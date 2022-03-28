تضمن الحكومة ضمان أمن فرانسيا ماركيز

وفي يوم الأحد الماضي، نددت فرانسيا ماركيز، المرشحة لمنصب نائب الرئيس للميثاق التاريخي، من خلال شبكاتها الاجتماعية بأنها تلقت عدة تهديدات بالقتل من مجموعة «النسور السوداء» التي وصفت نفسها بنفسها، وهي مجموعة شبه عسكرية يمينية متطرفة. لذلك، طلبت الناشطة البيئية أيضًا من الرئيس، إيفان دوكي، ضمان سلامتها وسلامة القادة الاجتماعيين الآخرين:

«لا يكفي الافتراء، المظاهرات العنصرية، ولكن في أقل من شهر تعرضت للتهديد بالقتل مرتين، جنبا إلى جنب مع قادة اجتماعيين آخرين. سيدي الرئيس إيفان دوكي، أطلب منكم ضمان سلامتي الجسدية وسلامة عائلتي والزعماء المذكورين هنا»، كتبت صيغة نائب الرئيس لغوستافو بترو مع صورة للرسائل التي أرسلتها الجماعة المسلحة.

وبالمثل، ذكر ماركيز أنه واجه بالفعل مشاكل مع مخططه الأمني في مناسبات سابقة. «آمل أن يتمكن مكتب المدعي العام من التحقيق في هذه الحقائق. وآمل ألا يفوز الإفلات من العقاب هذه المرة».

تهديدات بالقتل ضد فرانسيا ماركيز. لقطة شاشة

بعد ساعات من هذه التنبيهات، أكد مدير وحدة الحماية الوطنية، ألفونسو كامبو، من خلال حسابه على تويتر أن أمن السياسة الكولومبية مضمون، كما هو الحال بالنسبة لجميع المرشحين في الانتخابات.

«أمان @FranciaMarquezM مضمون. لديها مخطط حماية قوي، للبلد بأكمله، بواسطة @UNPColombia. وقالت المديرة في المقام الأول إنها وجميع المرشحين للرئاسة ونائب رئيس الجمهورية يتلقون الحماية من هذه الحكومة التي تدافع عن الديمقراطية».

«بناءً على تعليمات السيد الرئيس @IvanDuque، قمنا بتوضيح @MinInterior من #PlanAgora || و #PlanDemocracia لتوسيع النطاق المؤسسي بأكمله ووضعه دائمًا في خدمة الضمانات الديمقراطية. هذه هي الطريقة التي نحارب بها العنف».

لقطة شاشة

لقطة شاشة

وفي نهاية يوم الانتخابات التشريعية والمشاورات بين الأحزاب، أكد الرئيس دوكي أنه بالنسبة للجولتين الرئاسيتين الأولى والثانية، المقرر إجراؤها في أيار/مايو وحزيران/يونيه، على التوالي، ستقدم الحكومة «جميع الضمانات وكل ما يلزم من ضمانات دعم المنظمة الانتخابية».

وبالمثل، قال رئيس الدولة إن البرامج الأمنية ووجود قوات الأمن في نقاط الاقتراع المختلفة سيستمر. «يتم الحفاظ على كل من خطة أغورا وخطة الديمقراطية. سيتم تعزيز جميع المخططات الأمنية للمرشحين الرئاسيين. وستكون وزارة الداخلية على اتصال دائم معهم حتى يحصلوا على جميع الضمانات لتنفيذ حملاتهم».

وفقا لأرقام وزارة الدفاع، في يوم الانتخابات الأخير كان هناك حوالي 240،000 من الأفراد النظاميين المنتشرين في جميع بلديات البلاد. وقال رئيس هذه الحقيبة دييغو مولانو إن السلطات «ضمنت أن أكثر من 12200 مركز اقتراع يمكنها إجراء التصويت بحرية وأمان».

تستهدف السلطات، على سبيل المثال، شبكة من المواطنين الروس، والتي من شأنها أن تستأجر حسابات التوفير من أفراد الطبقة المنخفضة والمتوسطة لإيداع مبالغ كبيرة من المال إلى كولومبيا. وأظهر تحقيق نشرته شركة Noticias RCN أن هذه الإجراءات ستكون جزءا من عملية غسل الأموال والتجسس عبر الحدود الوطنية، التي سيكون هدفها «تمويل الجماعات التي تسعى إلى زعزعة استقرار النظام العام والتدخل في اليوم التالي للانتخابات».

قامت وحدة المعلومات والتحليل المالي (UIAF) بتتبع تحركات الأموال منذ عام 2018، مما يشير إلى أنه تم غسل أكثر من 146 مليون دولار حتى الآن.

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