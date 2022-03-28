عرض هوغو سانشيز قيادة Tri لقطر 2022: «سأذهب مجانًا»

خلال برنامج ESPN المباشر، رفع هوغو سانشيز يده لقيادة المكسيك (فيديو: ESPN)

بالنظر إلى الانتقادات المستمرة التي تلقاها جيراردو تاتا مارتينو لعمله مع المنتخب الوطني المكسيكي، بدأ كل من المشجعين والمعلقين الرياضيين نقاشًا حول من يجب أن يحل محل الخبير الاستراتيجي الأرجنتيني لكأس العالم قطر 2022.

والذي لم يتردد للحظة في القول إنه يمكن أن يكون له نتيجة أفضل مع تري كان هوغو سانشيز. قال المدرب واللاعب المكسيكي السابق إنه يستطيع تولي زمام المنتخب الوطني وحتى أنه سيفعل ذلك دون توجيه الاتهام إليه.

خلال بث برنامج Fútbol Picante التابع لـ ESPN، تحدث سانشيز عن إمكانية تولي اتجاه فريق الأزتك إذا طردوا تاتا مارتينو من أي وقت مضى. عندما استجوبه خوسيه رامون فرنانديز حول من سيكون المرشح المثالي ليحل محل جيراردو، قال فايتلسون مازحا مع هوغول لاقتراح.

هكذا لم يخف pentapichichi وهمه بالعودة إلى مقاعد البدلاء ثلاثية الألوان وأكد أنه إذا نظر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم (FMF) في ذلك واتصل به في المستقبل، فإنه سيقبل دون أي مشكلة.

هذا ما قاله هوغو سانشيز:





* معلومات قيد التطوير