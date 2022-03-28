«أتمنى لو كان هناك فريق من المستشارين الثقافيين داخل القنوات»: ماورو كاستيلو بعد مشاركته في حفل توزيع جوائز الأوسكار

قبل ما حدث مع ويل سميث وكريس روك في منتصف حفل توزيع جوائز الأوسكار، كان الموضوع الرئيسي هو «Encanto» والتدخلات الكولومبية للموسيقى التصويرية، وتحديدًا أغاني مثل «Dos Oruguitas» (بقلم سيباستيان ياترا) و «لا يوجد حديث عن برونو»، حيث كارولينا جيتان و افتتح ماورو كاستيلو عرض هذا النجاح.

على وجه التحديد، كان ممثل فاليكوكانو هو الذي أشار إلى هذا العرض التقديمي الذي تلقى، بالإضافة إلى الإطراء داخل وخارج مسرح دولبي في لوس أنجلوس، أسئلة قوية حول تدخلات المطربين مثل Becky G و Luis Fonsi، الذين لم يكونوا جزءًا من اختيار الفيلم المستوحى من كولومبيا والتي، بالمناسبة، فازت بتمثال صغير في فئة أفضل فيلم رسوم متحركة.

في صباح يوم الاثنين، أشار الممثل المعروف بأدائه لفيلم «ويلسون مانيوما (ساوكو) «في مسلسل «El Joe: الأسطورة»، على راديو W إلى العرض العاطفي الذي قدمه مع Gaitan والانطباعات التي تركها على أولئك الذين شهدوا الحفل المصغر، وكشف أنه تخيل أن يكون على خشبة المسرح ينظر إليها من قبل أجزاء كثيرة من العالم مثل حفل توزيع جوائز الأوسكار.

«(...) أنا حالم وأعلم أنه لتحقيق الأهداف عليك إعداد وإعداد نفسي؛ في الواقع، هذا هو السبب في أنني فصلت نفسي عن مجموعة Niche Group، لأنني كنت بحاجة إلى مواصلة النمو والقيام بالأشياء. إذا كنت قد بقيت في مجموعة Niche Group، لما كتبت لأوسكار دي ليون، ولن أكتب للمايسترو جو أرويو، ولم أكن لأنتج تشارلي زا، ولم أكن لأحصل على أغنية مثل «Viene y se va» التي حطمت الأرقام القياسية»، قال الفنان المولود في كالي.

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في منتصف الحديث مع وسائل الإعلام المذكورة أعلاه، أشار كاستيلو إلى أهمية دعوته من ديزني للانضمام إلى فريق عمل «Encanto» وربطها بمسيرته التمثيلية، والتي تسير جنبًا إلى جنب مع وجهه كمغني، مضيفًا أنه «في مسيرتي أمر لا يصدق» وأن تدخله في لم يكن الفيلم استثناءً.

«أشعر أنه في كل مرة أضع فيها صوتي حيث أتيحت لي الفرصة، كان الأمر كذلك. في ألبوم «Absolute Control»، عندما أعطاني المايسترو جايرو فاريلا الفرصة، تمكنت من القيام بذلك، وفي «El Joe، la leyenda» عندما لعبت دور ويلسون مانيوما، أعطوني تلك الفرصة «، مضيفًا أنه في كولومبيا، تم إعطاء الأفكار الفنية المختلفة الاستمرارية. ومع ذلك، أشار إلى أنه لا يوجد وضوح بشأن مستوى الأهمية التي يجب أن يتمتع بها الممثل أو المغني الأفرو الذي يريد الظهور في كلتا الصناعتين.

حذر ماورو كاستيلو، الذي فوجئ في منتصف المقابلة: «أتمنى لو كان هناك فريق من المستشارين الثقافيين داخل القنوات، لأنني ما زلت أرى الروايات التي يسجلونها وليس هناك وجود لما يظهر في TransMilenio أو في El Mío أو على النقل الجماعي لبارانكويلا». قابل سيرينا ويليامز في حفل توزيع جوائز الأوسكار والمزيد عندما أخبرته بمفهومها عن البلد.

«قال لي - ويليامز - «تهانينا»، وقلت «شكرا... نعم، لقد جئت من كالي»، وقالت لي «كيف يوجد سكان أجرو في كولومبيا؟ «وأجبت» نعم، بالطبع، نحن خمسة ملايين «[ضحك]. تخيل لو يسلط فيلم أجنبي الضوء على أن كل شخص له ألوان بشرة مختلفة يجلس على نفس الطاولة ويتحدث ويشاركه. هذا مختلف»، قال المغني بدهشة.

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