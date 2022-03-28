المحكمة الجنائية الدولية: يعتقد 82.7٪ من البيروفيين أنه إذا تم إخلاء بيدرو كاستيلو، فيجب عليهم جميعًا المغادرة

إذا كان رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيلو تيرونز، تم إخلاؤها يوم الاثنين 28 مارس في الكونغرس، 82.7٪ من الذين شملهم الاستطلاع من قبل CPI يعتقدون أنه يجب على الجميع المغادرة، بما في ذلك البرلمان، و أن الانتخابات يجب أن تسمى جنرالات على الفور.

في مواجهة السؤال «إذا كان سيتم استدعاء انتخابات رئاسية جديدة، أي من هذين الخيارين توافق عليه أكثر؟» كانت النتائج على النحو التالي:

- أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لبيرو فقط، ليحل محل الرئيس بيدرو كاستيلو وأن يستمر الكونغرس الحالي للجمهورية: 12.7٪.

- انتخاب كل من الرئيس الجديد للبلاد وكونغرس جديد للجمهورية: 82.7٪.

- أنت لا تعرف/لا تعتقد: .6٪.

يشير الاستطلاع الذي كشف عنه برنامج بانوراما أيضًا إلى أن 53.6٪ يوافقون على شاغر Castillo Terrones، بينما يختلف 42.1٪. 4.3٪ لا يعرفون أو يفكرون.

وأوضح عمر كاسترو، المدير العام لمؤشر أسعار المستهلكين، أنه في المرتفعات الجنوبية والوسطى من البلاد، فإن الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يعارضون الشغور بنسبة تصل إلى 62.3٪، في حين أن الساحل والمرتفعات الشمالية لبيرو لديها أعلى معدلات لصالح الشغور، والتي تصل إلى 55.5٪

الكونغرس مع المزيد من الرفض

أما بالنسبة لتسريح رئيس الدولة، فهذا يدل على زيادة مقارنة بشهر ديسمبر. 68.4٪ لا يوافقون على إدارة بيدرو كاستيلو، بينما يوافق 23.1٪ عليها.

لكن استجواب كونغرس الجمهورية أكبر بكثير. يصل الرفض إلى 76.7٪، بينما يوافق 16.1٪. 7.2٪ لا يعرفون أو يفكرون.

وقال عمر كاسترو: «السكان متعبون ويريدون أنه إذا كانت هناك انتخابات جديدة، يتم تغيير الرئيس والكونغرس في الجمهورية».

تم إجراء مسح مؤشر أسعار المستهلكين في الفترة من 21 إلى 25 مارس 2022 مع 500 شخص تمت مقابلتهم. هامش الخطأ هو ± 4.4 نقطة.

مسح IEP

يوم الأحد، نشرت صحيفة La República أيضًا استطلاعًا لـ IEP، لا تختلف أرقامه كثيرًا عن أرقام المحكمة الجنائية الدولية. 8 من أصل 10 أشخاص (80٪) يعتبرون أن الشيء الأكثر ملاءمة للبلاد هو الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة (للرئيس والكونغرس) إذا كان بيدرو كاستيلو سيكون أخلى. في هذا السيناريو، يعتقد 9٪ فقط أن نائب الرئيس دينا بولوارتي يجب أن يكون الشخص الذي يتولى الرئاسة، وبالكاد يعتقد 5٪ أنه يجب الاحتفاظ بأعضاء الكونغرس.

من ناحية أخرى، تم الكشف أيضًا عن أن الناس ليسوا مهتمين جدًا بمتابعة ما يحدث في السياسة الوطنية. قال 45٪ فقط من المستطلعين إنهم يعرفون الرسالة التي أعطاها الرئيس كاستيلو للكونغرس في 15 مارس.

وأخيرا، وصل الرئيس بيدرو كاستيلو إلى أقصى قدر من الرفض هذا الشهر: 68٪ لا يؤيدون إدارته.

تم إجراء مسح IEP في الفترة من 21 إلى 24 مارس 2022 مع توزيع 1,201 من المقابلات في 24 إدارة. هامش الخطأ هو ± 2.8 نقطة.

وظيفة شاغرة في المناقشة

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة لكونغرس الجمهورية ستجتمع يوم الاثنين من الساعة الثالثة بعد الظهر لمناقشة طلب الشواغر الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية والتصويت عليه، المطلوب بموجب اقتراح ترتيب الأعمال 2148. كما عقدت رئيسة البرلمان، ماريا ديل كارمن ألفا، في الساعة العاشرة صباحاً، مجلس الناطقين الرسميين لتحديد كيفية مناقشة الشواغر.

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