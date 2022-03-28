سيبقى التحفيز المالي على IEPS عند 100٪ للأسبوع الثالث على التوالي

CIUDAD DE MÉXICO, 08JUNIO2019.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recientemente eliminó el estímulo fiscal aplicado al precio de los combustibles, por lo que automovilistas pagarán la cuota completa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la gasolina premium el cual es de $4.00 pesos a partir de hoy al 14 de junio. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

للأسبوع الثالث على التوالي، ستبقى ضريبة المكوس على الإنتاج والخدمات (IEPS) للوقود عند 100٪ حتى اليوم الأول من أبريل، حسبما ذكرت حكومة المكسيك من خلال وزارة المالية، كوسيلة للحفاظ على تكلفة البنزين في مواجهة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.

أثر الصراع بين روسيا وأوكرانيا بشكل رئيسي على أسعار المواد الخام ومنتجات الطاقة، والتي يمكن أن تنعكس في ارتفاع أسعار النفط والأسعار الدولية.

وبهذه الطريقة، تم القضاء على جمع IEPS للبنزين العادي والبنزين الممتاز والديزل، كحافز مالي من قبل الحكومة الفيدرالية حتى لا يؤثر على الاقتصاد الاستهلاكي، وهو إجراء تم اتخاذه منذ بداية مارس على أساس متتالي.

ومع ذلك، وفقا لدراسة أجرتها BBVA Research، إذا كان هناك زيادة بنسبة 33.3٪ في أسعار البنزين الدولية سيكون تأثير سلبي على جمع IEPS من البنزين والديزل بنسبة -72.8٪ بمعدل ربع سنوي.

قد تختلف أسعار الوقود حسب التكلفة المرجعية والضرائب والنقل والتخزين (الصورة: الأرشيف)

وفي الوقت نفسه، فإن أسعار البنزين ليوم الاثنين 28 مارس في المكسيك، وفقًا لأرقام لجنة تنظيم الطاقة، هي كما يلي:

البنزين العادي (ماغنا): 21.35 بيزو للتر.

البنزين الممتاز: 23.33 بيزو للتر.

الديزل: 22.83 بيزو للتر.

ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن الأسعار قد تختلف وفقًا للتكلفة المرجعية (التي تعتمد على أسعار النفط الدولية ويتم اقتباسها بالدولار على مستوى العالم) والضرائب والخدمات اللوجستية، مثل النقل والتخزين.

بهذه الطريقة، سيوفر سائقو السيارات المكسيكيون حوالي 5.49 بيزو للتر للبنزين العادي؛ 4.63 بيزو لـ Premium وحوالي 6.03 بيزو لكل لتر من الديزل.

وبالمثل، زادت وزارة المالية بشكل طفيف التحفيز المالي الإضافي من 26 مارس إلى 1 أبريل، بحيث يتم توفير مبلغ إضافي قدره 2.44 بيزو للبنزين الماجنا، بينما بالنسبة للأقساط والديزل سيكون 1.66 و 4.07 بيزو على التوالي.

وبهذا المعنى، فإن إجمالي الحوافز التي تمنحها الحكومة الفيدرالية هي كما يلي: بالنسبة للماغنا، يبلغ 7.93 بيزو، وبالنسبة للقسط 6.30 بيزو وبالنسبة للديزل هو 10.10 بيزو.

إجمالي الحوافز التي تمنحها الحكومة الفيدرالية هي كما يلي: بالنسبة للماجنا هو 7.93 بيزو، وبالنسبة للعلاوة هو 6.30 وبالنسبة للديزل هو 10.10 بيزو (الصورة: Twitter @imcomx)

وفقًا لدراسة أجراها المعهد المكسيكي للتنافسية (IMCO)، قد تخسر وزارة المالية أكثر من 200 مليار بيزو في بقية العام بسبب الخسائر المفقودة من مجموعة IEPS.

إذا حافظ المزيج المكسيكي على سلوك خطي حتى نهاية عام 2022، بمتوسط سنوي قدره 70 دولارًا للبرميل، فقد تفقد المالية العامة حوالي 119.3 مليار بيزو.

ومع ذلك، في مؤتمره الصباحي في 28 مارس، أشار الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى أن خليط النفط المكسيكي كان 110 دولارات للبرميل الواحد. في ظل هذا السيناريو، حذرت IMCO من أن الخسائر ستكون 205.5 مليار بيزو.

وأخيرًا، أشارت IMCO إلى أنه «نتيجة لضغوط أسعار النفط في المنعطف الحالي، ستتأثر المالية العامة في المكسيك بطريقتين». فمن ناحية، سيتم تخفيض الإيرادات من IEPS لتحقيق الاستقرار في أسعار البنزين، ومن ناحية أخرى، ستزداد عائدات النفط المستمدة من مزيج التصدير المكسيكي (MME).

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