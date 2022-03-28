كشف غييرمو لاسو عن أسماء 5 أعضاء في الجمعية طلبوا من الحكومة المال مقابل التصويت على قانون

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en una fotografía de archivo. EFE/Javier López

كشف رئيس الإكوادور، غييرمو لاسو، عن أسماء خمسة مشرعين ومستشار للجمعية الوطنية طلبوا «منافع اقتصادية»، مقابل التصويت لصالح قانون الاستثمار الذي اقترحته السلطة التنفيذية والذي لم تتم الموافقة عليه بسبب عدم وجود أصوات. مع هذا الوحي، أكد لاسو أنه يفي «بالتزامه الأخلاقي والسياسي والقانوني بتوجيه انتباه فساد الجمعية الوطنية».

في رسالة بعث بها إلى النائب العام, يشير لاسو إلى أن المشرعين روزا سيردا, جيزيلا مولينا, إدغار كويزادا, سيليستينو تشمبي وكريستيان يوكايلا, ومستشار الأخير, مارسيلو روزيرو, دعا إلى «الفوائد الاقتصادية ل أنفسهم في مقابل تسجيل أنا أصوت لصالح مشروع القانون المذكور أعلاه». وصل المشرعون إلى المؤتمر تحت غطاء حزب السكان الأصليين Pachakutik وينتمون إلى هيئة المؤتمر. بالنسبة للرئيس الإكوادوري، فإن ما طلبه أعضاء الجمعية «خطير للغاية»، كما ورد بالتفصيل في الرسالة المرسلة من كارونديليت، مقر الحكومة.

يوم الخميس الماضي، نشر لاسو على شبكاته الاجتماعية أن مشروع قانون الاستثمار لم يفز بـ 70 صوتًا لتمريره لأن السلطة التنفيذية لم تقبل ابتزاز المشرعين. على الرغم من أنه لم يذكر أسماء، أوضح الرئيس أن بعض أعضاء الكونغرس طلبوا مناصب و «مستشفيات وشركات كهرباء ووزارات» ونقود أخرى.

رسالة بعث بها غييرمو لاسو للتحقيق مع أعضاء الجمعية الذين طلبوا الفوائد مقابل التصويت

«إنه ذروة مرتفعات أعضاء الجمعية الذين جاءوا لطلب النقود من الحكومة. لا يمكننا السماح بفساد المتهربين من الضرائب، الذين يريدون تغيير أصواتهم لأننا لا نفرض عليهم ضرائب. في هذا البلد عليك أن تقول الحقيقة: بعضها للمناصب العامة والبعض الآخر مقابل المال، والبعض الآخر للتهرب الضريبي»، قال لاسو بنبرة صارمة في شريط فيديو تم بثه على حساباته الرسمية.

بالنظر إلى ما قاله الرئيس في هذا الفيديو، طالب العديد من السياسيين والجهات الفاعلة في الرأي بالكشف عن أسماء المشرعين الذين اتهمهم لاسو بالابتزاز مقابل التصويت.

وبالمثل، قبل ساعات من التصويت على القانون، الخميس الماضي، ندد الرئيس غييرمو لاسو بأن المرشح الرئاسي السابق لليسار الديمقراطي، كزافييه هيرفاس، طلب عدم فرض ضرائب عليه حتى يصوت مقاعد حزبه لصالح القانون: «هناك سياسيون يريدون فقط التحدث معهم الرئيس واسأل «التخلص من مصلحة الضرائب (دائرة الإيرادات الداخلية)، وليس فرض رسوم علي». هذا هو الفساد، وأنا لست هنا للدفاع عن أي مصلحة خاصة لأي شخص».

أعطى الرئيس لاسو علنًا اسم هيرفاس وشكك في وضعه كرائد أعمال: «يقول إنه رجل أعمال، ولا أعتقد ذلك: إما أنه رجل أعمال أو يتهرب من الضرائب». نفى هيرفاس وهيئة الهوية اتهامات لاسو بل وحذروا من أنه قد تكون هناك عواقب قضائية على تصريحات الرئيس.

في نهاية هذا الأسبوع، طلب لاسو أيضًا من دائرة الإيرادات الداخلية (SRI) التحقيق في الإقرارات الضريبية التي قدمها المرشح الرئاسي السابق لليسار الديمقراطي. في الرسالة إلى ماريسول أندرادي, مدير SRI, يقدم لاسو «تعليمات رسمية وصريحة لإجراء تحقيق شامل في الإقرارات الضريبية لـ Hervas. في رسالته، أكد لاسو أن «هذه المسألة لا يمكن أن تقتصر على السياسية، يجب أن نتقدم في المجال القانوني، لذلك يجب أن أشير إلى المعلومات العامة التالية المتعلقة بالمواطن كزافييه هيرفاس من أجل النظر فيها في عمليات التدقيق التي بدأت أو بدأت ».

غييرمو لاسو يطلب التحقيق مع المرشح الرئاسي السابق للتهرب الضريبي

وردا على شكاوى الرئيس، نشر هيرفاس أيضا شريط فيديو ليروي روايته من المحادثات حول قانون الاستثمار. وقال المرشح الرئاسي السابق إن لاسو اتصل به و «أخبرني أنه يحتاج إلى دعم بطاقة الهوية لقانون الاستثمار، الذي أجبته بأنني لا أصوت، لأنني لست عضو في البرلمان ولا أملك أصوات الآخرين، وأن حزبنا ديمقراطي عادل ومع ذلك نقول وداعا ل رئيس. ولم أطلب منه ابدا اى شىء، ليس بعد ان دعمته فى الجولة الثانية، ولا اسوأ من ذلك الان ولن افعل ذلك ابدا، وهذا ليس بطبيعتى».

قال هيرفاس أن تصريحات لاسو فاجأته وأنه يتألم: «آمل ألا يمروا أبدًا بما مررت به الآن، وأنهم لن يتعرضوا للهجوم من قبل شخص يذهب إلى منزلهم والأسوأ من ذلك أن رئيس الجمهورية الذي لديه السلطة التي لديه السلطة التي يمتلكها يترك أعزل». وقد تحدث المرشح السابق عن بدء الإجراءات القانونية.

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