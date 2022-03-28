سجل فيديريكو غوتيريز وصيغته لمنصب نائب الرئيس رودريغو لارا سانشيز ترشيحهم

هذا الصباح، 28 مارس، المرشح الرئاسي لفريق كولومبيا، فيديريكو غوتيريز وصيغته لمنصب نائب الرئيس رودريغو لارا سانشيز، قام بتسجيل ترشيحهم. ذهب المرشحون إلى السجل الوطني للوضع المدني حيث أنهوا العملية التي ستسمح لهم بالتنافس في الجولة الأولى من 29 مايو.

أعلن غوتيريز ذلك من خلال حسابه الرسمي على تويتر: «بصحبة صديقي، الطبيب رودريغو لارا، سجلنا رسميا ترشيحنا للرئاسة ونائب الرئيس. نحن ذاهبون إلى الاتحاد حتى تتغير البلاد وتتحرك إلى الأمام. #FicoPresidente»، تريون مرشح الفريق لكولومبيا.

في ثلاثية أخرى، أعطى رئيس بلدية ميديلين السابق رسالة إلى أتباعه يطلب فيها الاتحاد من أجل الفوز ويؤكد أن البلاد لا يمكن أن تقفز إلى الفراغ، ولكن يجب أن تذهب بأمان: «اليوم كولومبيا على المحك مستقبلها: إما أن نتحد حتى تتغير البلاد وتتحرك إلى الأمام، أو نخاطر بذلك سوف تقفز البلاد إلى الفراغ بدون مظلات. تحدد هذه الانتخابات مسارنا كأمة. #FicoPresidente».

ومن ناحية أخرى، أعاد تغريد رسائل المرشح وقال: «سنعمل من أجل كولومبيا يبنى فيها السلام بين الجميع. #Lamentamos وفاة قاصرين في ظروف العنف هذه. احتضان تضامننا مع ضحايا هذه الأحداث».

دعونا نتذكر أنه تم الإعلان عن الثنائي لفريق كولومبيا حتى يوم السبت 26 مارس، وترك العديد من القطاعات السياسية في البلاد مندهشة. في حدث من محطة سان خافيير بمترو ميديلين، المدينة التي كان عمدة فيها بين عامي 2016 و 2019، وضع المرشح الرئاسي فيديريكو غوتيريز حدًا للغموض يوم السبت حول اسم صيغته لمنصب نائب الرئيس.

هذا هو رودريغو لارا سانشيز، الابن الأكبر لرودريغو لارا بونيلا، الذي كان وزير العدل للرئيس بيليساريو بيتانكور وقت اغتياله. لارا سانشيز هي جراح متخصص في الجراحة العامة وكانت عمدة نيفا في نفس الفترة عندما كان فيكو عمدة عاصمة أنتيوكيا.

«في نيفا يريده الناس لأنه إنسان عظيم ولأنه كان عمدة عظيم. وقال فيديريكو غوتيريز إن البلاد ستلتقي رودريغو وتقع في حبه بسبب جوهره».

إن غزوة لارا سانشيز في الحياة السياسية حديثة إلى حد ما، لأنها كرست الكثير من حياتها للخدمات الطبية في المستشفيات في بوغوتا ونيفا. في عام 2010 حاول الوصول إلى مجلس الشيوخ من خلال قائمة التزام المواطن، وهي نفس حركة سيرجيو فاجاردو. حصلت على تاسع أعلى أصوات، لكن المجموعة الكبيرة من المواطنين لم تتجاوز عتبة الفوز بالمقاعد.

يمكن أن يكون تعيين رودريغو لارا سانشيز كصيغة نائب الرئيس إيماءة للناخبين في المركز، بالنظر إلى القرب الذي أظهره خلال هذا العقد من سيرجيو فاجاردو وأنتاناس موكوس، اللذين انضم إلى حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2010.





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