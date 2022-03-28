روى أوجينيو ديربيز كيف عانى من صفعة ويل سميث لكريس روك

أوجينيو ديربيز، الممثل المكسيكي، الذي كان أحد المواطنين الذين احتفلوا على أكمل وجه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الأخير، حيث فاز فيلم CODA الذي شارك فيه، بالتمثال الأكثر رواجًا لـ «أفضل فيلم»، شارك كيف عانى من الصدمة أثناء البث المباشر حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 بين ويل سميث وكريش روك.

في لقاء مع كاميرات هوي، بعد الليلة الناجحة التي عاش فيها طاقم CODA بأكمله، روى المؤدي المكسيكي الشهير التوتر الذي حدث بين الممثلين والمخرجين والمنتجين، نتيجة للصفعة التي قدمها الممثل ويل سميث لكريس روك خلال الحفل الذي أقيم في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

قال المكسيكي الشهير: «لقد كانت قوية جدًا، وكنا في الداخل وعندما حدث ذلك، تركنا جميعًا الضحك لأننا اعتقدنا أنها مزحة، لكن اللحظة جاءت عندما بدأنا في رؤية الوقاحة، لا يمكن أن تكون هذه مزحة، وهذا أمر خطير ثم كان هناك صمت هائل وكان هناك الكثير من التوتر». ممثل.

المعلومات قيد التطوير...

استمر في القراءة: