سابيلون، الرئيس السابق للشرطة الوطنية الذي دافع عنه عندما كان رئيسًا والذي يشغل اليوم منصب وزير الأمن في حكومة شيومارا كاسترو.

وقال سابيلون لهيرنانديز صباح يوم 15 فبراير «نحن هنا لنقدم لكم كل ضمان وضمان سلامتك»، عندما خرج الرئيس السابق، بعد وداعه لزوجته، من البوابة الرئيسية إلى الشارع، حيث كان العشرات من ضباط الشرطة بقيادة الجنرال ينتظرونه.

صافح هيرنانديز وسابيلون قبل أن يضع أحد العملاء الأغلال على اليدين والقدمين التي كان يسافر بها إلى زنزانة كوبراس.

لدى الجنرال والسياسي تاريخ طويل ومتضارب. لم يثق الرئيس في الشرطي، لكنه اضطر إلى تحمله لبضعة أشهر من ولايته الأولى لأن سابيلون كان الرجل الذي تثق به الوكالات الأمريكية المنتشرة في هندوراس، في سياق، كما قيل، تميز بمراقبة واشنطن لمكافحة المخدرات.

خوان أورلاندو هيرنانديز، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي وهو في طريقه للخروج من منزله في تيغوسيغالبا. وسيظل مسجونا ريثما يصدر القاضي بناء على طلب التسليم

وعندما قامت منظمة الصحة العالمية، في عام 2013، بتوحيد المواثيق مع تجار المخدرات في غرب هندوراس، التي نشأ منها هو وعائلته، كان رجال وكالة مكافحة المخدرات التابعة للولايات المتحدة ورجال الجنرال سابيون يتابعون عن كثب خطى كابوس مثل فالي فالي وألكسندر أردون، وهو عمدة للجمهورية الوطنية شارك الحزب أيضًا في تهريب المخدرات والذي كان أحد الحلفاء الرئيسيين لـ Hernandez.

كان أردون، وهو أيضا مغترب إلى الولايات المتحدة، هو الذي أعطى تفاصيل عن تورط خوان أورلاندو وشقيقه توني في الأعمال التجارية للسلطات القضائية الأمريكية. وقال، على سبيل المثال، إن خواكين غوزمان لويرا، إل تشابو، قدم مليون دولار لحملة JOH الرئاسية في عام 2013.

سابيلون، كما قال Infobae، كان مهندس العملية للاستيلاء على Valle في عام 2014. الرئيس, قال اثنان من كبار المسؤولين الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع الجنرال في تلك السنوات, أراد القضاء على كابوس لمنعهم من تسليم نهاية المطاف وتقديم شهادة في نهاية المطاف في المحاكم الأمريكية. سابيلون، دون أن يخبر هيرنانديز، القبض على فالي واقتادهم إلى زنزانات كوبرا في تيغوسيغالبا.

و هناك, في تلك الزنزانات, شرحت الوديان لسابيون مشاركة توني هيرنانديز و شقيقه في خريطة الاتجار بالمخدرات في غرب هندوراس. ثم قدم الجنرال أدلة على هذه الشهادة لصحفي هندوراسي. عندما أصبحت المسألة علنية، قام خوان أورلاندو هيرنانديز بإزالة سابيلون من الشرطة. هرب قائد الشرطة إلى الولايات المتحدة. واحدة من أولى المناسبات العامة له بعد تعيينه وزيرا للأمن من قبل الرئيس زيومارا كاسترو الذي تمت ترقيته حديثا: تنسيق الاستيلاء على JOH.

قائمة طويلة من الشركاء

حتى الآن، لم يصدر المدعون العامون الأمريكيون الذين أعدوا لائحة اتهام خوان أورلاندو هيرنانديز جميع تفاصيل القضية التي سيرفعونها ضد الرئيس السابق في محكمة نيويورك، ولكن نفس الشهادات التي عملت على إدانة شقيقه توني تعطي أدلة على جميع الاتهامات التي يمكن أن يسمعها JOH خلال المحاكمة.

بالإضافة إلى التوغل في الطرق التي سيطرت على وادي فالي في الغرب، تحالف الرئيس السابق هيرنانديز مع جيوفاني فوينتيس، وهو زعيم من شمال هندوراس كان بمثابة حلقة وصل بين فالي وعصابة لوس كاشيروس، أقوى عصابة في شمال شرق البلاد، حيث معظم شحنات الكوكايين من كولومبيا تصل وفنزويلا.

فوينتيس، وهو أيضا مغترب إلى الولايات المتحدة، كان لديه مختبر للمخدرات في تشولوما، وهي مدينة صناعية بين سان بيدرو سولا وبويرتو كورتيس، وهي الأكثر أهمية في البلاد، والتي تنتج ما بين 300 و 500 كيلوغرام من الكوكايين شهريا. وقال فوينتيس للمدعين العامين الامريكيين ان جوه كان شريكه فى تلك الشركة وانه ايضا تبرع للحملات السياسية للرئيس السابق وحزبه.

JOH يسمع التهم الموجهة إليه بعد اعتقاله

مهرب مخدرات آخر تحدث عن JOH هو ديفيس ليونيل ريفيرا مارادياغا، أحد رؤساء لوس كاشيروس، كما تمت محاكمته في الولايات المتحدة. وقال، في مارس 2021، إنه أيضًا أرسل أموالًا إلى خوان أورلاندو هيرنانديز في عام 2012:250,000 دولار للحملة الرئاسية في العام التالي. وقالت ريفيرا مارادياغا إنها أعطت المال لهيلدا هيرنانديز، شقيقة خوان أورلاندو، والتي كانت رئيسة حملتها الانتخابية الرئاسية.

في وقت مبكر من عام 2018، عندما واجه شقيقه توني المحاكمة في نيويورك، عرف JOH أن المدعين العامين الأمريكيين خصوه، الرئيس، كمتآمر مشارك في شركة تهريب المخدرات، واتهمهم كلاهما بتسهيل الظروف لإنشاء دولة مخدرات في هندوراس. حتى في وقت سابق، عندما بدأ لوس كاشيروس ولوس فالي في الإدلاء بشهادته، عرف JOH أن الأمر وصل إليه.

كان رد خوان أورلاندو دائمًا هو مناشدة صداقته مع واشنطن والتذرع بكل الأوقات التي رفعه فيها كبار المسؤولين الأمريكيين، من المبعوثين الدبلوماسيين إلى تيغوسيغالبا إلى قيادة القيادة الجنوبية في فلوريدا، إلى «شريك استراتيجي» في مكافحة الاتجار بالمخدرات. عندما ضاقت الدائرة وأدرجته إدارة جو بايدن في قائمة الممثلين الفاسدين وغير الديمقراطيين، في فبراير 2022، بدا أن المصير لا مفر منه.

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