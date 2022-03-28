أمام 33 من المنشقين من فارك، نُسب الهجوم إلى CAI في جنوب بوغوتا

في صباح يوم الاثنين، 28 مارس، أعلنت الجبهة 33 من المنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبيالمختة مسؤوليتها عن الهجوم الذي نفذ ضد CAI من Arborizadora Alta، الواقعة في بلدة سيوداد بوليفار، في بوغوتا. وقعت الأحداث ليلة السبت 26 من نفس الشهر، وأسفرت عن وفاة قاصرين وتأثير ذلك على صحة المواطنين الآخرين الذين كانوا في الجوار. حتى الآن، تم تحليل سجل الكاميرات الأمنية في القطاع، والتي استولت على اللحظة الدقيقة للحادث، بحيث تم التعرف على الجاني. وقال فريق التحقيق ان المجرم المزعوم كان سيغادر الحقيبة مع المتفجرات التى انفجرت فيما بعد.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن الرجل المسمى لزرع القنبلة معترف به باسم Anfo. وفقا لشرطة العاصمة بوغوتا، زرع Anfo قنبلة تتكون من نترات الأمونيوم والوقود. ويقول المحققون ان رجل الدورية جوان كاميلو فونسيكا الذى اضطر الى نقله الى المستشفى بسبب اصاباته كان سيشهد اللحظة التى تم فيها التخلي عن الحقيبة. مع هذا الاسم المستعار على الرادار، أعلن وزير الدفاع، دييغو مولانو، والرئيس إيفان دوكي وعمدة بوغوتا، كلوديا لوبيز، أنه يتم تقديم مكافأة قدرها 300 مليون دولار لأي شخص قدم المعلومات اللازمة لتوضيح ما حدث المعلومات التي من شأنها أن تسمح للمثقف و مرتكبو الهجوم المادي الذي سيتم تأسيسه.

في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح قائد تلك الجبهة، المعترف به من قبل الاسم المستعار «أرلي»، أن الهجوم كان نتيجة للاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة مانويل مارولاندا فيليز، المعروف باسم تيروفيجو. توفي مقاتل حرب العصابات في 26 مارس 2008.

«تم توجيه جميع الوحدات، المنتشرة في جميع أنحاء أراضي ماغدالينا ميديو بأكملها، للقيام بأنشطة عسكرية ودعاية وثقافية. تم صنع الأكشاك على الطريق الذي يؤدي من Y de Astilleros إلى مدينة Ocaña، في ذروة الموقع المعروف باسم La Curva. على الطريق الذي يؤدي من تيبو إلى إل تارا، في قطاع فرساي. على الطريق الذي يؤدي من منطقة لا غابارا إلى مدينة كوكوتا. (...) تفعيل عبوة ناسفة في سيوداد بوليفار، بوغوتا، ضد شرطة CAI»، يذكر في ذلك المقطع تأكيد مشاركة تلك الجماعة المسلحة في الأحداث المؤسفة التي خلفت 35 شخصا بجروح في أعقابهم.

و وفقا لما ذكره المنشق, لم يكن في نيته جعل الهجوم يؤثر تأثيرا مباشرا على السكان المدنيين.

يقول المنشق، في الجزء الأخير من البيان، الذي لا يظهر فيه صوته ويسمع في الخلفية، إنه إذا كان أي من هذه الأعمال يؤثر على السكان المدنيين، فإنه لم يكن نيته. «إنه هجوم قاسي ومجنون على سكان المنطقة. لدينا رصيد 35 جريحًا وقاصر متوفى وواحد آخر في حالة حرجة. يتم العمل للعثور على المسؤولين (...) وقال فيليبي خيمينيز أنجل، وزير الحكومة، في مقابلة مع راديو كاراكول: «يمكنهم التأكد من أن كيانات المراقبة تعمل بلا كلل لاستعادة النظام في المدينة».

دانيال ستيفن دوكي هو أول حالة وفاة للأحداث. كان عمره 12 عامًا ودرس في مدرسة إل بارايسو. القاصر الثاني هو إيفانا سالومي رانجيل، وهي فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات، بعد الاصطدام، انتهى بها الأمر بإصابة خطيرة في كتلة دماغها. من المستشفى في ميسن، تم الإعلان عن وفاته دماغية. توفيت الفتاة أخيرًا في صباح يوم 28 مارس.

«نحن نرفض جميع أعمال العنف والهجمات الإجرامية ضد أي مواطن، لكننا نتضرر أكثر بكثير من الموت السيء السمعة للأطفال الأبرياء. اتحاد التضامن مع الضحايا، الاتحاد في رفض العنف والعدالة. قالت كلوديا لوبيز: «الاتحاد وليس التلاعب المشترك هو ما يجب أن نحققه».





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